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Порт Галац

"Космос" Бессарабско-Одесского Юрия Гагарина

© Photo : Работник Моря
Колумнисты
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/columnists/20210412/34350560/kosmos-bessarabsko-odesskogo-yuriya-gagarina.html

День 60-летия первого полета человека в космос дает повод вспомнить о бессарабском тезке космического первопроходца – Юрии Евгеньевиче Гагарине.

Тем более, что князь Юрий Гагарин стал первооткрывателем для родного края, наладив регулярное пароходное сообщение Бессарабии с портами России, Европы и Восточного Средиземноморья.

Бессарабско-Одесский Юрий Гагарин был отпрыском знаменитого княжеского рода, происходившего от правителей Стародубского удельного княжества (на реке Клязьме), подчиненного Москве при Дмитрии Донском.

Князь Юрий Евгеньевич Гагарин
© Photo : Бизнес-портал Одесской области
Князь Юрий Евгеньевич Гагарин

В Одессе осел отец Юрия дипломат Евгений Григорьевич Гагарин. В 1838 году он женился на внучке первого гражданского губернатора Бессарабии Марии Александровне Стурдзе, которая и родила будущего основателя Дунайского пароходства. Таким образом, князь Юрий Гагарин происходил из русского княжеского и молдавского боярского родов.

На свет князь Юрий Гагарин появился в Одессе в 1846 году. В правление императора Николая I в приоритете были технические специальности, поэтому юный князь окончил полный курс инженерных наук в политехнических училищах Цюриха и Карлcруэ.

Международный порт Джурджулешть.
© Photo : Facebook / ICS Danube Logistics SRL
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В 1867 году он поступил на службу в Управление Закавказской железной дороги. Через год был откомандирован в Англию, Францию и Бельгию для наблюдения за выделкой железных мостов, подвижного состава и рельсов. В 1870 году приказом по Министерству путей сообщения был назначен участковым инспектором Поти-Тифлисской железной дороги. На гражданской службе, подобно отцу, дослужился до чина действительного статского советника.

После окончания русско-турецкой войны 1877-1878 годов, когда Российская империя вновь получила выход к Дунаю, он взялся "содержать правильное товаро-пассажирское сообщение" между Одессой и Измаилом своим единственным пароходом "Ольга". Небольшая скорость этого судна позволяла выполнять недельный круговой рейс из Одессы в Измаил, оттуда в Килию, Рени и обратно в Измаил, а затем через Сулину в Одессу.

Успешный старт дела позволил в 1883 году учредить "Торговый дом князь Юрий Гагарин и Ко". Помощником и коммерческим партнером Юрия Гагарина стал его родной брат Феофил Гагарин. У одесского купца Родоканаки был приобретен двухмачтовый товаро-пассажирский пароход "Федор Р". Это судно было переименовано в "Измаил" и стало ходить из Одессы в румынский Галац. Его грузоподъемность составила 18 тысяч пудов, кроме того, оно могло разместить 272 пассажира.

Танкер в Черном Море.
© Sputnik / Илья Питалев
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Для российского правительства вопрос транспортного сообщения по Дунаю был вопросом политическим. Тем более, что за время потери выхода к крупнейшей реке Европы в ее низовье усилился явный дисбаланс перевозок: в 1882 году через Дунай прошли 5303 османских судна вместимостью 4,5 миллиона тонн; австро-венгерских – соответственно 1434 и 1,3 миллиона тонн; а российских – всего 887 и 165 тысяч тонн. Компании Гагарина была выделена правительственная субсидия на перевозки. В 1886 году она и вовсе была преобразована в Акционерное общество Черноморско-Дунайского пароходства. Акционерами стали предприниматели из Одессы, Петербурга, Москвы, Бессарабии, Киева и Харькова. Крупный пакет акций общества принадлежал казне.

Частно-государственные инвестиции позволили существенно нарастить российский торговый флот на Дунае. В 1886 году на английской судоверфи был заказан пароход "Болгария" с осадкой в 3,7 метра, что позволяло его использовать в низовье реки. Годом позже был приобретен мелкосидящий пароход "Сокол" для рейсов между болгарскими и сербскими портами. А в 1889-м опять же в Англии был заказан колесный буксирно-пассажирский пароход "Граф Игнатьев", совершавший еженедельные рейсы из Рени во все дунайские порты до Кладово в Сербии.

Пароход Граф Игнатьев на Дунае
© Photo : Бизнес-портал Одесской области
Пароход Граф Игнатьев на Дунае

К началу XX века Черноморско-Дунайское пароходство имело в своем составе 10 крупных пароходов, 6 железных грузовых и 17 наливных барж. Флагманом торговой эскадры являлся пароход "Князь Гагарин". При грузоподъемности в 45 тысяч пудов он ходил по Черному морю и Восточному Средиземноморью. Вдвое меньшие по грузоподъемности "Болгария", "Русь" и "Измаил" курсировали между Одессой и Рени с заходами в Вилково, Килию и Измаил. В этот период маршрут между конечными пунктами занимал 2,5 суток.

Буксирно-пассажирские пароходы "Король Александр I", "Бессарабец", "Граф Игнатьев", "Румыния", "Сербия" и "Черногория" перевозили грузы между дунайскими портами через Сулинский рукав, а также по реке Прут. Маршруты Черноморско-Дунайского пароходства пролегали вплоть до Венгрии.

Танкер Делфи под флагом Молдовы на мели у побережья Одессы во время сильного шторма.
© Sputnik / Стрингер
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В 1890 году после завершения дноуглубительных работ на Белгородском русле Малой Килийской дельты российские пароходы получили свободный доступ в Дунай, минуя румынскую Сулину.

С момента образования пароходства и до 1903 года князь Юрий Гагарин являлся его директором–распорядителем. Благодаря его стараниям экспорт бессарабского хлеба существенно возрос. Был у князя в этом процессе и личный интерес, поскольку в Килие, Измаиле, Рени, Аккермане и Одессе он имел хлеботорговые конторы, а по обе стороны от Днестра – крупные земельные владения.

В начале XX века транспортное предприятие перешло под государственное управление и стало называться Российское Дунайское пароходство. Таким образом, оно стало предтечей Советского Дунайского пароходства, преобразованного в одноименную украинскую компанию.

Остаток жизни князь Юрий Гагарин посвятил еще одному своему детищу – Бессарабско-Таврическому поземельному банку, президентом которого являлся до последних дней жизни в 1905 году.

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