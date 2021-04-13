Невидимый патруль: ныряющий корабль BOSS разработали в России

Новинка будет экспортироваться под названием BOSS (Border and Offshore Submersible Sentry).

Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" представило проект погружаемого патрульного корабля "Страж", сочетающего достоинства субмарины и надводного корабля. Относительно небольшие цена и размеры, выдающиеся технические характеристики, традиционно высокая надежность, возможность размещения на борту широкого спектра ракетно-торпедного вооружения (или научного оборудования) делает BOSS привлекательным для многих стран с небольшим оборонным бюджетом.

КБ "Рубин" – один из мировых лидеров в проектировании субмарин и ведущее в России конструкторское бюро подводного кораблестроения со 120-летним опытом создания подводных кораблей и аппаратов различных классов (включая гражданскую технику).

Внешне BOSS напоминает дизель-электрическую субмарину проекта 613 – конструктивно успешную, одну из самых массовых и продаваемых в мире (тоже разработка "Рубина"). Погружаемый корабль имеет схожие технические характеристики: длина 60-70 метров в зависимости от комплектации, водоизмещение около 1000 тонн, экипаж 42 человека. Может оснащаться управляемыми ракетами, торпедами, беспилотными летательными аппаратами, артиллерийскими установками, и маломерными скоростными плавсредствами для досмотровых групп. При выборе оружейных систем, приборов и оборудования специалисты КБ «Рубин» ориентировались на проверенные, серийные образцы современных субмарин, надводных кораблей и самолетов.

Вероятными целями нового патрульного «наутилуса» в подводном и надводном положениях могут стать боевые корабли и береговые объекты высокотехнологичного противника, а также менее оснащенные пираты, контрабандисты, браконьеры. Корабль может эффективно использоваться и в качестве разведывательного или научно-исследовательского.

Головная боль НАТО

Для понимания спектра возможностей и задач нового корабля необходимо вернуться к проекту 613 (по классификации НАТО – Whiskey). Субмарина с простотой и надежностью винтовки-трехлинейки имела водоизмещение 1347 тонн, длину 76 метров, ширину 6,6 метра, и могла двигаться со скоростью до 18,5 узлов, на глубинах до 200 метров. Максимальная дальность в надводном положении – 8500 миль (более 15 тысяч км). Основное вооружение: шесть торпедных аппаратов калибра 533 мм (четыре носовых и два кормовых), причем торпеды могли оснащаться и ядерными боевыми частями (боекомплект – 12 торпед или 22 мины). Автономность - 30 суток. Экипаж 52 человека.

Проект 613 разрабатывался как торпедный, и все же было построено шесть модифицированных субмарин с ракетным вооружением – за ограждением рубки в двух прочных контейнерах находились крылатые ракеты П-5 дальностью около 300 км (для стрельбы из надводного положения по береговым целям).

В серийном строительстве 613-х широко применялись поточно-секционный метод постройки, автоматическая сварка и рентгенографический контроль сварных швов. Советский флот получал по одной новой субмарине в пять дней. За семь лет (1950 – 1957) было построено 215 дизель-электрических подлодок среднего водоизмещения, которые могли одинаково эффективно наносить торпедные удары, вести разведку, решать задачи минных постановок, оперативной и позиционной службы в районах дислокации противника. О живучести проекта говорит тот факт, что 613-е служили до конца существования Советского Союза, то есть почти сорок лет (на Черноморском флоте в 1990 году в строю оставалось 18 ходовых субмарин).

Многоцелевые подводные лодки проекта 613 массово поставлялись за рубеж (около 40 единиц) – военно-морским силам Болгарии, Кубы, Индонезии, Египта, Сирии, КНДР, Польши. Китаю передали техническую документацию, и более 20 субмарин было построено на заводах в Шанхае и Ханькоу.

Разумеется, новый погружной патрульный корабль унаследовал главные качества 613 проекта – прочность, надежность и эффективность. В остальном BOSS – высокотехнологичное детище 21 века, с качественно новыми, более могущественными вооружением, средствами связи, навигации и гидроакустики.

Потенциал

Классическое боевое патрулирование на море – это длительное маневрирование надводных кораблей и подводных лодок в заданном районе, в постоянной готовности к выходу на боевые позиции и нанесению ударов по кораблям или наземным объектам противника. Имеется дипломатическое выражение "демонстрация флага", но сути происходящего это не меняет, патрульный корабль вдали от родных берегов всегда выполняет боевую задачу в постоянной готовности к ракетному, артиллерийскому или торпедному удару. Именно поэтому РФ жестко реагирует на появление американских эсминцев вблизи своих берегов в Черном, Беринговом или Японском морях.

В российском ВМФ до недавнего времени патрулированием акваторий занимались сторожевые корабли (СКР), в военно-морских силах НАТО – эскортные эсминцы, фрегаты, корветы и корабли прибрежной зоны. Сложно поставить знак равенства между традиционными надводными кораблями и ныряющим BOSS (для него придется дописывать тактику боевого применения). Особенности эксплуатации нового корабля позволяют утверждать, что в КБ "Рубин" создали гибридную субмарину.

Боевое патрулирование в подводном положении позволяет скрытно наблюдать за противником, нарушителями границы или контрабандистами, обеспечивает внезапность удара или реагирования на угрозы. На глубине проще оторваться от превосходящих сил противника, и там никакой шторм не страшен. Надводные характеристики – бонус для экипажа, который может в походе дышать свежим морским воздухом, а не продуктом регенерации (как на классических подводных лодках). Возможности научного изучения шельфа у ныряющего патрульного корабля выше, чем у аналогичного надводного. Кроме того, BOSS может служить относительно недорогим учебным "классом" для подготовки экипажей и береговой инфраструктуры – с прицелом на развитие отдельными странами национальных подводных сил, приобретение опыта и "полноформатных" субмарин.

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