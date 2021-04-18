Как в Молдавии Россия строила свой Дунайский флот

В понимании императрицы Екатерины II и ее окружения Нижний Дунай должен был быть надежно охраняемой границей независимых Молдавского и Валашского княжеств, находящихся под защитой и покровительством Российской империи.

Для осуществления этого замысла, который возник еще во времена правления Анны Иоановны, было принято решение о строительстве Дунайской флотилии. Напомним, что в ходе очередной Русско-турецкой войны 1768-1772 годов после упорного сопротивления турецких войск и их союзников татар Молдавия и почти вся Валахия были очищены от турецкой администрации и военных сил.

Театр военных действий включал не только территории упомянутых Дунайских княжеств и Бессарабии, но и Крым, Едиссан, Кавказ, а также в Польшу, Болгарию, Грецию и Анатолийское побережье Турции. Русский военно-морской флот из Балтийского моря, обогнув Северную и Западную Европу, проник в Средиземноморье. Достигнув Эгейского моря, русская эскадра проводила дерзкие военные операции во внутреннем море Османской империи, находясь в непосредственной близости от Стамбула, угрожая столице своего противника. Кроме того, появление русского флота вдохновило греков и другие народы Балканского полуострова на освободительную борьбу с турками. А жители островов Архипелага даже приняли подданство России.

На Черном море у России к началу упомянутой войны с Турцией не было возможности постройки судов, но такая цель была обозначена, и соответствующие задачи поставлены. Постройка Дунайской флотилии, вероятно, имела стратегическую задачу, обеспечить не только надежную охрану Дунайской границы союзных Молдавии и Валахии, но и своего всеобъемлющего присутствия в Черном море.

© Photo : Евгений Паскарь Фрагмент карты XVI века. Два судна рядом с устьем Дуная

"Давно уже занимала императрицу и графа Румянцева мысль о собрании флотилии для плавания по Дунаю", - отмечал военный историк А. Петров. И эта работа закипела. В кратчайшие сроки к делу были привлечены не только силы первой армии, расквартированной в Молдавии, Бессарабии и Валахии, но и предприятия по всей России.

В поисках наилучшего места для постройки судоверфи, были изучены все берега Нижнего Дуная и его северных притоков, в том числе Прута. Кроме того, для постройки судов требовалась соответствующая качественная древесина.

© Photo : Евгений Паскарь Леса в Молдавских Карптах использовали для постройки Дунайской флотилии

"Намереваясь устроить флотилию на Дунае, граф Румянцев приказал в конце 1770 года капитану флота Нагаткину осмотреть в Молдавии леса, годные для постройки судов, преимущественно в тех местах, где производилась прежде постройка морских судов. Диван молдавский отправил со своей стороны в помощь Нагаткину опытного моряка, занимавшегося прежде постройкой судов и знавшего годные для них леса. Лучшие леса оказались в урочище Когурлуй в местечке Пятра. Постройка некоторых судов производилась в Шербештах и Максименах", - пишет Петров.

Также Петров обращает внимание на то обстоятельство, что по распоряжению командования для постройки судов прежде всего необходимо было изучить места, где производилась раньше постройка морских судов. Из этого сообщения следует, что в Молдавии и прежде существовала верфь для постройки морских судов.

Турецкая морская верфь в Молдавии

По сообщению Петрова, ответственный за строительство Дунайской флотилии капитан Нагаткин, "прибыв в Браилов, осмотрел места, наиболее удобные для заложения верфей. Такие места оказались на Дунае при Галацах, где прежде производилась постройка турецкого флота; при устье Серета… и на Пруте при Рени".

Возникает вопрос – когда турки построили верфь под Галацем? Дело в том, что за год или два до того, как Стефан III завоевал престол молдавского княжества в 1457 году, его предшественник Петр III Арон признал себя вассалом Османской империи и начал платить дань туркам. А в 1456 году войска воеводы Трансильвании Яноша Хуньяди у Белграда разгромили османскую армию, при этом на Дунае была уничтожена турецкая флотилия. Опять встает вопрос, и не один – когда и где турки построили свою Дунайскую флотилию? Может быть, в Галаце? И что произошло с предполагаемой турецкой верфью на Дунае, если таковая была?

Указание Петрова на существование старой турецкой верфи на молдавских берегах Нижнего Дуная может подтвердить предположения некоторых исследователей, которые приводят аргументы в пользу того, что в XIV–XV веках в Молдавском княжестве велась постройка речных и морских судов разного типа, в том числе крупных кораблей типа каракка.

© Photo : Евгений Паскарь Макет молдавского судна XV века. Реконструкция. Автор работы - И.Фрипту

Другой вопрос – где, кто и когда в Молдавии строил эти суда? Дело в том, что небольшие маневренные лодки, в том числе для каботажного плавания, строились людьми с незапамятных времен не только на берегах Нила или Евфрата, но и на Дунае, Пруте, Сирете и Днестре.

Днестровская флотилия против Римской империи

Во времена Римской империи, в 60-х годах III века новой эры на Днестре была построена огромная флотилия, которая совершила беспримерный военный поход к берегам Эллады, наводя ужас на жителей приморских имперских городов и армию противника. Вот как описывает это событие византийский историк V века Зосим.

"Тем временем часть скифов, весьма довольная предыдущими набегами своих сородичей, вместе с герулами, певками и готами собралась на реке Тира (современный Днестр), которая впадает в Понт Эвксинский (Черное море). Там они построили шесть тысяч кораблей, на которые они погрузили 312 тысяч человек. После этого они поплыли вниз по Понту и напали на укрепленный город Томы (современная Констанца в Добрудже)... Дальше они поплыли морским путем под хорошим ветром… Варвары медленно двинулись от пролива Пропонтиды (Мраморное море) и поплыли на Кизик (город в Малой Азии)... Проплыв через Геллеспонт (пролив Дарданеллы), они были привлечены горой Афон (одноименный полуостров на Халкидики в современной Греции), где отремонтировали свои суда. После этого они осадили Кассандрию (город на полуострове Кассандра) и Фессалонику (Салоники) и, подведя осадные машины на самый верх, против уровня стен, уже почти захватили эти города, но тут пришли известия о приближении императора. Из-за этого варвары двинулись внутрь страны… они вступили в сражение с императорской армией. В битве, несмотря на большие потери с обеих сторон, варвары разбили римлян".

© Photo : Евгений Паскарь Гора Афон (Греция), к которой прибыл в 269 году союзный скифский флот с берегов Днестра

Из этого небольшого, но весьма красноречивого рассказа ясно, что в каждом судне могло разместиться в среднем 52 человека, кроме того, флотилия транспортировала и осадные орудия. Эти сведения Зосима указывают на уровень развития технологий, познаний в навигации, географии, стратегического мышления командующих армии и флота "варваров" с Днестра во II веке новой эры.

Поэтому, в принципе, вопрос о возможности и существовании судостроения в Молдавском княжестве времен Александра Доброго и Стефана Великого спустя тысячи двести лет после постройки знаменитой флотилии на берегах Днестра выглядит риторическим. Но этот вопрос требует дальнейшего изучения.

© Photo : Евгений Паскарь Макет корабля Морской волк. Автор - И.Фрипту

Русская флотилия на Дунае и европейская политика

Постройка новых судов в Молдавии началась весной 1771 года.

Строительство флотилии проходило не только на Дунае, но и на Пруте (в селе Эрманешти) и Сирете, где строили казачьи лодки-шайки, которые по свей легкости и удобству имели предпочтение перед большими судами. Все нужное к постройке этих лодок было отправлено из Петербурга в Киев и Брянск, откуда большая часть материалов доставлялась в Яссы.

© Photo : Евгений Паскарь Макет молдавской торговой лодки. Автор работы - И.Фрипту

Как отмечает в своей работе Петров, вообще, доставка материалов для постройки судов была очень затруднительна.

"Из Киева приходилось отправлять их на почтовых лошадях. За неимением на Пруте мачтового леса, нужно было доставлять его из Польши. Даже доски присылались оттуда к Хотину на подводах, для чего на каждой станции собиралось до 600 обывательских подвод. Доставка материалов от Хотина в Яссы возлагалась на средства Молдавии с помощью сплава по Пруту, а в другие места по Сирету".

Уже к лету на Дунае российская армия располагала 5 галеотами, 7 галерами и 20 небольшими судами, а в следующем году к ним добавились четыре 12-пушечные шхуны, только что изобретенные английским офицером, состоящим на российской службе, Чарльзом Ноулсом и построенные по его чертежам.

Однако по ряду причин планы дальнейшего судостроительства на Дунае были свернуты и перенесены в Воронеж. С одной стороны, к этому решению толкали экономические причины – строительство флотилии на Дунае обходилось очень дорого. С другой стороны, изменилась внешнеполитическая ситуация в Европе. Прусский король Фридрих предложил Екатерине II раздел некоторых провинций Польши, а в качестве компенсации - передать последней Молдавию и Валахию. В Константинополе в июне заключено секретное соглашение, по которому Австрия обязывалась помогать Турции в войне против России. Также Австрия ручалась за возвращение Турции всех земель, занятых во время войны русскими войсками. Турки обязывались щедро заплатить за эту услугу. Австрия получала бы часть Валахии до правого берега Олта. Австрия также вела тайные переговоры с Пруссией и Францией, которую склоняла к войне с Россией. Для решения своих задач Австрия взяла заем в банках Генуи и Амстердама, выпустив облигации на огромную сумму - в 12 миллионов флоринов.

Все эти интриги и решили исход дела с судостроением в Молдавском княжестве. В итоге было принято решение о прекращении дальнейшего развития проекта строительства Дунайской флотилии и выводу войск из Молдавии и Валахии. Впрочем, через 27 лет русские корабли вернулись. На Дунай перевели отряд Днепровской флотилии под командованием капитана Ахматова. В 1790 году с Днепра на Дунай была отправлена флотилия под командованием генерал-майора де Рибаса, он же и возглавил Дунайскую флотилию.

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