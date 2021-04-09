Учения спецназовцев Молдовы и США – зачем это Кишиневу

Одна "успешная" диверсионная операция на арсенале близ Колбасны может привести к последствиям, сопоставимым по масштабу с американскими бомбардировками Хиросимы и Нагасаки.

На полигоне Бульбоака Национальной армии РМ с 23 марта идут совместные учения JCET-2021 (Joint Combined Exchange Training) подразделений специального назначения Молдовы, Румынии и США. С молдавской стороны участвует армейский батальон специального назначения Fulger (не путать с одноименной бригадой полиции). Бойцы трех стран выполняют специальные и расширенные стрелковые упражнения, прыжки с парашютом, отрабатывают элементы тактики. Декларируемая цель – "совместное обучение и обмен опытом между солдатами молдавского, румынского и американского спецназа".

Аналогичные учения JCET-2021 15 февраля – 5 марта состоялись в румынском Предяле. Гостей из Молдовы (батальон Fulger) принимал 52-й батальон Сил специальных операций Băneasa-Otopeni Республики Румыния. Бойцы двух стран отработали ряд задач, характерных для подразделений специального назначения, включая сложные боевые стрельбы на полигоне, имитирующем городскую застройку. В мартовском сюжете JCET-2021 американцы не присутствовали, хотя "франшиза" Joint Combined Exchange Training (программа подготовки спецназа стран третьего мира) принадлежит именно Пентагону.

Возможно, девятнадцати суток первого этапа JCET-2021 на румынской территории оказалось недостаточно для реализации всего плана учений. Как бы то ни было, трехсторонние учения в Молдове выглядят не столько тренировкой, сколько рекогносцировкой, то есть разведкой будущего театра военных действий (ТВД). Заметим, армейский спецназ создан не для оборонительных боев на родной земле или территории союзников, а для разведки и диверсий на территории противника. Пожалуй, именно этой специализацией и нацеленностью на конкретный ТВД можно объяснить отсутствие американских "рейнджеров" в румынском эпизоде JCET-2021 (там нет реального противника) и длительное их присутствие на молдавском полигоне Бульбоака близ Приднестровья.

Куда ударит "Молния"

"США готовит молдавский спецназ против Тирасполя" – такие заголовки появились в СМИ.

Известно, что молдавский батальон специального назначения Fulger ("Молния") сформирован в ноябре 1992 года для решения вполне конкретных задач: специальные операции, разведка и уничтожение стратегических объектов противника, контртеррористические и психологические операции. Он является наиболее боеспособным подразделением Национальной армии РМ. Бойцы отряда уже участвовали в учениях НАТО. Заметим, что на протяжении почти трех десятилетий батальон спецназа Fulger оставался верен американской системе подготовки. Однако задачи молдавского спецназа могут быть определены совсем не в Кишиневе.

Согласно военному соглашению Молдовы с Румынией от 27 июня 2013 года, на территории РМ могут бессрочно находиться румынские войска (румынская жандармерия получила такое право ранее). Договор создал основу для обмена военной информацией, организации совместных учений, создания совместного командования, контроля над воздушным пространством, совместных миротворческих операций. Парламент РМ ратифицировал документ в июне 2017 года. Таким образом, нейтральная по конституции Молдова может оказаться "под колпаком" НАТО в ситуации реальных или инсценированных "беспорядков". Гипотетическое "наведение порядка" в Приднестровье технологически возможно с участием сил Минобороны и МВД Румынии, и при содействии других стран НАТО (вспоминаем Югославию).

Интерес Бухареста вполне прозрачен – "поглощение" Молдовы превратилось в навязчивую идею с той поры, как президент Румынии (2004 – 2014 годов) Траян Бэсеску заявил, что никогда не признает границу с Молдовой, установленную по итогам Второй мировой войны (Парижский договор 1947 года). Мешают раскачать систему региональной безопасности лишь российские миротворцы в Приднестровье. Что это значит для Кишинева?

Американские спецназовцы с 2018 года провели сотни аналогичных учений в семидесяти странах, с участием около 5000 военнослужащих США. Приоритетная цель Joint Combined Exchange Training – тренировка сил альянса на полигонах тех стран, где вероятны боевые действия. Командующий Силами специальных операций США (SOCOM) генерал Ричард Кларк еще в 2019 году заявил, что программа JCET будет иметь ключевое значение для поддержки американских и союзных вооруженных сил в потенциальном конфликте с Россией. На этом глобальном фоне интересами малых стран можно просто пренебречь.

Ранее американский журнал The Atlantic рассказал о том, что "американские силы спецопераций действуют повсюду" и даже "даже подменят собой стратегическое мышление". Они несут ответственность за большую часть боевых действий в реальных или потенциальных проблемных точках по всему миру "конкуренции на грани конфликта". Силами 75 тысяч специалистов SOCOM охватывает сегодня более 80 стран.

Гибель иранского военачальника Касема Сулеймани в Ираке – рука SOCOM, но большая часть операций секретны. Патологическая скрытность старших партнеров и непредсказуемость решений Вашингтона – крайне опасны. До определенного момента Кишинев может даже не подозревать, что территорию и национальные интересы Молдовы используют в интересах той или иной операции Пентагона или НАТО. Кстати, одной "успешной" диверсии группы спецназа (молдавского, румынского или американского) на арсенале близ Колбасны хватит, чтобы там образовалась воронка размером с лунный кратер – достанется всей Молдове.

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