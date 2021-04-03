Наши предки из древней Молдавии – кельты, сарматы, геты и даки

Карпато-Днестровье стало родным домом для многих народов, которые жили на территории современной Молдовы тысячи лет назад – как сложилась их судьба и что о них известно сегодня?

В первой части нашего повествования о народах, живших с древнейших времен (именно тех, о которых сообщают письменные источники) в Карпато-Днестровье – будущей Молдавии – мы говорили о киммерийцах, скифах – сколотах, они же агатирсы – предки гетов и даков, по мнению многих историков; кратко упомянули о некоторых других. Рассказать о всех точках зрения по обсуждаемой теме в небольшой статье не представляется возможным, поэтому приводится лишь часть из них.

Кельты

В конце III – начале II века до н.э. территорию будущей Молдавии начали заселять кельтские племена. Они пришли из Западной Европы. Кельтов считали потомками древних киммерийцев. Если это действительно так, то род киммерийцев вернулся в отечество своих далеких предков к берегам Днестра.

Кельты столкнулись в Дакии с местными племенами, вели войны с ними, но в итоге они стали союзниками и участвовали в походах против Рима.

Вскоре после заселения древней Молдавии, бастарнов пригласили на службу к царю Македонии Филиппу V. Римляне впервые узнали об этом племени по донесениям своих союзников: "Посольство от дарданов прибыло [в Рим] с рассказом о бастарнах, их количестве, огромном телосложении и доблести их воинов".

Спорят о том, были ли бастарны кельтами или германцами. Но одно утверждение не противоречит другому для своего времени. Античный историк Страбон в этом смысле был недалек от истины. По его словам, германцы мало отличались от кельтского племени: "большей дикостью, рослостью и более светлыми волосами; во всем остальном они схожи: по телосложению, нравам и образу жизни они таковы, как я описал кельтов. Поэтому, мне кажется, и римляне назвали их "германцами", как бы желая указать, что это "истинные" галаты (т.е. кельты)".

Ничто не мешает считать кельтов-бастарнов в этом смысле германцами или скифами по названию страны своего проживания. Сто тысяч бастарнов переселилось во Фракию, где им пожаловал земли для проживания император Проб. Постепенно их имя исчезает из истории, но не сам народ, который, видимо, был известен под другим именем.

Сарматы

В III веке до н.э. один из народов Скифии сарматы (другое их название – савроматы) постепенно овладели обширным Скифским царством. Со II века до н.э. их памятники известны на берегах Днестра.

Эти сарматы, переправляясь через Дунай из Дакии, воевали с Римом в Мезии (современная Болгария). Римский поэт Овидий с гетских берегов жаловался:

Кто бы поверил, зачем ожидаю попутного ветра? –

Быть на сарматской земле я у бессмертных молю.

Велено жить мне в дикарской стране, на западном Понте, –

Плачусь, что медленно так мчусь я от родины прочь.

Чтоб очутиться в глухих, бог весть где затерянных Томах...

"Полно описывать вам, ученым поэтам, невзгоды

Странствий Улиссовых: я больше Улисса страдал.

…

Я же, проплыв по морям, где не наши созвездия светят,

Роком к сарматской земле, к гетским прибит берегам".

Обращаю внимание читателей на один молдавский документ, в котором, в частности, сообщается: "в 5400 от сотворения мира, а до рождества Христова за 108 лет пришед даки от востока, населили провинцию Молдавскую".

Древнеримский историк Аммиан Марцеллин сообщал, что готы–тервинги после столкновения с гуннами (на территории современной Республики Молдова) вместе со своим королем Атанарихом перешли в какую–то область Кавкаланда (Карпатские горы), где жили сарматы. Это событие произошло оценочно в 375 году н.э. Сопоставляя эти данные, можно говорить о том, что даки, о которых говорится в молдавском документе, это не кто иной, как сарматы.

© Photo : Евгений Паскарь Копия колонны императора Траяна, где изображены события Дакийской войны

В подтверждение этого предположения уместно обратить внимание на интересую бытовую деталь из жизни даков и скифов (сарматы считались скифами, так как владели Скифским царством). Известно, что знатные даки носили шерстяные шапки. Но и знатные скифы носили шапки – их называли шапошниками. Об этом пишет Лукиан Самосатский в своем произведении "Скиф, или Друг на чужбине". "Не Анахарсис пришел первым из Скифии в Афины, стремясь страстно к эллинскому образованию, но раньше его так поступил Токсарид, мудрый и чтивший красоту человек, нравы и обычаи жаждавший узнать наилучшие. На родине Токсарид не принадлежал к царскому роду "Шапошников" в войлочных шапках, но был простым скифом, одним из многих тех, что зовутся у них "восьминогими", то есть владельцами двух волов и кибитки", пишет Лукиан.

Сами сарматы так себя не называли. По этому поводу немецкий историк и филолог Иоганн Авентин оставил любопытную запись: "Прибыли к Александру Великому и послы восточных германцев, которых историки того времени называют сарматами и скифами, мы венедами, а сами они называют себя славянами".

По сообщению польского хрониста XVI века М. Стрыйковского, под именем сарматов "у историков объединены некоторые скифские народы и все наши предки: Москва, Поляки, Русаки (жители русского Галицкого княжества), Поморяне, Волынцы, Литва, Жмудь и т.д.".

Геты и даки

О даках и гетах написано огромное количество литературы. Единства в вопросе об их происхождении, этнической принадлежности нет.

В мифах древних греков геты (как и скифы) – ровесники трипольской культуры.

© Photo : Евгений Паскарь Книга по археологии гетов - библиографическая редкость

Первым, кто упоминает гетов в реальном историческом контексте, был Геродот.

Греческие писатели, рассказывая о племенах, населявших район Придунавья, поначалу называли гетов и других фракийцев, но не упоминали даков. Римский историк Гней Помпей Трог дал замечательный краткий комментарий о гетах, которые, по его мнению, были предками даков: daci quoque suboles getarum (даки — потомки гетов).

© Photo : Евгений Паскарь Дакийское время

Предположительно, во времена похода персидского царя Дария в Скифию, часть гетов, покинув Фракию, заселила Карпато-Днестровские земли. В Республике Молдова с гетами археологи связывают несколько сот памятников. Гетские поселения известны близ сел Бутучены, Требужены, Сахарна, Ханска, Столничены, Хыртопул Маре, Алчедар, Матеуцы, Хлижены, Рудь и других. Много гетских памятников сохранилось и в Западной Молдавии.

О гетах и даках в пророческих строках римского поэта Марка Аннея Лукана сказано:

"Пойдут ли другие народы

Буйству Гесперии (Италии) вслед, примкнут ли к римским знаменам:

Дальнего моря цари, под звездою рожденные чуждой?

Буду ли праздным – один? Отвратите, о боги, безумье,

Да не приму я без слез под натиском даков и гетов

Рима погибельный день".

© Photo : Евгений Паскарь Сосуд, геткская культура, Бутучены

С появлением готов в Скифии их называют также и гетами, так как считалось, что это один тот же народ. В этом отношении царило единодушие в ученом мире поздней античности и средневековья. Например, Исидор Севильский сообщает: "Готы, происходящие от Магога, сына Иафета, имеют одно происхождение со скифами, от которых лишь немного языком отличаются. Изменив затем буквы, стали именоваться гетами. У них столь много было войн и столь великолепная слава побед, что сам Рим, победитель всех народов, был вынужден подчиниться игу торжествующих гетов, и господин всех народов превратился в слугу".

Даки

Впервые о даках как о народе упоминает Кай Юлий Цезарь.

Между даками и римлянами ведутся многочисленные войны, которые завершились победой императора Траяна в Дакии, истреблением, изгнанием и обращением в рабство местного населения с захваченных территорий и заселением их колонистами со всех уголков римской империи, а также образованием римской провинции Дакия.

© Photo : Евгений Паскарь Дакийская война 106 года на колонне Траяна. Фрагмент. Национальный музей истории РМ

О народах Дакии подробно пишет Клавдий Птолемей. Он перечисляет названия 15 племен Дакии, которые жили здесь в разные времена, но среди которых, собственно, даков нет. Историк Ю. Клосовская отмечает: "Многие жители покинули свою страну и в позднейших источниках они упоминаются как "свободные даки". Но были ли они все действительно даками или под этим термином скрываются и фракийские, и германские, и славянские племена? Ответить однозначно утвердительно вряд ли возможно, хотя все говорит за это".

Хотелось бы отметить, что территория Республики Молдова не входила в состав римской провинции (часть восточной границы проходила по реке Прут или Сирет), оставаясь свободной Дакией, где вскоре будет создано (или уже существовало) готское государство во главе с королями и первосвященниками из рода Балтов, представителем которого был знаменитый Атанарих.

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