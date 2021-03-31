Для чего российским "Сарматам" летать через оба полюса планеты

Далее – начало серийного производства и боевого дежурства МБР "Сармат" в Ракетных войсках стратегического назначения, то есть укрепление безопасности России и ее союзников.

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин 30 марта заявил, что летные испытания новейшей МБР РС-28 "Сармат" стартуют в ближайшее время, идет подготовка к ним.

Окончание летно-конструкторских испытаний и начало серийного производства комплекса с тяжелой МБР "Сармат" шахтного базирования запланированы на 2021 год. В следующем году новейшая ракета с гиперзвуковыми планирующими блоками "Авангард" заступит на боевое дежурство в РВСН. Могучий "Сармат" сменит легендарного "Воеводу" (в натовской классификации – SS-18 "Сатана"), который более 32 лет надежно обеспечивает безопасность страны методом ядерного сдерживания.

Бросковые испытания "Сармата" завершились на космодроме Плесецк в марте 2018 года, и в декабре 2019-го командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев заявил о подготовке головного ракетного полка к перевооружению на новые комплексы. При этом он отметил, что конструкцию и тактико-технические характеристики "Сармата" уже несколько лет изучают в ведущих военных вузах России.

Ракета стартовой массой 208 тонн с полезной нагрузкой около 10 тонн (178 тонн – топливо) позволяет наносить удары по объектам противника на дальности до 18 тысяч километров. "Сармат" получит целую линейку боевых блоков, включая гиперзвуковые нового поколения. Предназначенный преимущественно для "Сармата" гиперзвуковой "Авангард" уже несет боевое дежурство в Домбаровской ракетной дивизии РВСН. Шахты МБР созданы с расчетом на массированный ядерный удар по позиционному району, то есть практически неубиваемы.

Сравнительный анализ

Зарубежных аналогов "Сармата" не имеется. К примеру, более легкая твердотопливная американская МБР Minuteman III имеет дальность около 10 тысяч километров, и даже после нескольких модернизаций до уровня российского "Воеводы" не дотягивает. Новый проект GBSD (Ground Based Strategic Deterrent) пока в разработке, но заведомо "Сармату" не конкурент. Корректнее сравнивать новейший российский комплекс "Сармат" с российским же "Воеводой".

Ветеран РВСН способен доставить боевые блоки "тяжелого" класса на расстояние 11 тысяч километров, а моноблочная головная часть "Воеводы" может поразить объекты противника на удалении 16 тысяч километров. "Сармат" несет на две тонны больше полезной нагрузки, летает быстрее, и на две тысячи километров дальше.

По боевой мощи "Воевода" и "Сармат" сопоставимы (штатная загрузка каждой ракеты позволяет уничтожить территорию размером с Техас). Сложнее сравнивать разгонный участок, способность МБР преодолевать системы Aegis, THAAD и другие. В открытых источниках точных данных нет, но ракеты тяжелого класса просто "обязана" быстро преодолевать существующие и перспективные системы ПРО, и точно попадать в цель (вероятное отклонение "Воеводы" – 500 метров). Известно, что боевые блоки "Воеводы" летят к цели в облаке ложных элементов. Вероятно, "Сармат" располагает принципиально новыми средствами защиты и маскировки. А главное, новейшая МБР несет относительно самостоятельные гиперзвуковые блоки.

Принципиальное отличие "Сармата" от "Воеводы" – возможность высокоточного неядерного удара. При скорости в атмосфере около 15 Maxов кинетическая энергия боевого блока гарантирует мощнейшие разрушения без радиоактивного заражения местности. Количество новейших МБР предсказуемо.

По данным Минобороны РФ, на 1998 год было развернуто 58 МБР Р-36М2 "Воевода", с четырьмя типами головных частей – в диапазоне от "тяжелого" боевого моноблока до "обоймы" в десять "легких" боевых частей мощностью по 800 Кт. И сегодня обстановка в мире позволяет прогнозировать серийное производство аналогичного количества ракет РС-28. Ранее американский канал CNBC со ссылкой на разведывательное сообщество США рассказал о 60 "Сарматах". Как бы то ни было, известен предельный порог МБР и боевых блоков по Договору СНВ-3 для Стратегических ядерных сил (СЯС) РФ – 700 развернутых пусковых установок и 1550 боевых блоков (60% – в РВСН). Вне зависимости от общего количества российских МБР на боевом дежурстве, могущество "Сарматов" наверняка окажется недосягаемым, "олимпийским" – за счет дальности, маневренности и большего количества разделяющихся боевых блоков.

Подчеркивая фантастические характеристики новейшего российского комплекса, издание Military Watch сообщает: "Сармат" будет двигаться со скоростью примерно 10 Махов, "Авангард" будет доставлять боеголовки со скоростью более 20 Махов… "Сармат" будет нести несколько ядерных боеголовок, которых хватит, чтобы одним ударом опустошить территорию размером с Францию. "Авангард" будет нести одну массивную двухтонную боеголовку, примерно в 3-4 раза мощнее, чем у "Сармата". Таким образом, "Авангард" поражает быстрее и наносит более концентрированный удар, тогда как "Сармат" сможет поражать цели на гораздо более широкой площади. Различия между двумя платформами позволяют им выполнять взаимодополняющие роли".

Расчет на крупного агрессора

Издание The National Interest охарактеризовало "Сармат", как самое выдающееся из всех российских стратегических вооружений, созданное для уничтожения средств ведения ядерной войны. В Пентагоне понимают, что в случае серьезного конфликта Россия ударит "Сарматами" по территории США – для гарантированного уничтожения пусковых установок и всех 450 ракет Minuteman III. По прикидкам американских экспертов, одна МБР РС-28 "Сармат" способна доставить 7,5 ядерных мегатонн, которые вызовут гибель 35-37 миллионов граждан США, а десять ракет могут уничтожить страну целиком (даже в условиях активного противодействия ВВС и ВМС). Напомню, российские РВСН находятся в постоянной готовности к одновременному запуску нескольких десятков ракет Р-36М "Воевода", не считая стратегических МБР других типов.

После 60-секундного приведения в боевую готовность (молниеносная реакция необходима для ответно-встречного ядерного удара) и старта "Сармат" способен летать в обход зон ПРО по непредсказуемым траекториям, даже через Южный Полюс. Перехват маневрирующих со скоростью 15 Maxов гиперзвуковых блоков индивидуального наведения исключен – из-за отставания технологической базы вероятного противника.

В развитии РВСН России приходится учитывать обновление ракетно-ядерного потенциала и турбулентный характер внешней политики США, выход Вашингтона из Договора РСМД и вероятное размещение американских ракет средней дальности в Европе.

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