День флага в Молдове и почему он оказался "румынским"

В Республике Молдова 27 апреля отмечается день национального флага. Что мы знаем об эволюции молдавского флага и герба со времен образования Молдавского княжества?

Сине-желто-красный триколор – не всегда был молдавским флагом, только в новейшее время, после образования Республики Молдова тридцать лет назад и несколько месяцев в 1917 и 1918 году в Молдавской республике.

© Photo : Евгений Паскарь Флаг торгового флота Молдавского княжества. Коллекция П.Костина.

Единство флага и герба

Изначально в Молдавском княжестве, как и в других европейских странах, власть носила сакральный, священный смысл – царь, король, господарь – были наместниками Творца в своих государствах, а их самодержавная власть и само государство были практически синонимами.

Власть в одном лице монарха соединяла духовную, светскую и военную. И совершенно прав был король Франции Людовик XIV, когда говорил, что "государство – это я".

© Photo : Евгений Паскарь Боевой флаг молдавской пехоты во время правления Иеримии Могилы 1601 г. Реконструкция. Коллекция П.Костина.

"В средневековой Молдове господарское знамя с изображением головы тура и герб также с изображением турьей головы со звездой между рогами, с розой и полумесяцем по бокам являлись одновременно символами, как господаря, так и страны. Как многие средневековые европейские знамена, так и молдавские того периода, являлись гербовыми знаменами, несущими изображение средневекового молдавского герба", – рассказывает исследователь молдавской геральдики Андрей Нестерюк.

© Photo : Евгений Паскарь Реконструкция флага молдавских судов

Первое упоминание о знамени Молдавского государства (Steagul cel mare – Стяге великом) известно из присяги Стефана III польскому королю Казимиру IV в 1485 году. В этом документе, который цитирует румынский историк А.Д. Ксенопол, в частности, говорится: Banderium quoque magnum sericeum coloris rubri, in quo arma Terrae Moldauiae pulcre auro depicta erant (Большое полотнище красного цвета, на котором золотом красиво изображен герб Страны Молдавской).

О гербе Молдавском мы узнаем в "Сказании вкратце о молдавскых господарех отколе начася Молдовскаа земля" – важнейшем средневековом документе, который повествует об истории предков молдаван до основания государства и обстоятельствах образования Молдавского государства Драгошом.

"И Драгош воевода насади пръвое место на реке на Молдаве и потом насадиша место Бани и иные места по рекам и по криницам и учиниша себе печать воеводскую во всю землю турью голову, и господствовал на воеводстве лета два".

© Photo : Евгений Паскарь Флаг с изображением турьей головы в кнгиге Я.Туроци Chronica Hungarorum

Первое изображение династического штандарта Стефана III c вертикальными полосами (элемент родового герба) и молдавским гербом — головой тура, опубликовано в некоторых иллюстрированных изданиях книги венгерского хрониста Я.Туроци Chronica Hungarorum ("Хроника Венгров"). На гравюре, предположительно, изображен эпизод битвы у Байи в 1467 году. Однако в Аугсбургском издании Chronica Hungarorum 1488 года гравюра иллюстрирует главу, в которой сообщается о деяниях трансильванского воеводы Яноша Хуньяди, то есть еще до битвы у Байи. А само полотнище штандарта окрашено в желтый цвет.

Другое изображение молдавского военного штандарта, на котором изображена голова тура, серп луны и звезда, опубликовано в книге Марцына Бельского Kronika Polska (Хроника Польская), изданной в 1597 году в Кракове. На этой гравюре изображено достаточно внушительное молдавское воинство, причем кавалерия, и сам воевода, названный палатином – Петр Рареш, перед битвой у Обертына в 1531 году.

Также известны и молдавские церковные хоругви. По словам Андрея Нестерюка, в 1500 году Стефаном III Великим были подарены монастырю Зограф на Афоне в Греции.

© Photo : Евгений Паскарь Хоругвь Стефана Великого, подаренная воеводой монастырю Зограф на Афоне

"На светло-красном фоне первой вышита фигура Святого Георгия, сидящего на троне с мечом в руках и попирающего ногами побежденного змея. Два ангела, один с мечом, другой со щитом в руках коронуют его девятилучевым венцом с жемчужинами. Вокруг головы святого вышита надпись на греческом языке: "Святой Георгий из Кападокии". По краям также вышита надпись на славянском языке. Другая церковная хоругвь, подаренная Стефаном Великим монастырю Зограф, также красного цвета и вышита фигура Святого Георгия на белом коне, копьем поражающего дракона. По краям также вышита надпись на славянском языке".

© Photo : Евгений Паскарь Хоругвь Стефана Великого, подаренная воеводой монастырю Зограф на Афоне

Главный цвет молдавского флага

По мнению большинства специалистов, основным цветом молдавского флага был красный.

"Самые древние и многочисленные гравированные, вышитые, описанные образцы свидетельствуют, что молдавское национальное знамя – красное и турья голова (герб) являются многовековыми символами, неопровержимыми доказательствами континуитета в истории Молдавского Государства", – подчеркивает историк и лингвист Василий Стати.

© Photo : Евгений Паскарь Флаг Молдавского княжества, 1834-1859. Коллекция П.Костина

Использовался также и синий цвет. Историк В. Бобейко отмечал, что красно-синий стяг в Молдове просуществовал без изменений до ее объединения с Валашским княжеством в 1859 году, а после объединения атрибутом нового государства Румыния стал триколор Валахии.

© Photo : Евгений Паскарь Штандарт (1797 года) Александра Ипсиланти, господаря Валахии (1774 - 1782, 1796 - 1797гг.) и Молдовы (1787 - 1788 гг.). Коллекция П.Костина.

Геральдические традиции и новое время

После окончания русско-турецкой войны в 1812 году восточная часть Молдавского княжества и Бессарабия вошли в состав Российской империи. В символике Бессарабской области, а затем губернии неизменно сохранялись геральдические традиции Молдавского княжества. На гербах Бессарабии как один из главных элементов всегда присутствует голова тура наряду с главным символом Российской империи.

Военный флаг Молдавского княжества, 1849 год. Коллекция П.Костина. © Photo : Евгений Паскарь

Флаг молдавского господаря Александру Водэ Гика, 1853-1854. Коллекция П.Костина. © Photo : Евгений Паскарь

Флаг Молдавского легкого кавалерийского полка царской армии под командованием Константина Кантемира, 30-е годы 18 века. Реконструкция. Коллекция П.Костина. © Photo : Евгений Паскарь

Реконструкция знамени господаря Александра Суцу, 1801-1802 гг. Коллекция П.Костина. © Photo : Евгений Паскарь

Реконструкция знамени молдавской кавалерии XVII в. © Photo : Евгений Паскарь

Личный флаг молдавского господаря - фанариота Константина Ипсиланти, 1799 - 1801. Коллекция П.Костина. © Photo : Евгений Паскарь 1 / 6 © Photo : Евгений Паскарь Военный флаг Молдавского княжества, 1849 год. Коллекция П.Костина.

После революционных событий 1917 года в России, уничтожению монархического строя и Российской империи, были провозглашены несколько республик, в том числе Молдавская Демократическая республика. Разработанный геральдистами флаг – триколор наподобие румынского – отражал политические настроения группы прорумынски настроенных членов Сфатул Цэрий. Но республика просуществовала лишь три месяца, после чего была ликвидирована "отцами основателями", войдя в состав Румынии.

© Photo : Евгений Паскарь Флаг Молдавской Демократической республики, 1917 год.

В составе СССР, у Молдавской республики был свой флаг, в котором также сохранился господствующий цвет – красный. Флаг представлял собой прямоугольное полотнище двухсторонне красного цвета. Посередине полотнища каждой стороны во всю его длину располагается полоса зеленого цвета. В левом углу верхней части полосы красного цвета располагается основной элемент герба Молдавской ССР — серп и молот золотистого цвета с красной пятиконечной звездой, обрамленной каймой золотистого цвета.

Интересно, что работа по подготовке предложений относительно новой государственной символики была инициирована руководством Молдавской ССР еще в 1989 году. По поводу самого древнего символа Молдавского государства — герба с головой тура со звездой между рогами, с розой и полумесяцем по бокам споров не возникало. А в вопросе о флаге победила позиция Народного Фронта, открыто заявлявшего о временном характере молдавского государства и мечтавшего о присоединении республики к Румынии. Один из представителей НФ заявлял: "Дело яснее ясного. Наша национальная символика — та же, что и у румын. Следовательно, если за Прутом пришли к трехцветию — синему, желтому, красному — нам нечего вдаваться в поиски... История уже решила проблему".

В итоге, по словам геральдиста Андрея Нестерюка, в Республике Молдова "была принята общерумынская национально-государственная символика с незначительными модификациями". 27 апреля 1990 года решением первого парламента страны, в качестве государственного флага был провозглашен общерумынский сине-желто-красный этнический триколор. Разница между флагами Румынии и Республики Молдова только в нюансах синего цвета, а также в размере и в наличие герба на полотнище. 2 ноября 1990 был принят государственный герб Молдовы, разработанный художником Г.Врабие и заместителем председателя Национальной комиссии по геральдике и сигиллографии Румынии М.Догару. Геральдический орел-крестоносец на гербах Румынии и Республики Молдова восходит к одной и той же общерумынской национальной идее".

Таким образом в важнейшем символе государства Республики Молдова были заложены смыслы его идеологии и существования.

17 сентября 2010 года молдавские законодатели приняли закон о государственном флаге. В нем, в частности, говорится, что граждане "Республики Молдова и иностранные лица, находящиеся в Республике Молдова, обязаны проявлять уважение к Государственному флагу и не совершать никаких оскорбительных действий в отношении него. На церемониях вывешивания Государственного флага по случаю торжеств присутствующие встают, мужчины обнажают головы, а военнослужащие всех званий отдают честь, согласно воинским уставам. Использование Государственного флага с нарушением положений настоящего закона, а также осквернение Государственного флага путем его марания, нанесения пятен, надписей, рисунков, накладки предметов, сжигания, топтания, использования в качестве скатерти, покрывала, шторы и т.п. влекут установленную законодательством ответственность за правонарушение или уголовную ответственность".

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