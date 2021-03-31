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Ситуация на линии соприкосновения в Донецкой области

Россия выясняет, насколько Запад готов вновь поджечь Донбасс

© Sputnik / Сергей Аверин
Колумнисты
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/columnists/20210331/34203631/russia-vyyasnyaet-naskolko-zapad-gotov-vnov-podzhech-donbass.html

Вечером 30 марта состоялись переговоры лидеров России, Германии и Франции, которые обсудили ситуацию в Донбассе.

"Ничего об Украине без Украины" — именно так отреагировал за день до этого Киев на информацию о готовящейся видеоконференции.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак
© Sputnik / Alexey Druzhinin
Итоги встречи политсоветников "нормандской четверки" в Берлине
Украинские власти до сих пор не осознали, что для поддержки собственного реноме (точнее, его остатков) не стоит делать публичные заявления, которые выставляют их самих в глупом виде. Очевидно же, что они ничего не могут поделать с тем, что великие державы решают судьбу страны за их спиной. Так что выражением недовольства они только усиливают унизительность своего положения.

Причем у них была возможность сохранить лицо, поскольку первоначально Москва, объясняя состав участников будущего разговора, сообщила, что Путин, Меркель и Макрон намерены говорить не только о Донбассе, так как "там много и иных вопросов для обсуждения".

Однако после комментария из Киева Кремль стал куда более однозначен, заявив, что "с "нормандским форматом" дела обстоят плохо".

Пресс-секретарь российского президента уточнил, что "при президенте Зеленском не удалось продвинуться ни на йоту в реализации как Минского комплекса мер, так и последующих договоренностей, которые были достигнуты в Париже".

В общем, вряд ли в дипломатических рамках можно более прямолинейно высказать мысль об отсутствии у Москвы желания в принципе разговаривать с украинским руководством из-за полной бессмысленности данной затеи.

Тем более что ситуация не располагает к пустой болтовне из-за накаляющейся обстановки на линии разграничения и подтягиваемых туда украинских военных формирований.

Козак: для Украины было бы самоубийством возобновить боевые действия в Донбассе>>>

За шесть лет, прошедших с подписания Минских соглашений, в Донбассе неоднократно случались "горячие" рецидивы. Однако всякий раз они ограничивались отдельными инцидентами, не перерастая в полномасштабную войну. Это произошло и летом прошлого года, когда имела место довольно серьезная эскалация, закончившаяся достижением перемирия.

Главной причиной такого положения дел неизменно было отсутствие заинтересованности у Запада в возобновлении войны, хотя алармисты каждое обострение били в набат, предсказывая самое мрачное и кровавое развитие событий.

Стоит напомнить, что Запад в лице Европы пошел на минские договоренности фактически вынужденно. Киев терпел тяжелое поражение на фронте — его надо было спасать. Россию же не удалось принудить к открытому военному вмешательству в конфликт, да и вообще в начале 2015 года уже стало понятно, что вся ситуация вокруг Украины и внутри нее развивается заметно не так, как планировали архитекторы Евромайдана и всего антироссийского проекта.

В результате боевые действия в Донбассе были поставлены на паузу, а дальнейшие события только упрочили статус-кво. Европа окончательно убедилась, что Россию сломать по задуманному сценарию не удалось, и постепенно начала восстанавливать двухстороннее сотрудничество — тут уже было не до поддержки украинских военных авантюр. В Штатах же сменился президент, а для Трампа основным выбранным объектом внешнеполитического давления стал Китай.

Ежегодная пресс-конференция президента РФ В. Путина
© Sputnik / Павел Бедняков
Путин: Россия будет наращивать поддержку Донбасса

Плюс огромным разочарованием для Запада стала сама Украина, обманувшая практически все ожидания, которые на нее возлагались. Тема Донбасса, по сути, осталась последним козырем в ее отношениях и с Европой, и со Штатами. Регулярно провоцируя военные обострения там, Киев таким способом все эти годы привлекал к себе внимание в надежде получить желаемую помощь. Но безуспешно — в силу той самой объективной незаинтересованности по обе стороны океана.

Однако именно в этом аспекте в последнее время произошли существенные изменения, что заставляет с куда большей тревогой наблюдать за развитием событий.

В Соединенных Штатах к власти вернулись не просто демократы, а представители той части американского истеблишмента, что стояли за развязыванием войны в Донбассе в середине 2010-х. Более того, их первые внешнеполитические действия демонстрируют такой уровень деструктивности, что никак нельзя исключать, что они перейдут от слов к делу в новом разжигании конфликта.

Джо Байден
© AFP 2021 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Байден принял присягу и официально стал 46-м президентом США

По эту сторону океана ситуация не менее сложна. ЕС, взвинтив градус русофобии, обрушил свои отношения с Россией на низшую за многие десятилетия точку. Причем сделал он это самостоятельно и добровольно — задолго до въезда Джо Байдена в Белый дом. Так что на этот раз действия европейцев никак нельзя списать на вынужденную необходимость следовать в фарватере Вашингтона в рамках вассально-союзнических отношений.

Можно спорить о причинах, лежащих в основе действий Европы, и преследуемых ею целях, однако важнее то, насколько далеко она готова зайти на этом пути. А в настоящий момент одним из самых насущных является вопрос, не приведет ли европейцев их нынешний антироссийский вектор к деятельной поддержке Киева в военной и околовоенной сферах.

Именно данное обстоятельство делает актуальным разговор Владимира Путина с лидерами Германии и Франции. Дело не только во взаимном прояснении позиции, но и в обширном арсенале доводов, находящемся в распоряжении российского президента и призванном донести до его западноевропейских коллег всю пагубность — не только для Украины, но и для Европы — возобновления войны в Донбассе.

С Киевом же, как показал обширный прошлый опыт, на подобные темы разговаривать действительно просто не имеет смысла.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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