Белый дом 13 апреля сообщил о выводе американских войск из Афганистана 11 сентября. Талибы в ультимативной форме потребовали вывода войск США до 1 мая (по условиям соглашения в Дохе от 29 февраля 2020 года). "Талибан"* настоятельно призвал "Америку и все оккупирующие страны перестать оправдывать затягивание войны и немедленно вывести все свои силы из Афганистана". Далее по тексту следовали откровенные угрозы "моджахедов Исламского Эмирата".

Администрация США отреагировала оперативно, началом вывода войск из Афганистана объявлено 1 мая. Союзники из НАТО в тот же день приняли аналогичное решение о выводе сил миссии "Решительная поддержка". При этом конфликте интересов все постарались "сохранить лицо".

Президент США Джо Байден заявил в среду, что присутствие американских военнослужащих в Афганистане не поможет создать устойчивое правительство. Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что войска выполнили свою задачу в Афганистане, а также "сделали возможным прогресс в сфере экономики, гражданского общества и политики".

Стоило ли Пентагону и союзникам тратить на операции в Исламской республике сотни миллиардов долларов, терять тысячи солдат, чтобы так бесславно оставлять поле боя и всю несчастную страну вчерашнему противнику – талибам? Вопрос риторический.

Первомайская демонстрация силы

Директор ЦРУ Уильям Бернс 14 апреля сообщил, что вывод войск сопряжен со значительными рисками, и спрогнозировал вероятное восстановление влияния в Афганистане "Исламского государства" и "Аль-Каиды" (обе структуры запрещены в РФ) после свертывания американского военного присутствия. Экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон убежден, что вывести войска сейчас – это все равно что передать власть "Талибану".

Между тем, талибы намерены возобновить боевые действия, то есть "джихад" против иностранных войск, если США и НАТО не уложатся в изначально обговоренный срок – до 1 мая. Позицию "Талибана"* ранее изложил Забиулла Моджахед: "Байден сказал, что вывод войск к маю осуществить сложно, однако наша позиция заключается в том, что заключенное в Дохе соглашение должно выполняться, потому что его реализация является единственным способом решения проблемы, которая существует между Афганистаном и Соединенными Штатами".

С точки зрения логистики, для переброски транспортными самолетами 3-5 тысяч военнослужащих четырнадцати месяцев вполне достаточно. Очевидно, вывод войск США и НАТО тормозят перманентные боевые действия с талибами, критическая недоговороспособность "учеников" в сфере разделения властных полномочий в будущем госаппарате с действующим (проамериканским) правительством Афганистана.

Высшему совету по национальному примирению ИРА удалось объединить в единую программу более двух десятков предложений, включая и мирный план президента Ашрафа Гани. Однако "Талибан"* 14 апреля отказался участвовать в переговорах о будущем Афганистана (очередной этап планировался на территории Турции). Вооруженные формирования талибов ждут полного вывода войск и боевой техники США и НАТО, чтобы достичь военной победы над правительственными силами. Кабул держится "в осаде" во многом благодаря ударам по террористам американских военно-воздушных сил. Афганистан в обозримой перспективе может стать "Исламским Эмиратом".

По итогам двадцати лет боевых действий в Афганистане (который по площади меньше штата Техас), и после заключения позорного мира с талибами американцам стоило бы осторожнее бряцать оружием, и скромнее вести себя в международных делах. Однако история ничему не учит. И вновь виновата Россия.

Американское разведывательное сообщество "с низкой или средней степенью уверенности" предполагает, что российские коллеги-разведчики финансово поощряли атаки "Талибана"* против военнослужащих США и коалиции в Афганистане в 2019 году и ранее. Источники данных совершенно не выдерживают критики и недоступны для проверки. Подобные обвинения РФ отвергает.

Перефокусировка усилий

Руководитель Пентагона Ллойд Остин считает, что вывод нескольких тысяч американских военнослужащих из Афганистана позволит "перефокусировать усилия", сдерживать или победить "будущих противников" – Китай и Россию, которые стремятся "изменить мировой порядок"). Не разобравшись с относительно малочисленными террористическими группировками на базисе плантаций опийного мака, Пентагон ищет противника среди ядерных держав. Лишь потому, что некие их действия "идут вразрез с национальными интересами США".

После американской "перефокусировки" Афганистану и сопредельным странам Центральной Азии придется совершенно самостоятельно решать проблему сосуществования с агрессивным военно-религиозным движением. В стране под властью талибов (до 2001 года) женщинам было недоступно образование, виновных в супружеской измене казнили на городских площадях, ворам отрубали руки, а телевидение было запрещено вместе с театром и музыкой.

Факты – вещь упрямая. Управление национальной безопасности Афганистана 12 апреля сообщило, что соглашение США и "Талибана"* в Дохе не привело к стабилизации – с 29 февраля 2020 года количество талибских атак в стране возросло на 24%. И если руководитель катарского офиса "Талибана"* мулла Абдул Гани Барадар 12 апреля поблагодарил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева за инициативы по реализации совместных экономических проектов в Афганистане, это еще не гарантирует мирного взаимодействия "на земле". Военно-религиозное движение по составу, взглядам и целям весьма неоднородно.

"Талибан"* не меняет своей тактики, не сокращает уровень насилия в стране, не разрывает союзнических или партнерских отношений с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ).

* "Талибан" признан террористической организацией решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года.

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