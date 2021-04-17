Топ-5 гостиниц старого Кишинева

Город становится городом, когда он важен и интересен не только его жителям, но и приезжим. А для приезжих нужны гостиницы. Сейчас, во времена затянувшейся пандемии, гостиничный бизнес, как и все, что принято называть словом HORECA, сильно пострадал, и конца этому, увы, не видно. И понятно, что в Кишиневе намного сильней, чем в Берлине, Москве или Барселоне. А ведь гостиницы, причем хорошие, существуют в молдавской столице чуть ли не 200 лет. Ниже – топ-5 гостиниц старого города.
Гостиница "Швейцарская"
Самая известная гостиница Кишинева и одно из самых известных зданий. Находится она напротив символа города – памятника Штефану чел Маре. Начало строительства здания – 1835 год.
В 1864-м дом был сдан в аренду швейцарскому гражданину Чарльзу Томасу Селониденису, с чем и связано название гостиницы.
Тут останавливались военный губернатор Бессарабии Павел Федоров, знаменитый ученый Богдан Петричейку Хашдеу, писатели Константин Стамати-Чуря и Константин Стере, историк Николае Йорга, великий певец Федор Шаляпин, французский писатель и коммунист Анри Барбюс.
После Второй мировой здание сильно пострадало, но уже в конце 40-х годов прошлого века было отреставрировано, и при этом изменено архитектором Розалией Спирер.
Сейчас бывшая гостиница вновь выглядит плачевно. А ведь это одно из главных зданий столицы.
Гостиница "Лондон"
Генерала Маннергейма и командиров его бригад поселили в "генеральской" гостинице "Лондон", самой благоустроенной в городе, имеющей даже горячую воду из собственной котельной", – из книги Власова Л. В. "Маннергейм — царский генерал".
Эта гостиница, расположенная на улице Пушкина, считалась обустроенной по всем европейским принципам. Работала она и до 1917 года, и в межвоенный период.
Вот что писал журнал "Лайф" в феврале 1940:
Hotel Londra, the best one in the city, featuring 100 rooms, no baths, w. stoves built into the walls in order to heat the rooms Russian style.
Во время войны здание было практически полностью разрушено, нынешние дома на этом месте отдаленно напоминают старые.
"Палас-Отель"
Одно из красивейших и, увы, также канувших в Лету зданий Кишинева.
Располагалось на нынешнем бульваре Штефана чел Маре, недалеко от улицы В. Александри.
В здании был лифт, телеграф и телефоны. Тут впервые стали оказывать услуги нового типа – доставку еды из лучших ресторанов, заказ билетов и т. д.
Война не пощадила "Палас-Отель". А жаль.
Гостиница "Пассаж" (позже "Бристоль")
Еще одна архитектурная жемчужина Кишинева, уничтоженная Второй мировой войной.
Здание находилось в районе центрального McDonald’s на главной улице столицы.
- Гостиница "Бристоль", Кишинев, Царский период
- Реклама гостиницы "Бристоль", Кишинев, 1900 год
Гостиница "Петергоф"
Любители истории долго ломали головы, пытаясь выяснить местонахождение этого здания. И пришли к консенсусу. "Петергоф" была на углу нынешних улиц А. Пушкина и Колумна, возле знаменитого дома Крупенских, снесенного совсем недавно.
Здание гостиницы тоже не сохранилось.
Гостиниц за все время существования Кишинева было намного больше. Это означает, что город жил очень активной жизнью во все времена. Жаль только, они не сохранились, и в Кишиневе нельзя остановиться в гостинице, в номере которой распевался Шаляпин или пил шампанское Маннергейм.
Возможно в будущем Кишинев вновь начнет принимать звезд и знаменитостей мирового уровня. А пока ждем и надеемся, что пандемия закончится, и гостиницы всего мира вновь наполнятся шумными туристами.
При написании статьи частично использована информация с сайта oldchisinau.com.
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