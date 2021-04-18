Как в Молдавии Россия строила свой Дунайский флот

Для осуществления этого замысла, который возник еще во времена правления Анны Иоановны, было принято решение о строительстве Дунайской флотилии. Напомним, что в ходе очередной Русско-турецкой войны 1768-1772 годов после упорного сопротивления турецких войск и их союзников татар Молдавия и почти вся Валахия были очищены от турецкой администрации и военных сил.
На Черном море у России к началу упомянутой войны с Турцией не было возможности постройки судов, но такая цель была обозначена, и соответствующие задачи поставлены. Постройка Дунайской флотилии, вероятно, имела стратегическую задачу, обеспечить не только надежную охрану Дунайской границы союзных Молдавии и Валахии, но и своего всеобъемлющего присутствия в Черном море.
"Давно уже занимала императрицу и графа Румянцева мысль о собрании флотилии для плавания по Дунаю", - отмечал военный историк А. Петров. И эта работа закипела. В кратчайшие сроки к делу были привлечены не только силы первой армии, расквартированной в Молдавии, Бессарабии и Валахии, но и предприятия по всей России.
В поисках наилучшего места для постройки судоверфи, были изучены все берега Нижнего Дуная и его северных притоков, в том числе Прута. Кроме того, для постройки судов требовалась соответствующая качественная древесина.
"Намереваясь устроить флотилию на Дунае, граф Румянцев приказал в конце 1770 года капитану флота Нагаткину осмотреть в Молдавии леса, годные для постройки судов, преимущественно в тех местах, где производилась прежде постройка морских судов. Диван молдавский отправил со своей стороны в помощь Нагаткину опытного моряка, занимавшегося прежде постройкой судов и знавшего годные для них леса. Лучшие леса оказались в урочище Когурлуй в местечке Пятра. Постройка некоторых судов производилась в Шербештах и Максименах", - пишет Петров.
Также Петров обращает внимание на то обстоятельство, что по распоряжению командования для постройки судов прежде всего необходимо было изучить места, где производилась раньше постройка морских судов. Из этого сообщения следует, что в Молдавии и прежде существовала верфь для постройки морских судов.
Турецкая морская верфь в Молдавии
По сообщению Петрова, ответственный за строительство Дунайской флотилии капитан Нагаткин, "прибыв в Браилов, осмотрел места, наиболее удобные для заложения верфей. Такие места оказались на Дунае при Галацах, где прежде производилась постройка турецкого флота; при устье Серета… и на Пруте при Рени".
Указание Петрова на существование старой турецкой верфи на молдавских берегах Нижнего Дуная может подтвердить предположения некоторых исследователей, которые приводят аргументы в пользу того, что в XIV–XV веках в Молдавском княжестве велась постройка речных и морских судов разного типа, в том числе крупных кораблей типа каракка.
Другой вопрос – где, кто и когда в Молдавии строил эти суда? Дело в том, что небольшие маневренные лодки, в том числе для каботажного плавания, строились людьми с незапамятных времен не только на берегах Нила или Евфрата, но и на Дунае, Пруте, Сирете и Днестре.
Днестровская флотилия против Римской империи
Во времена Римской империи, в 60-х годах III века новой эры на Днестре была построена огромная флотилия, которая совершила беспримерный военный поход к берегам Эллады, наводя ужас на жителей приморских имперских городов и армию противника. Вот как описывает это событие византийский историк V века Зосим.
"Тем временем часть скифов, весьма довольная предыдущими набегами своих сородичей, вместе с герулами, певками и готами собралась на реке Тира (современный Днестр), которая впадает в Понт Эвксинский (Черное море). Там они построили шесть тысяч кораблей, на которые они погрузили 312 тысяч человек. После этого они поплыли вниз по Понту и напали на укрепленный город Томы (современная Констанца в Добрудже)... Дальше они поплыли морским путем под хорошим ветром… Варвары медленно двинулись от пролива Пропонтиды (Мраморное море) и поплыли на Кизик (город в Малой Азии)... Проплыв через Геллеспонт (пролив Дарданеллы), они были привлечены горой Афон (одноименный полуостров на Халкидики в современной Греции), где отремонтировали свои суда. После этого они осадили Кассандрию (город на полуострове Кассандра) и Фессалонику (Салоники) и, подведя осадные машины на самый верх, против уровня стен, уже почти захватили эти города, но тут пришли известия о приближении императора. Из-за этого варвары двинулись внутрь страны… они вступили в сражение с императорской армией. В битве, несмотря на большие потери с обеих сторон, варвары разбили римлян".
Из этого небольшого, но весьма красноречивого рассказа ясно, что в каждом судне могло разместиться в среднем 52 человека, кроме того, флотилия транспортировала и осадные орудия. Эти сведения Зосима указывают на уровень развития технологий, познаний в навигации, географии, стратегического мышления командующих армии и флота "варваров" с Днестра во II веке новой эры.
Поэтому, в принципе, вопрос о возможности и существовании судостроения в Молдавском княжестве времен Александра Доброго и Стефана Великого спустя тысячи двести лет после постройки знаменитой флотилии на берегах Днестра выглядит риторическим. Но этот вопрос требует дальнейшего изучения.
Русская флотилия на Дунае и европейская политика
Постройка новых судов в Молдавии началась весной 1771 года.
Строительство флотилии проходило не только на Дунае, но и на Пруте (в селе Эрманешти) и Сирете, где строили казачьи лодки-шайки, которые по свей легкости и удобству имели предпочтение перед большими судами. Все нужное к постройке этих лодок было отправлено из Петербурга в Киев и Брянск, откуда большая часть материалов доставлялась в Яссы.
Как отмечает в своей работе Петров, вообще, доставка материалов для постройки судов была очень затруднительна.
"Из Киева приходилось отправлять их на почтовых лошадях. За неимением на Пруте мачтового леса, нужно было доставлять его из Польши. Даже доски присылались оттуда к Хотину на подводах, для чего на каждой станции собиралось до 600 обывательских подвод. Доставка материалов от Хотина в Яссы возлагалась на средства Молдавии с помощью сплава по Пруту, а в другие места по Сирету".
Уже к лету на Дунае российская армия располагала 5 галеотами, 7 галерами и 20 небольшими судами, а в следующем году к ним добавились четыре 12-пушечные шхуны, только что изобретенные английским офицером, состоящим на российской службе, Чарльзом Ноулсом и построенные по его чертежам.
Все эти интриги и решили исход дела с судостроением в Молдавском княжестве. В итоге было принято решение о прекращении дальнейшего развития проекта строительства Дунайской флотилии и выводу войск из Молдавии и Валахии. Впрочем, через 27 лет русские корабли вернулись. На Дунай перевели отряд Днепровской флотилии под командованием капитана Ахматова. В 1790 году с Днепра на Дунай была отправлена флотилия под командованием генерал-майора де Рибаса, он же и возглавил Дунайскую флотилию.
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