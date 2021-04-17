Славяне древней Молдавии – кто они и где живут их потомки

Кто такие древние славяне, племена которых, по мнению ученых, располагались от Днестра до Карпат на территории будущего Молдавского княжества. Древние историки оставили свои летописи, которые открывают много тайн о расселении "людей слова".

Кто такие славяне?

Предками славян издавна считались некоторые народы Скифии и Фракии, о которых упоминали античные авторы, в том числе и отец истории Геродот. Некоторые мнения на этот счет были представлены в предыдущих статьях. К ним хотелось бы добавить прозорливое наблюдение молдавского господаря и ученого Дмитрия Кантемира.

В своей известной книге "Описание Молдавии" он пишет: "Вся страна с прилегающими к ней западными областями, которая теперь называется Молдавией, вначале находилась под властью скифов, победителей почти трех частей света".

Учитывая то обстоятельство, что в разные времена под скифами подразумевали разные народы, важно выяснить, кого именно имел в виду Кантемир.

© Photo : Евгений Паскарь Книга Д.Кантемира Описание Молдавии на немецком языке. Издание 1717 года

Далее он поясняет: "Из-за небрежения наших предков мы не знаем, какая вера была в старину у жителей Молдавии, прежде чем солнце истины не взошло на ее горизонте. Однако если допустить, что древние даки произошли от скифов, что является общим мнением всех известных нам историков, то можно предположить без боязни впасть в ошибку, что молдаване поклонялись тем же божествам, коих чтили и остальные скифские народы, как о том упоминают русские летописи, а именно: Перуну – богу грома, Волосу – богу - покровителю скота, Похвисту – богу воздуха, Ладо – богине веселья, Купало – богу - хранителю посевов и другим такого рода идолам, как Ослиадо, Хорса, Дашуба, Стриба, Семаргле и Мокоса".

Очевидно, что под скифами Кантемир подразумевает славянские народы, так как перечисленные им божества - Перун, Волос, Похвист, Ладо, Купало и другие - принадлежат дохристианскому пантеону славян.

В русской христианской исторической традиции, опирающейся на ветхозаветные тексты, славяне – потомки Иафета – одного из трех сыновей патриарха Ноя, после Всемирного потопа спасшегося на заранее построенном корабле.

В. Татищев, комментируя старинные русские летописи, написанные монахом Киево-Печерского монастыря Нестором, подчеркивал: "О князях русских старобытных монах Нестор плохо знал, какие дела свершали славяне в Новгороде, а святитель Иоаким, хорошо знающий, написал, что сыны Иафетовы и внуки отделились, и один князь Славен с братом Скифом, ведя многие войны на Востоке, идя к Западу, многие земли у Черного моря и Дуная себе покорили. И от старшего брата прозвались славяне, а греки их либо похвально алазоны, либо поносно амазоны (что значит жены без титек) именовали, как о том стихотворец древний Ювелий говорит".

Предки славян или древние славяне были известны иностранцам под другими именами, в том числе: скифы, сарматы, геты, готы и т. д. Сами себя они называли до определенных пор иначе.

© Photo : Евгений Паскарь Сарматская женщина. Реконструкция. Сарматы считаются предками славян

Например, к началу VII века название народа венеды (Venedi) в различных его написаниях (Venetii, Winedi, Winidi и т. п.) утвердилось в латинской литературе как обозначение славян. Оно было более употребительно в обыденной, разговорной речи, тогда как термин Sclavi принадлежал миру книжной учености – об этом можно узнать в специальной литературе. Примерно с конца VI до середины XIII века н. э. часть современной Германии населяла большая группа западно-славянских племен, земли которых охватывали не менее трети современного немецкого государства. Кроме западных славян, были еще южные и восточные.

Сегодня восточные славяне — это русские, украинцы, белорусы. Западные славяне — поляки, чехи, словаки, словенцы, лужицкие сербы в Германии. Южные славяне — это словенцы, хорваты, сербы, боснийцы, македонцы, болгары.

© Photo : Евгений Паскарь Фрагмент карты Европы С.Мюнстера, XVI век. Сарматия, Великая Валахия и Молдавия - преемственность названий для одной и той же территории

Впервые славяне были упомянуты Прокопием Кесарийским, который описал войну ромейского полководца Велизария с готами в Италии, а также у Иордана, жившего почти в то же время. Автор книги Il Regni De Gli Slavi… historia (Славянcкого царства… история), изданной в 1601 году, М. Орбини обращает внимание на очень важный факт о том, когда появляется имя "славяне2: "Иордан ясно показывает, что в его время это имя было новым".

Славяне в Молдавии

Орбини пишет, что "греки, не понимая значения слова "славяне" или "славины", исказили его в "склавины", итальянцы - в "склавы". Эта ошибка проникла скрытым образом в некоторые экземпляры Прокопия Кесарийского, Иордана и Бьондо… По мнению средневекового чешского священника и историка Яна Дубравия, славяне или словины получили свое имя от Slouo, что у сарматов означает "слово", так как все сарматские народы, будучи разбросаны по большим пространствам земли, но тем не менее говоря на одном наречии и употребляя почти одинаковые слова, заставили всех называть себя "словинами". То же самое утверждает и Марцин Кромер, говоря, что от Slouo были прозваны "словины", как если бы были прозваны правдивыми и верными данному ими слову".

Достаточно взглянуть на карту, чтобы увидеть, откуда с конца V века совершали военные походы славянские племена в пределы Римской империи на Балканах, – из старой Дакии, она же и страна Готия.

Византийский летописец Феофан Исповедник, рассказывая о событиях шестого столетия, старую Дакию называл страной славян. В так называемой "Франкской космографии" приводится географическое описание мира и сообщается о великих народах, проживавших по Дунаю, начиная от его устья до истоков:

"Данубий долго течет среди великих народов,

Управляет огромными реками и дает пропитание славянам,

Протекает среди гуннов и насыщает винидов".

Среди народов перечислены: славяне – в Молдавии и в будущем Валашском княжестве, гунны – в среднем течении Дуная – Паннонии, и венеды-славяне в Австрии и Германии.

Польский историк Я. Длугош, повествуя об основателях Польши, Чехии и Руси – родных братьях Лехе, Чехе и Русе, пишет (это событие, предположительно, относится к VI веку, что реки Сирет, Прут и Днестр омывали русские владения: "Некоторые пытаются утверждать, что Рус был не внуком, но братом Леха и вышел вместе с ним и третьим братом Чехом из Хорватии, населил обширнейшие русские царства, главой и столицей которых является Киев и которые орошаются широчайшими реками - Днестром, Днепром, Неманом, Прутом, Случью, Стырем, Збручем, Смотричем, Сиретом, и распространил свои пределы по ту сторону Новгорода, русского города, богатейшего и славнейшего золотом, серебром и мехами…"

© Photo : Евгений Паскарь Предметы быта X века найдены в Молдавии

В первой половине XIX века член-корреспондент Императорской Санкт-Петербургской академии наук А.Гильфердинг, анализируя источники, приходит к естественному выводу о том, что "переселенцы выходили, как кажется, из нынешней Валахии, Молдавии и Бессарабии: то были колена славянские".

Таким образом, очевидно, что часть славян, заселившая Балканы в V–VII веках, жила до того в Старой Дакии – Готии, где позже возникнут Молдавское и Валашское княжества. В ближайшей к Молдавии Нижней Мезии (будущей Болгарии) они известны под именем Семь родов, северов или северян. В конце седьмого столетия их страна получит название Болгария по имени тех булгар, которые во главе со своим князем Аспарухом пришли из Хазарии (через Бессарабию) и объединились со славянскими племенами семи родов, северянами и другими.

© Photo : Евгений Паскарь Славянские кувшины найденны в Молдавии. Х век

Города русские в Молдавии

Предположительно, уже с VII века в Молдавии известны тиверцы – славянское племя, о котором упоминают летописи. Как сообщает историк Матей Стрыйковский, в десятом столетии киевский князь Владимир подчиняет Дакию. Позже территория Пруто-Днестровья до Дуная входила в состав Галицко-Волынского княжества (позже – королевство, оно также называлось Червоная Русь или Russia Rubra на латинском языке) и Болгарии. После образования Молдавского государства заметен приток славянского населения из Болгарии и Сербии, подпавших под османское иго.

© Photo : Евгений Паскарь Макет славянского городища X века в Екимауцах. Реконструкция

Следы славянского присутствия в Молдавии с древних времен особенно заметны в топонимии страны – в названиях рек и речушек, населенных пунктов и мест.

В списке городов русских, ближних и дальних, в Новгородской летописи отмечены: "Килия по Дунаю... на усть Днестра над морем Белгород, Черн, Ясский торг на Пруте, Романов торг на Молдове, Немечь в горах... Сочава, Серет, Байя, Чечунь. На Днестре Хотень. Се болгарскые и волоскые [молдавские] гради".

В документах Константинопольского патриархата страну между Днестром и Прутом еще в XIV веке называли Россовлахией. В этом названии отразился характер населения Молдавии. Особенно большой удельный вес в составе населения занимали русины (по-латински gente Rutheni) – жители упомянутой Russia Rubra – северной соседки Молдавского княжества (современная Западная Украина).

Таким образом, с древнейших времен в старой Дакии, включая территорию от Днестра, Дуная до Карпат, жили славянские народы. Живут они и сейчас, среди них украинцы, русские, русины, болгары, белорусы, поляки, сербы и другие.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova