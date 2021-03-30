Вакцина для VIP-клиентов — как вышло, что чиновников прививают без очереди

В Молдове разгорелся скандал с вакцинированием чиновников "по блату" — дефицитная вакцина Pfizer уходит не по назначению.

Взбесило общественность даже не то, что функционеры рвутся за прививкой без очереди — ничего иного от слуг народа жители Молдовы, в общем, и не ждали. Возмутил тот факт, что вакцина в дефиците, на всех ее точно не хватит, и прививки положены пока только медикам.

Препаратов в стране крайне мало, и преимущественно это произведенная в Южной Корее AstraZeneca, которую, от щедрот своих, выделили платформа COVAX и правительство Румынии. Но щедрость имеет свои пределы — в Молдову, с ее 2,6 миллиона населения обещали поставить в общей сложности 264 000 доз, которых хватит всего на 132 тысячи человек, минус неизбежный процент доз, которые будут испорчены в процессе транспортировки, хранения и использования.

При этом репутация AstraZeneca в марте упала до рекордно низких величин из-за сообщений со всего мира об осложнениях и даже смертях после применения препарата. В итоге даже медики не особенно спешили делать прививки — ссылаясь на то, что уже переболели COVID-19 или на ослабленное здоровье. Были случаи, когда персонал больниц в полном составе отказывался от прививок AstraZeneca.

"Через товароведа, через заднее крыльцо"

Однако 19 марта в Молдову прибыла партия американской вакцины Pfizer — 24 570 доз — весь объем, выделенный платформой COVAX. Этого количества хватит на иммунизацию чуть более 12 тысяч человек и понятно, что все они, опять-таки, должны достаться медиками. Но, похоже, государственные деятели разных уровней посчитали этот вопрос не таким уж однозначно решенным.

Первые сигналы о том, что чиновники без очереди получают вакцину начали появляться в социальных сетях почти сразу после начала применения Pfizer. А к концу марта скандал развернулся в полную силу.

© Screenshot / Facebook / Primaria Cantemir Сотрудники примэрии Кантемира сфотографировались после прививки Pfizer.

Сначала стало известно, что прививку Pfizer получили руководители местных органов власти в районе Единец. Перца на открывшуюся рану добавила фотография, которую разместили в Facebook — сотрудники мэрии города Кантемир с гордостью позировали перед объективом, получив прививку Pfizer. Прямо так и написали.

Апогея скандал достиг, когда выяснилось, что дозу Pfizer получил депутат от Демократической партии Ион Леукэ.

"Дорогая, это не то, что ты подумала"

Журналисты бросились к фигурантам скандала за подтверждением и получили его в каждом описанном случае.

В Центре здоровья Кантемира пояснили, что чиновников привили "оставшимися" дозами после того, как вакцину получили все, кто должен ее получить по Национальному плану иммунизации. Холодильников для Pfizer в районе нет, а хранить ее можно только четыре дня. Вот и позвали на прививку городское руководство.

То же самое рассказал и депутат, который, кстати, уже переболел COVID-19 — а значит, у него уже были антитела. По словам парламентария, вакцинироваться ему "посоветовал семейный врач". Причем не в Кишиневе, где все на виду, а в провинции, в Глодянах.

"Мне сделали прививку дозой Pfizer, сказали, что если я не захочу, то доза вакцины все равно будет потеряна", — пояснил депутат одному из национальных изданий.

Разумеется, им никто не поверил, и комментарии в социальных сетях продолжают появляться самые скептические. Неужели никто при разработке Национального плана иммунизации не предусмотрел, что будут появляться неиспользованные дозы — и что нужно оперативно "маневрировать" дефицитной вакциной? То есть, хорошо, допустим, после откупорки ампулы осталась неиспользованная доза. Но почему-то так получается, что ее неизменно получает не медик в другом районе, а депутат, местный советник или примар.

Идет расследование

Когда сообщений о "VIP-клиентах" центров иммунизации стало столько, что их уже было невозможно не заметить, комментировать скандал начали и официальные структуры здравоохранения.

"Мы сожалеем о том, что в ходе кампании по иммунизации возникли подозрения в грубых нарушениях. Комиссия проведет расследование по каждому случаю и позже сообщит о результатах", — заявила на пресс-конференции глава Национального консультативного комитета специалистов в области иммунизации Нинель Ревенко.

Она подтвердила, что согласно Национальному плану иммунизации, в первую очередь вакцину должны получить медики. В итоге в Минздраве решили создать специальную Комиссию по расследованию случаев нарушения Национального плана вакцинации.

Однако все мы помним крылатую фразу: "Хочешь похоронить дело — создай комиссию". Есть все основания полагать, что расследование будет длиться долго, а его итоги не приведут ни к какому практическому результату. Как это произошло, например, с парламентской комиссией по изучению ситуации на Железной дороге Молдовы. Комиссия усердно заседала, но в положении железнодорожников никаких заметных перемен так и не произошло.

В том, чтобы навести порядок, прежде всего должна быть заинтересована президент Молдовы. Майя Санду уже объявила, что Молдове дополнительно было выделено 100 620 доз вакцины Pfizer через платформу COVAX и это звучало как победа — она попросила, и просьба нашла отклик.

Однако если "VIP-клиенты" и "блат" при вакцинации не искоренить прямо сейчас, то эта маленькая победа (всего 100 тысяч доз ведь, когда нужны — миллионы) немедленно превратится для президента в сокрушительное поражение.

Учитывая остроту и важность вопроса о вакцинации населения, — настолько серьезную, что из-за эпидобстановки в Молдове хотят ввести чрезвычайное положение, — думается, что комиссии Минздрава здесь будет маловато. Скорее, здесь было бы уместно обращение в Генеральную прокуратуру. Пусть разберутся.

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