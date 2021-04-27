День флага в Молдове и почему он оказался "румынским"

Сине-желто-красный триколор – не всегда был молдавским флагом, только в новейшее время, после образования Республики Молдова тридцать лет назад и несколько месяцев в 1917 и 1918 году в Молдавской республике.
Единство флага и герба
Изначально в Молдавском княжестве, как и в других европейских странах, власть носила сакральный, священный смысл – царь, король, господарь – были наместниками Творца в своих государствах, а их самодержавная власть и само государство были практически синонимами.
Власть в одном лице монарха соединяла духовную, светскую и военную. И совершенно прав был король Франции Людовик XIV, когда говорил, что "государство – это я".
"В средневековой Молдове господарское знамя с изображением головы тура и герб также с изображением турьей головы со звездой между рогами, с розой и полумесяцем по бокам являлись одновременно символами, как господаря, так и страны. Как многие средневековые европейские знамена, так и молдавские того периода, являлись гербовыми знаменами, несущими изображение средневекового молдавского герба", – рассказывает исследователь молдавской геральдики Андрей Нестерюк.
Первое упоминание о знамени Молдавского государства (Steagul cel mare – Стяге великом) известно из присяги Стефана III польскому королю Казимиру IV в 1485 году. В этом документе, который цитирует румынский историк А.Д. Ксенопол, в частности, говорится: Banderium quoque magnum sericeum coloris rubri, in quo arma Terrae Moldauiae pulcre auro depicta erant (Большое полотнище красного цвета, на котором золотом красиво изображен герб Страны Молдавской).
О гербе Молдавском мы узнаем в "Сказании вкратце о молдавскых господарех отколе начася Молдовскаа земля" – важнейшем средневековом документе, который повествует об истории предков молдаван до основания государства и обстоятельствах образования Молдавского государства Драгошом.
"И Драгош воевода насади пръвое место на реке на Молдаве и потом насадиша место Бани и иные места по рекам и по криницам и учиниша себе печать воеводскую во всю землю турью голову, и господствовал на воеводстве лета два".
Первое изображение династического штандарта Стефана III c вертикальными полосами (элемент родового герба) и молдавским гербом — головой тура, опубликовано в некоторых иллюстрированных изданиях книги венгерского хрониста Я.Туроци Chronica Hungarorum ("Хроника Венгров"). На гравюре, предположительно, изображен эпизод битвы у Байи в 1467 году. Однако в Аугсбургском издании Chronica Hungarorum 1488 года гравюра иллюстрирует главу, в которой сообщается о деяниях трансильванского воеводы Яноша Хуньяди, то есть еще до битвы у Байи. А само полотнище штандарта окрашено в желтый цвет.
Другое изображение молдавского военного штандарта, на котором изображена голова тура, серп луны и звезда, опубликовано в книге Марцына Бельского Kronika Polska (Хроника Польская), изданной в 1597 году в Кракове. На этой гравюре изображено достаточно внушительное молдавское воинство, причем кавалерия, и сам воевода, названный палатином – Петр Рареш, перед битвой у Обертына в 1531 году.
Также известны и молдавские церковные хоругви. По словам Андрея Нестерюка, в 1500 году Стефаном III Великим были подарены монастырю Зограф на Афоне в Греции.
"На светло-красном фоне первой вышита фигура Святого Георгия, сидящего на троне с мечом в руках и попирающего ногами побежденного змея. Два ангела, один с мечом, другой со щитом в руках коронуют его девятилучевым венцом с жемчужинами. Вокруг головы святого вышита надпись на греческом языке: "Святой Георгий из Кападокии". По краям также вышита надпись на славянском языке. Другая церковная хоругвь, подаренная Стефаном Великим монастырю Зограф, также красного цвета и вышита фигура Святого Георгия на белом коне, копьем поражающего дракона. По краям также вышита надпись на славянском языке".
Главный цвет молдавского флага
По мнению большинства специалистов, основным цветом молдавского флага был красный.
"Самые древние и многочисленные гравированные, вышитые, описанные образцы свидетельствуют, что молдавское национальное знамя – красное и турья голова (герб) являются многовековыми символами, неопровержимыми доказательствами континуитета в истории Молдавского Государства", – подчеркивает историк и лингвист Василий Стати.
Использовался также и синий цвет. Историк В. Бобейко отмечал, что красно-синий стяг в Молдове просуществовал без изменений до ее объединения с Валашским княжеством в 1859 году, а после объединения атрибутом нового государства Румыния стал триколор Валахии.
Геральдические традиции и новое время
После окончания русско-турецкой войны в 1812 году восточная часть Молдавского княжества и Бессарабия вошли в состав Российской империи. В символике Бессарабской области, а затем губернии неизменно сохранялись геральдические традиции Молдавского княжества. На гербах Бессарабии как один из главных элементов всегда присутствует голова тура наряду с главным символом Российской империи.
- Военный флаг Молдавского княжества, 1849 год. Коллекция П.Костина.© Photo : Евгений Паскарь
- Флаг молдавского господаря Александру Водэ Гика, 1853-1854. Коллекция П.Костина.© Photo : Евгений Паскарь
- Флаг Молдавского легкого кавалерийского полка царской армии под командованием Константина Кантемира, 30-е годы 18 века. Реконструкция. Коллекция П.Костина.© Photo : Евгений Паскарь
- Реконструкция знамени господаря Александра Суцу, 1801-1802 гг. Коллекция П.Костина.© Photo : Евгений Паскарь
- Реконструкция знамени молдавской кавалерии XVII в.© Photo : Евгений Паскарь
- Личный флаг молдавского господаря - фанариота Константина Ипсиланти, 1799 - 1801. Коллекция П.Костина.© Photo : Евгений Паскарь
После революционных событий 1917 года в России, уничтожению монархического строя и Российской империи, были провозглашены несколько республик, в том числе Молдавская Демократическая республика. Разработанный геральдистами флаг – триколор наподобие румынского – отражал политические настроения группы прорумынски настроенных членов Сфатул Цэрий. Но республика просуществовала лишь три месяца, после чего была ликвидирована "отцами основателями", войдя в состав Румынии.
В составе СССР, у Молдавской республики был свой флаг, в котором также сохранился господствующий цвет – красный. Флаг представлял собой прямоугольное полотнище двухсторонне красного цвета. Посередине полотнища каждой стороны во всю его длину располагается полоса зеленого цвета. В левом углу верхней части полосы красного цвета располагается основной элемент герба Молдавской ССР — серп и молот золотистого цвета с красной пятиконечной звездой, обрамленной каймой золотистого цвета.
Интересно, что работа по подготовке предложений относительно новой государственной символики была инициирована руководством Молдавской ССР еще в 1989 году. По поводу самого древнего символа Молдавского государства — герба с головой тура со звездой между рогами, с розой и полумесяцем по бокам споров не возникало. А в вопросе о флаге победила позиция Народного Фронта, открыто заявлявшего о временном характере молдавского государства и мечтавшего о присоединении республики к Румынии. Один из представителей НФ заявлял: "Дело яснее ясного. Наша национальная символика — та же, что и у румын. Следовательно, если за Прутом пришли к трехцветию — синему, желтому, красному — нам нечего вдаваться в поиски... История уже решила проблему".
Таким образом в важнейшем символе государства Республики Молдова были заложены смыслы его идеологии и существования.
17 сентября 2010 года молдавские законодатели приняли закон о государственном флаге. В нем, в частности, говорится, что граждане "Республики Молдова и иностранные лица, находящиеся в Республике Молдова, обязаны проявлять уважение к Государственному флагу и не совершать никаких оскорбительных действий в отношении него. На церемониях вывешивания Государственного флага по случаю торжеств присутствующие встают, мужчины обнажают головы, а военнослужащие всех званий отдают честь, согласно воинским уставам. Использование Государственного флага с нарушением положений настоящего закона, а также осквернение Государственного флага путем его марания, нанесения пятен, надписей, рисунков, накладки предметов, сжигания, топтания, использования в качестве скатерти, покрывала, шторы и т.п. влекут установленную законодательством ответственность за правонарушение или уголовную ответственность".
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