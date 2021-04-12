"Космос" Бессарабско-Одесского Юрия Гагарина

Тем более, что князь Юрий Гагарин стал первооткрывателем для родного края, наладив регулярное пароходное сообщение Бессарабии с портами России, Европы и Восточного Средиземноморья.
Бессарабско-Одесский Юрий Гагарин был отпрыском знаменитого княжеского рода, происходившего от правителей Стародубского удельного княжества (на реке Клязьме), подчиненного Москве при Дмитрии Донском.
В Одессе осел отец Юрия дипломат Евгений Григорьевич Гагарин. В 1838 году он женился на внучке первого гражданского губернатора Бессарабии Марии Александровне Стурдзе, которая и родила будущего основателя Дунайского пароходства. Таким образом, князь Юрий Гагарин происходил из русского княжеского и молдавского боярского родов.
На свет князь Юрий Гагарин появился в Одессе в 1846 году. В правление императора Николая I в приоритете были технические специальности, поэтому юный князь окончил полный курс инженерных наук в политехнических училищах Цюриха и Карлcруэ.
После окончания русско-турецкой войны 1877-1878 годов, когда Российская империя вновь получила выход к Дунаю, он взялся "содержать правильное товаро-пассажирское сообщение" между Одессой и Измаилом своим единственным пароходом "Ольга". Небольшая скорость этого судна позволяла выполнять недельный круговой рейс из Одессы в Измаил, оттуда в Килию, Рени и обратно в Измаил, а затем через Сулину в Одессу.
Успешный старт дела позволил в 1883 году учредить "Торговый дом князь Юрий Гагарин и Ко". Помощником и коммерческим партнером Юрия Гагарина стал его родной брат Феофил Гагарин. У одесского купца Родоканаки был приобретен двухмачтовый товаро-пассажирский пароход "Федор Р". Это судно было переименовано в "Измаил" и стало ходить из Одессы в румынский Галац. Его грузоподъемность составила 18 тысяч пудов, кроме того, оно могло разместить 272 пассажира.
Частно-государственные инвестиции позволили существенно нарастить российский торговый флот на Дунае. В 1886 году на английской судоверфи был заказан пароход "Болгария" с осадкой в 3,7 метра, что позволяло его использовать в низовье реки. Годом позже был приобретен мелкосидящий пароход "Сокол" для рейсов между болгарскими и сербскими портами. А в 1889-м опять же в Англии был заказан колесный буксирно-пассажирский пароход "Граф Игнатьев", совершавший еженедельные рейсы из Рени во все дунайские порты до Кладово в Сербии.
К началу XX века Черноморско-Дунайское пароходство имело в своем составе 10 крупных пароходов, 6 железных грузовых и 17 наливных барж. Флагманом торговой эскадры являлся пароход "Князь Гагарин". При грузоподъемности в 45 тысяч пудов он ходил по Черному морю и Восточному Средиземноморью. Вдвое меньшие по грузоподъемности "Болгария", "Русь" и "Измаил" курсировали между Одессой и Рени с заходами в Вилково, Килию и Измаил. В этот период маршрут между конечными пунктами занимал 2,5 суток.
Буксирно-пассажирские пароходы "Король Александр I", "Бессарабец", "Граф Игнатьев", "Румыния", "Сербия" и "Черногория" перевозили грузы между дунайскими портами через Сулинский рукав, а также по реке Прут. Маршруты Черноморско-Дунайского пароходства пролегали вплоть до Венгрии.
С момента образования пароходства и до 1903 года князь Юрий Гагарин являлся его директором–распорядителем. Благодаря его стараниям экспорт бессарабского хлеба существенно возрос. Был у князя в этом процессе и личный интерес, поскольку в Килие, Измаиле, Рени, Аккермане и Одессе он имел хлеботорговые конторы, а по обе стороны от Днестра – крупные земельные владения.
В начале XX века транспортное предприятие перешло под государственное управление и стало называться Российское Дунайское пароходство. Таким образом, оно стало предтечей Советского Дунайского пароходства, преобразованного в одноименную украинскую компанию.
Остаток жизни князь Юрий Гагарин посвятил еще одному своему детищу – Бессарабско-Таврическому поземельному банку, президентом которого являлся до последних дней жизни в 1905 году.
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