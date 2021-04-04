Города Молдавии: загадки Бендерской крепости

Бендеры – старинное название Тигина – древнейший город, в котором сохранился один из крупнейших фортификационных комплексов в Европе и мире.

Днестр притягивал к себе людей с давних времен, археологи находят многочисленные свидетельства жизнедеятельности человека на этой реке с самых ранних эпох его существования.

К началу XV века все земли от Карпатских гор до Черного моря вошли в Молдавское княжество, восточной границей княжества была река Днестр. Бендеры - один из крупнейших городов на Днестре. Здесь с незапамятных времен была переправа через реку, таможня, стратегически важная дорога.

Как предполагают некоторые историки, именно в этом месте переправлялся через Днестр персидский царь Дарий искавший победы над Скифским царством.

У Бендер или рядом с ними в конце IV века произошла битва между готским королем Атанарихом и гуннским передовым отрядом, переправившимся на правый берег Днестра в готское царство.

В X веке басилевс Ромеи Константин VII упоминает о шести крепостях на Днестре, одна из которых называлась Тунгаты, которые находились на месте, где сегодня стоит город Бендеры.

© Photo : Евгений Паскарь Бендерская крепость, вид на Днестр

В грамоте Молдавского господаря Александра Доброго, выданной в 1408 году львовским купцам на право торговли в городах, расположенных по Днестру, упоминается Тягянякяч – позже, захваченный турками и названный ими Бендерами, что с персидского означает пристань, порт. В Иране на берегу Персидского залива расположен крупный портовый город Бендер-Аббас, еще один иранский Бендер находится на южном берегу Каспийского моря.

Со второй половины XV века Бендеры на Днестре в различных документах называются Техинией (по-польски Tehinia) и вариациями этого топонима, встречаются и редкие его названия, например, Tisno, Тыкиня и другие.

Бендерская крепость

Мало изученная, во многом загадочная история Бендерской крепости издавна привлекала внимание исследователей. Однако в силу того, что буквально до последнего времени крепость продолжала, по сути, исполнять свои первоначальные функции (часть территории и сейчас занята военным гарнизоном, в 2008 году комплекс впервые частично открыт для экскурсий и посещения), полноценные исследования на местности начались только в последние годы.

Мощная, прочная и очень опасная

В 1538 году во время похода в Молдавию султан Сулейман Великолепный, лично командовавший османским войсками, сменил господаря в столице княжества в Сучаве и "взял в свое владение" город Тигину и половину территории страны. Об этом сообщается в Молдавско-Польской летописи. Здесь была создана Бендерская райа – особая налоговая территория. Турецкий путешественник Эвлия Челеби в середине XVII века побывал в Бендерах и оставил интереснейшие записи о крепости и городе. Он подчеркивал, что это мощная крепость и прочный рубеж Османской державы в регионе. В крепости было постоянно сосредоточено трехтысячное войско, в том числе элитные подразделения янычар. Защитники крепости располагали большим количеством пушек разных калибров и другим огнестрельным оружием. В крепости находился начальник таможни.

© Photo : Евгений Паскарь Бендерская крепость

"Всего во время осады в этой крепости собирается двенадцать тысяч воинов ислама. И так как раз в неделю неверные непременно пьют вино, то когда хмель затуманит им глаза, они осаждают эту крепость", - сообщает Эвлия Челеби.

Он также приводит сведения о посаде – его жителях и самом городе, который находился недалеко от крепости.

"Всего здесь тысяча семьсот домов, имеющих верхний этаж... Дворы многих домов обнесены изгородью. Мечеть, расположенная в торговых рядах, имеет многолюдный приход. В двух местах имеются начальные школы. Есть две сотни больших и малых лавок… Равнина, простирающаяся на запад и юг от посада, очень плодородна, покрыта садами. А в деревнях очень много меда и масла. Вода и воздух очень приятны. Народ здесь чрезвычайно крепкий, богатырского телосложения. Все носят татарские шапки и овчинные шубы", - пишет Эвлия Челеби.

Тигина на географических картах

Первое географическое изображение Тигины встречается на картах XVI века. В 1562 году картограф из Пьемонта Джакомо Гастальди издает "Изображение современной географии Королевства Польского…" (Il Disegno de Geografia Moderna Del Regno di Polonia…). Город Бендеры подписан как Teime и отмечен в форме замка на правом берегу Днестра в составе Молдавии.

© Photo : Евгений Паскарь Цитадель Бендерской крепости

Название Бендер как Tehinie с замком появляется на одной из карт Себастьяна Мюнстера в 1578 году. В последующие годы было издано несколько десятков карт, на которых изображены город и крепость.

На примере Бендер понятно, как на протяжении нескольких веков изменялось его название. На старинных картах встречаются пять основных названий и их вариации: Teime (Teinie), Tehinie (Tehinnie, Tehinnije, Tehynia, Tehyine, Tebinia, Fehynie, Tehinioe), Tigina (Tegina, Tigino), Tekin (Tokin), Bender (Bendern, Бендеръ, Бендеры). Об этом на конференции, приуроченной ко дню рождения академика Берга, уроженца Бендер, - сообщил географ, научный сотрудник Института географии РАН А.Герцен.

Тайны архитектуры Бендерской крепости

По мнению специалиста по истории архитектуры Т.Нестеровой, Тигинский замок стоит особняком по отношению и к молдавской, и к турецкой архитектуре, возможно, являясь более ранним сооружением, приспособленным османами для использования артиллерии и защиты от нее. По ее мнению, эти особенности приводят к выводам о строительстве замка до XVI века. Об этом свидетельствует другая традиция строительства замковой архитектуры – устройство башен, в которых отсутствует стена, обращенная в сторону двора, прием хорошо известный по северо-итальянским и генуэзским крымским крепостям. На одной из гравюр крепости Бендеры зафиксированы полуоткрытые ко двору башни. В Молдавии такой прием не использовался.

"Замок Тигины находится в архитектурно-композиционной связи с нижней крепостью: это относится к повторению форм плана замка и нижней крепости, форм угловых башен, взаимодействие их параметров – свидетельство единой концепции или продолжение единой идеи. Это значит, что если замок был построен до вхождения Тигины в составе молдавского княжества или во время молдавского периода, то его архитектура стала ядром окружающей его наружной крепости".

Выводы Нестеровой подтверждают предположения, которые были сделаны еще в XVII веке молдавским хронистом Мироном Костиным. По его мнению, фортификационные сооружения в Тигине были построены в разное время: "старыми даками", римлянами, генуэзцами или молдавскими воеводами. В ходе археологических раскопок, проведенных в 1969 году под руководством И.Хынку, были обнаружены останки более древней фортификации, найдены фрагменты керамики, относящиеся в т.ч. к гетской и черняховской археологическим культурам. Большинство обнаруженных материалов и сооружений относились к молдавскому и турецкому периодам истории крепости. К сожалению, результаты этих раскопок так и не были официально опубликованы.

Подземные галереи Бендер

Еще в советские времена по городу ходило много слухов о том, что к крепости ведут многочисленные подземные ходы, в том числе и под Днестром, что там спрятаны сокровища, золотая карета и тому подобное. Но некоторые из этих слухов не беспочвенны. В ходе осады крепости в 1770 году русскими войсками действительно было сделано много подземных шахт для того, чтобы заминировать, а затем взорвать неприступные укрепления противника и захватить крепость, которую защищали турки.

© Photo : Евгений Паскарь В музее Бендерской крепости немало интересных экспонатов

Военный историк А.Петров в одной из своих работ подробно рассказал об осаде Бендерской крепости и, в частности, о подземных шахтах, которые день и ночь усердно рыли солдаты обеих армий. Вот что он сообщил: "Минные работы наши, для взорвания части неприятельского прикрытого пути, велись одновременно с бомбардированием крепости. Неприятель, узнав о ведении нами мин (подземные тоннели), открыл свои контрмины, с намерением разрушить наши подземные работы".

Эта подземная война во многом и решила исход осады, открыв возможность решающего штурма. После кровопролитных атак крепость была взята. "Так пали Бендеры, потеряв навсегда свое гордое название непобедимой. На месте еще недавно богатого города дымились только одни его развалины. В течение трех последних дней нельзя было даже подойти к бывшему городу. Этот страшный пожар, способствовавший нам, может быть, к овладению крепостью, лишив нас в то же время всех выгод ее приобретения, которое стоило жизни многих храбрых", - отметил в своей книге Петров.

Подземные шахты сохранились и сегодня перед старым мостом. Построены они, как говорят, во время Второй мировой войны и служили для обороны стратегически важного объекта, соединяющего два берега Днестра.

Больше Кремля

Сегодня Бендерская крепость – один из самых солидных и увлекательных туристических объектов во всей Европе. Ее площадь больше многих известнейших крепостей своего времени, например, территории Московского Кремля в периметре стен его цитадели.

© Photo : Евгений Паскарь Бендеры. Парк и набережная

Здесь можно не только великолепно отдохнуть, но также многое увидеть и узнать, полюбоваться прекрасными видами Днестра, замечательного города Бендеры и его окрестностями.

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