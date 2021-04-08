Зачем на Украине девальвируют Суворовский штурм, и что с этого Кишиневу

Взятие Измаильской крепости являлось событием общеевропейского уровня. Феноменальность суворовского штурма состояла в том, что в ходе его меньшая по численности армия осаждающих смогла разбить более крупную армию, оборонявшую крепость.

Большой резонанс в южно-бессарабской прессе произвел материал под говорящим заголовком "Александр Суворов, злостный "человекорасточитель". Как нетрудно догадаться, в статье известнейший полководец обвиняется в том, что его победы добывались слишком большой кровью русских солдат. Да и победы Суворова, как считает автор "расследования", – не особо значимы сами по себе. Дескать, тот же Измаил – вполне заурядная османская крепость, не обладавшая большим гарнизоном.

Цель подобных журналистско-исторических изысканий вполне очевидна. На Украине идет упорная, а порой и самоотверженная борьба с "проклятым имперским прошлым". А тут крупный город на юго-западе страны, исторический центр Южной Бессарабии как-то совсем выпал из этого процесса. Главными достопримечательностями Измаила и по сегодняшний день являются объекты, связанные с "царским полководцем", – памятник Суворову, диорама "Штурм Измаила", музей А. В. Суворова, центральный в городе проспект Суворова.

В таком большом суворовском наследии нет ничего удивительного. Ведь современный город Измаил является относительно молодым. С османским городом–крепостью его связывает разве что только название.

Нынешний город возник в 1809 году неподалеку от старинной крепости, взятой Суворовым. В 1812–1859 годах (до перехода под власть Молдавского княжества по условиям Парижского мира) новый город сильно разросся и получил официальное название Тучков – в честь русского коменданта бессарабских крепостей Сергея Тучкова. Крепость же по условиям все того же мирного трактата была разрушена.

Между тем покорение Измаильской крепости Суворовым стало важной вехой в процессе христианизации Придунайского края Бессарабии. Без ее взятия в 1790 году, как и в 1809-м, ни о каком преимущественно христианском городе в этом регионе не могло быть и речи.

Вот как менялась структура населения Измаила-Тучкова после окончательного овладения им русскими в 1809 году. На тот момент в городе–крепости и его ближайшей округе жили 3250 мусульман и всего 569 христиан (сразу после капитуляции крепость покинул 4,5-тысячный османский гарнизон).

© Public Domain «Атлас крепостей Российской империи» - СПб., 1830-е годы.

С марта по август 1811 года в Измаил прибыло 2,2 тысячи человек, в том числе 947 украинцев, 638 русских, 168 молдаван. После присоединения Бессарабии к России в Придунавье осела значительная часть добровольцев, входивших в состав Болгарских земских войск, а также перешедших из Турции казаков-некрасовцев. В 1817 году численность населения крепости и возникшего по соседству города Тучкова достигла 9 тысяч человек, в 1856 году — 30,6 тысяч жителей, абсолютное большинство из которых — славяне.

Таким образом, успешный Суворовский штурм крепости Измаил стал необходимым условием возникновения современного города Измаила.

В 1790 году русские войска штурмовали преимущественно земляную крепость. Но от этого стоявшая перед суворовскими солдатами задача не становилась легче. За массивными земляными валами на площади в 170 гектаров могла укрыться целая армия. Для сравнения: в тот же период Бендерская крепость занимала площадь 65 гектаров, Хаджибейская — 18, Аккерманская — только девять.

Поскольку Измаильская крепость прошла реконструкцию французскими инженерами лишь накануне русско-турецкой войны 1787–1791 годов, ее обустраивали по стандартам XVIII в., а не средневековья. Осадная артиллерия того времени делала каменные стены и башни бесполезными.

Зато Измаильский земляной вал достигал в среднем пяти метров, его ширина на сохранившихся фрагментах и сегодня составляет 30-50 метров. На валу были построены преимущественно земляные пятиугольные бастионы. Кирпич в основном использовался для создания подпорной стены (толщиной 1-1,2 метра), камень же применялся для облицовки вала. На вершине вала во многих местах был установлен деревянный частокол.

Крепость опоясывалась широким рвом (20-30 метров в ширину), глубина которого на сохранившихся участках составляет 9-11 метров. В 1790 году от основания рва до вершины вала на некоторых участках было до 20 метров.

Внутри крепости на момент ее штурма находилось 42 тысячи человек. Это следует из сохранившихся ведомостей выдачи пайков. Около трети от данного числа составляли обыватели, но по турецким законам они входили в городское ополчение. Османские ополченцы обязаны были иметь свое оружие, запас пороха и пуль. Столь большая численность гарнизона определялась тем, что в него влились турецкие отряды из капитулировавших к тому времени малых крепостей Килия, Тульча и Исакча.

Численность русских войск под стенами Измаила составляла до 30 тысяч человек. Около четверти осаждающих представляли казаки, плохо подходившие для штурмовых действий (поскольку их основным оружием были пики, сабли и пистолеты). По правилам военной науки не вся осаждающая группировка могла участвовать в штурме крепости, потому что требовалось обезопасить тылы. К тому же осадной артиллерии у русских не было, имелись только 3 десятка полевых пушек. Османскую артиллерию составляли 265 разнокалиберных орудий.

Придунайский ландшафт также был на стороне обороняющихся, поскольку крепость опоясывалась широкой рекой и цепью озер. Это делало бесполезными классические технологии крепостной осады, которые использовались, к примеру, при взятии Бендер в 1770 году (рытье траншей, подкопов, закладывание мин и т.п.).

Феноменальность Суворовского штурма состояла в том, что в ходе его меньшая по численности армия осаждающих смогла разбить более крупную армию, оборонявшую крепость.

Взятие Измаильской крепости без всякого преувеличения являлось событием общеевропейского уровня. Летом 1790 года из войны с Турцией вышла единственная союзница России – Австрия. На стороне Османской империи сложилась коалиция из нескольких стран: Англия, Пруссия, Голландия. На совместной конференции с османами в городе Систове европейские дипломаты уже готовили совместное требование к России немедленно прекратить военные действия против Турции и вернуть Порте все завоеванные города и территории. Вспомним, что главной причиной войны стало стремление Порты отторгать от России бывшее Крымское ханство. В случае отказа Петербурга выполнить это условие европейская коалиция грозила ему войной.

Для Молдавии эта ситуация была опасна тем, что в случае заключения мирного договора на турецких условиях под вопросом оказывались те ограничения, которые накладывались на турецкое владычество прежним Кучук-Кайнарджийским миром: не препятствовать христианскому вероисповеданию в княжестве, не расширять территорию округов у османских крепостей. Существовала угроза восстановления соседства с ногайскими ордами по Днестру, а это неминуемо вело к новому татарскому игу.

Однако ультиматум, подготовленный "европейскими партнерами" в адрес России, так и не был оглашен. Виной тому стал блистательный штурм Измаила и разгром самой крупной османской группировки к северу от Дуная. Великая европейская река вновь (как и в войну 1787–1774 годов) становилась естественным рубежом между Россией и Турцией. Требовать у русских в таких условиях вернуть османам Очаков, не говоря уже о Крыме, было бессмысленно.

Возвращаясь к вопросу о потерях, заметим, что турки потеряли во время штурма 27 тысяч человек, еще не менее 5 тысяч османов умерли в ближайшие дни от ран. Остальные попали в плен. У русских общая численность потерь, по самым большим оценкам, составила около 10 тысяч человек: до 4 тысяч убитых и 6 тысяч раненых.

Для понимания того, насколько вынужденными были эти русские потери, следует учитывать, что сражение за город продлилось целый день и отличалось невероятным упорством. Караван-сараи и жилые кварталы Измаила были также превращены в укрепления, улицы перегорожены бригадами. Оборонявшие крепость бойцы были по сути смертниками, поскольку султан под страхом лишения жизни запретил сдавать Измаил.

Вообще же разгром более многочисленного противника меньшими силами при минимальных потерях был "фирменным стилем" Суворова. Взять, к примеру, два других победных сражения полководца той же войны: Кинбурн (русских 4 тысячи, турок 5 тысяч, потери 500 и 4 тысячи человек соответственно), Фокшаны (русских и австрийцев 25 тысяч человек, турок 30 тысяч, потери 400 и 1,6 тысячи убитыми соответственно), Рымник (русских и австрийцев 25 тысяч человек, турок – до 100 тысяч, потери 500 и до 20 тысяч человек убитых соответственно).

Для Молдовы такая девальвация на Украине Суворовского штурма, как и других событий имперского и советского периодов истории Бессарабии, может быть весьма выгодна. Историческое наследие – это ведь тоже капитал и в современном информационном обществе за него зачастую идет нешуточная борьба. Взять, к примеру, многолетнюю дискуссию между Грецией и бывшей Югославской Республикой Македония из-за названия второй.

Летопись Бессарабии, как история любого другого компактного региона Европы, непрерывна и едина. Ее контрпродуктивно делить на "украинский" и "молдавский" сегменты, замыкаясь в изучении лишь одного из них. Если Киев отказывается от исторического наследия Бессарабии, тем лучше Кишиневу, который может стать хранителем общей истории региона: во все исторические эпохи и всех народов, которые здесь когда-либо проживали и продолжают жить.

Правда, для этого должна измениться гуманитарная составляющая самой Республики Молдова. Чтобы воспользоваться таким "подарком" Украины, Молдова должна не только юридически, но и практически стать полиэтническим государством. А значит, в ее историческом образовании следует найти место и для таких героев, как Александр Суворов, Иван Инзов, Алексей Щусев, Лев Берг и других представителей нетитульного этноса.

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