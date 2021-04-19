Пепел Чауса стучит в мое сердце

Есть такая студенческая шутка: первые годы учебы студент работает на зачетку, а последние – зачетка на него. Наблюдая за развитием скандала вокруг похищения украинского судьи Николая Чауса и обвинениями в адрес киевских спецслужб, невольно вспоминаешь о том, что годами создаваемая репутация позволяет навскидку определить, на что способен партнер. И, в случае с Украиной, любым обвинениям невольно веришь.

Спасти рядового Чауса

С самого начала история украинского служителя Фемиды, как говорят в народе, мутная. Из объективных, вынесенных судом обвинений, можно назвать лишь получение Чаусом взятки в размере 150 тысяч долларов, обнаруженных в банке. Снова вспоминаются анекдоты, но не будем издеваться над несчастным человеком. А вот далее начинаются сплетни, слухи, легенды и сказки.

По первой версии опальный судья являлся "личным судьей" экс-президента Украины Петра Порошенко, выносившим нужные ему приговоры. По мнению же организатора украинского майдана и бывшего журналиста Мустафы Найема, Николай Чаус, наоборот, являлся системным противником майдана, "работал против активистов в 2013-2014 годах, остался на своей должности после Майдана, вел дело Геннадия Корбана и даже успел отменить розыск Юрия Иванющенко. Он обслуживал администрацию президента во времена Виктора Януковича". Впрочем, одно другого действительно не исключает, поскольку свою политическую карьеру тот же Порошенко начинал в "Партии регионов" В. Януковича, а потом трудился у него министром экономики и главой МИД.

Не менее интригующая и история "спасения" Николая Чауса от уголовного преследования. Считается, что помог его уходу от правосудия П. Порошенко, бывший на тот момент президентом Украины, а в Молдове оказал содействие скандальный олигарх Влад Плахотнюк. Как сообщила супруга судьи Светлана Чаус, вывозили тогда ее мужа чуть ли не силой: "Чаус почти ничего об этом периоде не помнит. Он рассказывал мне, что все это время спал - и днем, и ночью. Видимо, ему что-то подсыпали. Он не понимал, где он, что с ним происходит и что ему делать. После за ним кто-то приехал, водитель дал ему какую-то жвачку, и он не помнит, как его вывозили".

Поддержка на столь высоком уровне украинскому беглецу (или похищенному?) не помогла. Убежище в Молдове он так и не получил, а буквально на днях, после очередного отказа, должен был быть экстрадирован на Украину вполне официально, по запросу Киева. Но история повторилась: Николая Чауса снова вывезли в неизвестном направлении против его воли.

Естественно, похищение человека средь бела дня прямо в центре Кишинева всколыхнуло молдавское общество, с полным основанием задающее власти вопрос о гарантиях безопасности граждан. На кого еще могут "положить глаз" крепкие мужчины на автомобиле с тонированными стеклами и с удостоверениями отечественной службы безопасности в кармане? И спокойно вывезти похищенного через государственную границу "при полном непротивлении сторон", как изящно выразился монтер Мечников.

Правда, по сообщениям прессы, "живой груз" прошел через зеленый коридор, поскольку автомобиль, на котором вывозили на Украину Чауса, принадлежит посольству Украины в Молдове. Украинский след подтвердил и глава МВД Павел Войку, заявивший, что "на этом этапе достаточно доказательств того, что это преступление было совершено иностранными гражданами, которые пересекли границу с Украиной". Самих же граждан еще необходимо идентифицировать. Потому не будем опережать события, а поразмышляем, как такое могло произойти.

Силы специальных операций –"Иду на вы"

Украинская сторона, безусловно, отрицает причастность к похищению своего гражданина с территории иностранного государства. Тем не менее в стране имеется структура, в задачи которой входят подобного рода операции.

В 2016 году Верховная рада Украины приняла законопроект о создании Сил специальных операций (ССО). На данный момент особое военное подразделение спецназа, подготовленное специалистами стран НАТО, насчитывает около 15 тысяч бойцов. В задачи ССО входит проведение психологических и информационных операций, работа с гражданским населением, ведение специальной разведки, защита информационного пространства, борьба с терроризмом, рейды и современные боевые действия, создание агентурных сетей, поиск, эвакуация и доставка пленных, заложников, подготовка к переворотам и свержению режимов в других странах. Последнее просто прелестно и должно насторожить любое государство, сотрудничающее с Украиной.

При этом все указывает на то, что ССО без дела не сидят и успешно "эвакуируют" мирных прохожих с территории других стран. С подобными ситуациями уже столкнулась Россия. В июле минувшего года ФСБ задержала группу злоумышленников, пытавшихся похитить с территории РФ гражданина России, одного из командиров ополчения ДНР. Исполнителями являлась российская организованная преступная группировка, но, как выяснилось во время следствия, операцию координировали украинцы Андрей Байдала и Игорь Мищенко, которые служат в СБУ и ГУР Минобороны.

В декабре 2020 года ситуация повторилась, на сей раз дойдя до перестрелки. ФСБ России сообщила, что пограничники ночью вступили в боевой контакт с вооруженной группой из трех человек, которые пытались нарушить границу с Украиной в Белгородской области. Один из украинских военных погиб, а похищаемого, находящегося под воздействием неизвестных препаратов и связанного, удалось освободить. Он также принимал участие в боевых действиях на стороне республик Донбасса. При погибшем были обнаружены автомат, рация и прибор ночного видения. Украинское отделение "Радио Свобода" представило его как контрабандиста, но наиболее подозрительным является то, что официальный Киев, поднимающий скандалы по куда менее весомым поводам, своего "героя" никак не защитил. Обычно так отказываются от диверсантов и нелегальных агентов разведки.

Но самая известная история – это арест в Белоруссии группы бойцов российской ЧВК, которые были обманом заманены украинскими спецслужбами на территорию Белоруссии с целью провоцирования конфликта между Москвой и Минском. А буквально на днях в Белоруссии разразился очередной скандал о подготовке оппозицией покушения на Александра Лукашенко и его детей с участием неких "украинских националистов". Следствию еще предстоит выяснить виновников готовившейся провокации, но, исходя из многочисленности случаев работы украинских спецслужб на чужой территории, похищение Николая Чауса в Кишиневе именно представителями украинских спецслужб не выглядит фантастическим.

Хотя совершенно не исключено, что похитителями выступили и "украинские националисты" по частному заказу. Искателей военной "удачи" на Украине предостаточно.

Пощечина от "стратегических партнеров"

Дерзкая спецоперация, случившаяся средь бела дня в Молдове, естественным образом вызвала в стране политический кризис. Оппозиция подозревает президента страны Майю Санду и главу СИБ Александра Есауленко, недавно побывавшего с визитом в Киеве, в сговоре с украинскими спецслужбами и требует их "скальпы". Так ли это, покажет следствие, но утверждение и. о. премьер-министра Аурелиу Чокоя по поводу того, что для Молдовы этот поступок не имеет смысла, т. к. Чаус на днях был бы выдан Украине вполне законно и открыто, выглядит полностью логичным. Действительно, зачем на глазах у перепуганных жителей столицы грузить в автомобиль человека, который спустя несколько недель или месяцев был бы "с почетом" препровожден на границу и передан в руки украинских правоохранителей.

Но повод задуматься, и задуматься серьезно, есть. Если уголовное преступление совершили представители украинских спецслужб при поддержке сотрудников дипломатического представительства Украины, это является настоящей пощечиной Молдове. Большего унижения для независимой и суверенной страны быть не может. Нынешний президент Молдовы считает Украину одним из приоритетных партнеров. Настолько приоритетных, что свой первый зарубежный визит совершила именно в Киев. В ходе визита, напомним, было объявлено о планах по координации усилий на международной арене, совместных усилиях по урегулированию территориальных конфликтов, развитии приграничного сотрудничества и т.д. Все это требует высокого уровня доверия. И если Киев позволяет себе врываться на территорию Молдовы и похищать там людей, пусть и своих граждан, это говорит о том, что "стратегический партнер" не считает ее ни суверенной, ни независимой.

Прорыв же через границу "джентльменов удачи", которых в изобилии создали различные националистические "добровольческие батальоны" и семилетняя война в Донбассе, выводит на повестку дня вопрос о качестве работы молдавских спецслужб, полиции и пограничников, мимо которых совершенно спокойно можно провезти человека в бессознательном состоянии, украденного посреди улицы.

От Украины в ее нынешнем состоянии действительно можно ожидать чего угодно. И крайне сложно отличить по методам работы государственные органы от псов войны, за небольшую мзду забегающих в соседние государства украсть и принести вкусную для киевских властей "косточку". Но Молдова все же государство, обладающее чувством собственного достоинства. Которое сейчас нужно восстановить, прежде всего, в глазах собственных граждан.

А для этого необходимо провести профессиональное расследование инцидента и вынести приговор за совершение тяжкого уголовного преступления на территории своего государства, невзирая на лица. И сделать соответствующие "оргвыводы" по поводу отношений с "партнером", если его государственные структуры причастны к похищению Николая Чауса.

Как писал Шарль де Костер, пепел Клааса стучит в мое сердце. Стучит ли в сердца молдаван пепел их поруганной гордости?

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