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Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган

Как Турция укрепляется в странах бывшего СССР

© AFP 2021 / -
Колумнисты
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/columnists/20210412/34351793/Kak-Turtsiya-ukreplyaetsya-v-stranakh-byvshego-SSSR.html

Наращивание турецко-украинской кооперации способно существенным образом повлиять на ситуацию в Черноморском регионе. Впрочем, значение этого фактора выходит за географические рамки бассейна Черного моря.

Динамично развивающиеся отношения Анкары и Киева актуализируют такие вопросы, как энергичное проникновение Турции на пространство бывшего Советского Союза, ее готовность выступать в роли военно-политического патрона ряда постсоветских государств, а также возможность для некоторых стран без натовской "прописки" укрепить свои отношения с Альянсом без формального членства в нем.

Визиты и политические символы

В последние годы наблюдается значительная активизация двусторонних контактов представителей Киева и Анкары на высшем уровне. Впервые глава украинского государства побывал в Турецкой республике в августе 2019 года. Это случилось всего через четыре месяца после победы Зеленского на президентских выборах. В начале февраля 2020 года пришла очередь Киева принимать высокого гостя из Анкары. Через восемь месяцев состоялся новый рабочий визит Зеленского в Турцию. Между этими двумя событиями 27 августа 2020 года президент Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с вице-премьером украинского правительства Олегом Урупским. 10 апреля 2021 г. Турцию посетил президент Украины.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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Как видим, интенсивность двусторонних контактов весьма высока. Но намного более важен контекст вокруг этих дипломатических событий. Следует обратить внимание, что приезд Эрдогана в Киев 3 февраля 2020 года был не только приурочен к двадцать восьмой годовщине установления дипотношений между Турецкой республикой и постсоветской Украиной. Он состоялся на фоне резкой военной эскалации в Сирии. И если во время первой встречи с Зеленским на турецкой земле Эрдоган всячески дистанцировался от критики в адрес Москвы, то в Киеве он дал волю эмоциям. России досталось за то, что она целенаправленно закрывала глаза на действия "сирийского режима". На этом фоне Киев и Анкара достигли договоренностей об активизации сотрудничества в военно-технической сфере.

Вояж Зеленского к турецким берегам в октябре прошлого года проходил на фоне второй карабахской войны. В этом событии роль Анкары уже не сводилась к дежурно-символическим фразам о поддержке территориальной целостности Азербайджана, ее главного союзника среди постсоветских стран. Была сделана заявка на новую роль в Кавказском регионе. И стало ясно, что, утвердившись на Каспии, Турция станет вести себя более активно как на среднеазиатском, так и черноморском направлении.

Под орудийный аккомпанемент карабахского противостояния Киев и Анкара подписали меморандум о долгосрочном сотрудничестве в укреплении оборонительных систем. Следствием этого стало соглашение Министерства обороны Украины с рядом турецких компаний по производству беспилотников и корветов, подписанное в декабре 2020 года.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Брюсселе.
© AP Photo / Francois Mori
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И, наконец, апрель 2021 года. Визит Зеленского в Турцию произошел на фоне стремительного всплеска интереса к ситуации на Донбассе. На юго-востоке Украины имеет место "разморозка" конфликта. И дело здесь не только в участившихся военных инцидентах, фиксируемых представителями ОБСЕ, журналистами и экспертами. Налицо стагнация мирного процесса, попытки изменить имеющийся формат путем либо кооптации в "нормандскую четверку" США, либо переноса переговоров из Минска в какую-то якобы "нейтральную" столицу. Хотя до настоящего времени белорусское руководство, имея тесные связи с Россией, воздерживалось от однозначной позиции по ситуации вокруг Донбасса.

Зеленский и Эрдоган продемонстрировали немало признаков взаимной поддержки и солидарности. Впрочем, в таких историях всегда есть нюансы, на которые стоит обращать внимание. Какие же системные основания имеются для активизации украино-турецких отношений? И можно ли позиции Анкары и Киева полностью отождествлять?

Основы для двустороннего партнерства

Начнем с того, что для Украины президент Эрдоган и турецкий истеблишмент - благодарная аудитория. В особенности тогда, когда речь идет об утрате суверенитета Киева над Крымом. Крымскотатарская община – важный внутренний фактор для Турции. По разным оценкам, в стране проживает порядка 4-5 миллионов потомков крымских татар. По словам российского тюрколога Павла Шлыкова, "в Турции существуют силы, готовые эксплуатировать романтические настроения части турецкой элиты, мечтающей об усилении экспансии на Кавказе, в Крыму, Поволжье, Центральной Азии и рассматривающие Россию не как партнера, а как геополитического противника".

Ирина Влах встретилась с Реджепом Тайипом Эрдоганом
© Photo : Facebook / Ирина Влах. Официальная страница
Визит главы Гагаузии в Турцию: Влах встретилась с Эрдоганом

Как следствие, четкая артикуляция позиции Анкары по крымскому вопросу. Всякий раз представители турецкого истеблишмента подчеркивают, что не признают российской юрисдикции над полуостровом. Более того, турецкая элита, осознавая всю сложность в отношениях Москвы и Киева, использует украинские каналы для трансляции недовольства политикой России.

Кроме того, для Зеленского важны контакты с константинопольским патриархом Варфоломеем, чье влияние он пытается использовать для укрепления тренда по "национализации" православной церкви в своей стране.

Мы видим готовность Украины демонстрировать свои особые отношения с Азербайджаном, а также неприятие политики признания геноцида армян в Османской империи.

Между тем для Турции Украина - это не просто канал для выброса имеющегося недовольства и эмоций в контексте очень неоднозначного "соревновательного сотрудничества" с Москвой. В конце концов, каналы коммуникации по линии президентов и глав МИД РФ и Турецкой республики налажены и неплохо работают. К слову сказать, перед апрельским вояжем Зеленского по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор Реджепа Эрдогана и Владимира Путина. Анкара пытается вести свою линию так, чтобы, с одной стороны, не войти в открытый клинч с США и НАТО, сохраняя членство в Североатлантическом альянсе, но с другой - показать всем свою внешнеполитическую "самость". Крымский вопрос или активизация на постсоветском пространстве - это, в первую очередь, инициатива турецкой стороны. Но в то же время это и возможность продемонстрировать свою солидарность с Вашингтоном и Брюсселем. Как следствие, заявление Эрдогана помочь в продвижении североатлантических чаяний Киева. Надежд на прием Украины в Альянс немного, но декларации поддержки ее территориальной целостности, а также пронатовского выбора будут позитивно встречены американскими и европейскими союзниками.

Строительство АЭС «Аккую» в Турции
© Photo : Akkuyu nuclear A.Ş.
Старт строительству третьего энергоблока АЭС "Аккую" дали Путин и Эрдоган

И здесь хотелось бы обратить внимание на один сюжет первостепенной важности. Вокруг Украины и Грузии не стихают споры: станут ли эти две страны в скором времени членами НАТО? Но данный вопрос при всей его важности вторичен. История знает массу случаев, когда без формального членства в Альянсе та или иная страна становилась привилегированным партнером, как США, так и отдельных союзников Вашингтона. Разве не так было с Израилем, Южной Кореей, Японией, Испанией времен франкистской диктатуры? Но не будем далеко забегать. Разве отсутствие членства в НАТО помешало Азербайджану стать стратегическим партнером Турции, страны, имеющей в Альянсе вторую по численности армию?

Киев - не Баку

Значит, между Украиной и Турцией нет проблем, а их союз в скором времени превратится в нечто похожее на азербайджано-турецкую модель? Не стоит спешить с выводами. И прежде всего потому, что Баку в отличие от Киева выстраивает свою политику, дистанцируясь от любых интеграционных проектов. Украина же четко артикулирует такие стратегические цели, как вступление в НАТО и ЕС. И значит, она более зависима в том, что определяется, как двусторонний формат.

Президент Сирии Асад, архивное фото
© Sputnik / Алексей Никольский
Асад считает Эрдогана главным инициатором обострения конфликта в Карабахе

Пока отношения в треугольнике Вашингтон - Брюссель - Анкара хороши, нет проблем. Но как только Штаты почувствуют ревность в отношении к своему евразийскому партеру, ситуация может измениться. И Киеву придется выбирать. В Баку могут не так внимательно прислушиваться к "советам постороннего" по поводу демократии и реформ. Но не в Киеве. У Украины нет той независимости в процессе принятия решения от коллективного Запада, что имеется у Азербайджана.

И здесь самое время упомянуть такой сюжет украино-турецкой повестки, как выдачу Анкаре оппозиционеров, связанных с известным религиозным и общественным деятелем Фетуллахом Гюленом. В январе 2021 года из Украины депортировали двух турецких учителей - Самета Гюра и Салиха Фидана. На родине им тут же выдвинули обвинение. Но такая кооперация, как правило, вызывает, резкий протест правозащитников и различных международных организаций (например, Freedom House). И хотя Штаты традиционно балансируют между "реальной политикой" и ценностным подходом, Украину тамошнее общественное мнение воспринимает не как страну арабского Востока со своей "спецификой", а как европейское государство, стремящееся к "высоким стандартам демократии". И то, что прощается странам Залива, Киеву могут не разрешить.

Но помимо фактора США, имеются и другие ограничители. В последние годы Эрдоган бросал вызовы многим. В этом списке и Москва, и Вашингтон, и Пекин, и Дели. Однако, продвигая свой образ как главного возмутителя спокойствия, тот же турецкий президент не единожды демонстрировал умения по рационализации конфронтации. И неслучайно в ходе визита своего украинского визави он отсылал его к необходимости реализации Минских соглашений. Притом, что в Киеве уже не скрывая говорят о том, что они устарели и не являются релевантными сегодняшней повестке дня.

В то же время поставки в украинскую армию беспилотников "Байрактар", хорошо зарекомендовавших себя в ходе военных действий в Карабахе, могут на практике противоречить дипломатически выверенным речам. Ведь Анкара вряд ли сможет гарантировать, что Киев не захочет с их помощью повторить прошлогодний карабахский опыт в Донбассе.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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