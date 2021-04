Топ-5 гостиниц старого Кишинева

Город становится городом, когда он важен и интересен не только его жителям, но и приезжим. А для приезжих нужны гостиницы. Сейчас, во времена затянувшейся пандемии, гостиничный бизнес, как и все, что принято называть словом HORECA, сильно пострадал, и конца этому, увы, не видно. И понятно, что в Кишиневе намного сильней, чем в Берлине, Москве или Барселоне. А ведь гостиницы, причем хорошие, существуют в молдавской столице чуть ли не 200 лет. Ниже – топ-5 гостиниц старого города.

Гостиница "Швейцарская"

Самая известная гостиница Кишинева и одно из самых известных зданий. Находится она напротив символа города – памятника Штефану чел Маре. Начало строительства здания – 1835 год.

© Photo : Мой город Кишинёв Гостиница "Швейцарская", Кишинев, середина 19 века

В 1864-м дом был сдан в аренду швейцарскому гражданину Чарльзу Томасу Селониденису, с чем и связано название гостиницы.

© Photo : Мой город Кишинёв Гостиница "Швейцарская", Кишинев, Царский период

Тут останавливались военный губернатор Бессарабии Павел Федоров, знаменитый ученый Богдан Петричейку Хашдеу, писатели Константин Стамати-Чуря и Константин Стере, историк Николае Йорга, великий певец Федор Шаляпин, французский писатель и коммунист Анри Барбюс.

© Photo : Мой город Кишинёв Гостиница "Швейцарская", Кишинев, лето 1941

После Второй мировой здание сильно пострадало, но уже в конце 40-х годов прошлого века было отреставрировано, и при этом изменено архитектором Розалией Спирер.

© Photo : Мой город Кишинёв Восстановления здания бывшей гостиницы "Швейцарская", Кишинев, конец 40-х годов ХХ века

Сейчас бывшая гостиница вновь выглядит плачевно. А ведь это одно из главных зданий столицы.

Гостиница "Лондон"

Генерала Маннергейма и командиров его бригад поселили в "генеральской" гостинице "Лондон", самой благоустроенной в городе, имеющей даже горячую воду из собственной котельной", – из книги Власова Л. В. "Маннергейм — царский генерал".

Эта гостиница, расположенная на улице Пушкина, считалась обустроенной по всем европейским принципам. Работала она и до 1917 года, и в межвоенный период.

© Photo : Мой город Кишинёв Гостиница "Лондон", Кишинев, межвоенный период

Вот что писал журнал "Лайф" в феврале 1940:

Hotel Londra, the best one in the city, featuring 100 rooms, no baths, w. stoves built into the walls in order to heat the rooms Russian style.

© Photo : Мой город Кишинёв Гостиница "Лондон", Кишинев, межвоенный период

Во время войны здание было практически полностью разрушено, нынешние дома на этом месте отдаленно напоминают старые.

"Палас-Отель"

Одно из красивейших и, увы, также канувших в Лету зданий Кишинева.

Располагалось на нынешнем бульваре Штефана чел Маре, недалеко от улицы В. Александри.

© Photo : Мой город Кишинёв Гостиница "Палас-Отель", Кишинев, Царский период

В здании был лифт, телеграф и телефоны. Тут впервые стали оказывать услуги нового типа – доставку еды из лучших ресторанов, заказ билетов и т. д.

© Photo : Мой город Кишинёв Реклама гостиницы "Палас-Отель", Кишинев, Царский период

Война не пощадила "Палас-Отель". А жаль.

Гостиница "Пассаж" (позже "Бристоль")

Еще одна архитектурная жемчужина Кишинева, уничтоженная Второй мировой войной.

© Photo : Мой город Кишинёв Руины гостиницы "Бристоль", Кишинев, Вторая мировая война

Здание находилось в районе центрального McDonald’s на главной улице столицы.

Гостиница "Петергоф"

Любители истории долго ломали головы, пытаясь выяснить местонахождение этого здания. И пришли к консенсусу. "Петергоф" была на углу нынешних улиц А. Пушкина и Колумна, возле знаменитого дома Крупенских, снесенного совсем недавно.

© Photo : Мой город Кишинёв Гостиница "Петергоф", Кишинев, Царский период

Здание гостиницы тоже не сохранилось.

© Photo : Мой город Кишинёв Гостиница "Петергоф", Кишинев, Царский период

Гостиниц за все время существования Кишинева было намного больше. Это означает, что город жил очень активной жизнью во все времена. Жаль только, они не сохранились, и в Кишиневе нельзя остановиться в гостинице, в номере которой распевался Шаляпин или пил шампанское Маннергейм.

Возможно в будущем Кишинев вновь начнет принимать звезд и знаменитостей мирового уровня. А пока ждем и надеемся, что пандемия закончится, и гостиницы всего мира вновь наполнятся шумными туристами.

При написании статьи частично использована информация с сайта oldchisinau.com.

