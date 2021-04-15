Посмотрят на "поведение Москвы". Остановят ли немцы "Северный поток — 2"

США решили наладить отношения с Германией, испорченные при Дональде Трампе. Глава Пентагона прилетел в Берлин, распорядился увеличить число американских солдат в стране, а также дал понять, что новая администрация, как и прежняя, категорически против "Северного потока — 2". После его визита немцы приостановили проект. На какие именно уступки готовы в ФРГ, разбиралось РИА Новости.

Реверанс американцам

Германия прислушается к мнению США в вопросе строительства газопровода "Северный поток — 2" (СП-2) — в частности, введет мораторий на завершение спорного проекта. Об этом рассказала министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр после встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином. Накануне он прилетал в Берлин во время первого большого европейского турне. Тем самым глава американского Минобороны показал, что при Байдене Вашингтон хочет налаживать отношения с Германией. Такую же готовность демонстрировали и в Берлине.

Пока построили 95 процентов газопровода, или 2339 из 2460 километров. Если проект все-таки закончат, то Германия будет закупать российский газ на определенных условиях. "Они зависят от поведения Москвы", — заметила Крамп-Карренбауэр.

© REUTERS / Pool / Kay Nietfeld Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр на пресс-конференции в Министерстве обороны Германии в Берлине. 13 апреля 2021 года

Остин заявил, что американское правительство против завершения строительства второй ветки газопровода по дну Балтийского моря. Но при этом подчеркнул, что разногласия вокруг проекта никак не повлияют на тесное сотрудничество двух стран. Впрочем, Крамп-Карренбауэр с американским коллегой интересовал не только СП-2. Бывший президент Дональд Трамп собирался вывести из Германии от 9,5 тысячи до 12 тысяч американских солдат, обвиняя ФРГ в "многомиллиардной задолженности" перед НАТО и США. Новая администрация, наоборот, увеличивает военный контингент. Правда, всего на 500 человек. Впрочем, главы оборонных ведомств США и Германии потом вновь вернулись к обсуждению спорного газового проекта.

"Северный поток — 2" — один из главных камней преткновения в отношениях Вашингтона и Берлина. Так было во время президентства Дональда Трампа, продолжается и при Джо Байдене. США опасаются, что СП-2 отрежет их от прибыльных европейских энергетических рынков, которые, в свою очередь, будут зависеть от российского газа.

Трубопровод проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции. Копенгаген долго выступал против строительства, но потом согласился. Немецкие власти поддерживают проект, призывая считать его "чисто экономическим" и "не делать мальчиком для битья". Хотя так в стране думают далеко не все. С критикой активно выступают зеленые и экологи. На днях природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) оспорила в суде Гамбурга разрешение на продолжение работ, выданное Федеральным ведомством по морскому судоходству и гидрографии.

Против газопровода, помимо США, выступают Украина и Польша. Этим странам выгодно, чтобы через их территорию продолжался транзит российского газа. Их поддерживают Чехия, Латвия, Эстония, Литва, Венгрия, Словакия, Румыния и Хорватия — боятся, что "Северный поток — 2" усилит влияние Москвы на европейском энергетическом рынке.

© Sputnik / Dmitrij Leltschuk Строительство газопровода "Северный поток — 2" в городе Любмин в Германии

Трамп бил наотмашь

Дональд Трамп активно противодействовал прокладке газопровода санкциями. В его окружении считали, что ограничения "вонзят кол в сердце проекта". Начиная с 2017-го, он постоянно принимал все новые и новые пакеты мер — били в основном по зарубежным компаниям, участвующим в работах над СП-2.

Сперва приняли закон, ужесточающий санкции против России и предостерегающий американские и зарубежные компании от сотрудничества с российскими предприятиями и ведомствами "из оборонного и разведывательного секторов". Через два года президент Трамп подписал военный оборонный бюджет, в котором тоже обговаривались способы перекрыть поток. И вскоре швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб для СП-2, отвела все суда из района строительства в Балтийском море. Европейцам такое давление не понравилось, но противодействовать они не могли.

С приходом в Белый дом Байден оказался перед дилеммой: с одной стороны, против "Северного потока" выступают обе партии, а смягчение санкций сочтут уступкой Москве, с другой — новому американскому лидеру нужно налаживать испорченные при Трампе отношения с Евросоюзом, особенно с Германией, которая поддерживает проект.

Но уже в конце февраля судно "Фортуна", связанное со строительством газопровода, и его собственник, компания "КВТ-Рус", попали в новый американский санкционный список, хотя против них уже действовали другие меры. К февралю 2021-го 18 европейских фирм вышли из проекта из-за угроз со стороны Вашингтона. В марте власти США опять предупредили участников проекта СП-2, что введут новые ограничения, если те продолжат работы.

© Sputnik / Dmitrij Leltschuk Судно-трубоукладчик "Фортуна" покидает порт Висмар

Берлин довольно долго критиковал действия Вашингтона, и многие там до сих пор уверены, что проект все-таки завершат. "Какая бы ситуация ни была в Америке, всех там объединяет огромнейшее нежелание, чтобы между Россией и Германией наладились отношения, стали конструктивными и деловыми. СП-2 достроят вне зависимости от того, как ведет себя новая администрация", — полагает депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт.

В Кремле признавали, что американские ограничения усложняют работу. "Газпром" в меморандуме в январе 2021-го не исключил приостановку или же полную отмену проекта, если "резко изменится политическая ситуация". "Северный поток — 2" — выигрышная вещь для экономики Европы в целом и Германии в частности", — не раз напоминал Владимир Путин. Тем более что при загрузке новых газопроводов Москва готова сохранить украинский транзит. В России уверены, что американцы попросту выдавливают конкурентов, предлагая взамен свой сжиженный газ.

Завершат или нет

Эксперты считают, что скорее всего газопровод все-таки достроят, но не запустят на полную мощность. "Есть ограничения в связи с новыми правилами ЕС, согласно которым один поставщик газа может использовать транспортную инфраструктуру лишь на 50 процентов", — объяснил Андрей Кортунов, генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД). По его словам, есть и другие варианты. Например, перекрытие газопровода или компенсация Германии со стороны США. Вашингтон может инвестировать в строительство терминалов по приему американского сжиженного газа. Хотя пока неясно, как это будет развиваться при Байдене — противнике добычи сланцевого газа.

"Есть вероятность, что американцы просто тянут время. Меркель уходит, мнения она не изменит. Осенью в ФРГ состоятся выборы. Если власть возьмет новая коалиция и следующий канцлер будет от зеленых, то он может вообще по-другому отнестись к "Северному потоку — 2". Тогда проект умрет сам собой", — рассуждает политолог.

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин считает: по всей видимости, глава Пентагона во время визита в Берлин потребовал, чтобы немецкие власти начали закупать у Вашингтона СПГ. "ФРГ получит право завершить строительство в обмен на частичную диверсификацию поставок. Но политическое давление на газопровод не снизится", — рассказал он в беседе с РИА Новости.

Заявление министра обороны Германии не стоит считать окончательной позицией немецких властей. Крамп-Карренбауэр известна резкими заявлениями в адрес Москвы. Сейчас США и ФРГ стремятся найти компромисс и улучшить отношения. Как это сделать, пока непонятно. Предложение ввести мораторий на завершение строительства СП-2 лишь отложит решение проблемы.

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