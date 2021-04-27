Игра в долгую: почему у России больше козырей в конфликте с Западом?

Чехия, Латвия, Литва высылают российских дипломатов; следом Польша созвала онлайн-совещание Вышеградской группы "по российскому вопросу", на котором премьеры стран-участниц приняли декларацию в поддержку Чехии; Румыния объявила персоной нон грата помощника военного атташе России; Италия обиделась на ответную высылку Москвой своего дипломата; Великобритания пополнила санкционный список россиян еще на 14 человек. И это далеко не полный перечень событий.
Как спецагенты? Опять спецагенты?..
Происходящее вызывает двойственные чувства. С одной стороны, невозможно не отметить существенное ужесточение позиции российских властей по сравнению с событиями середины 2010-х. Тогда очень многих раздражала подчеркнуто умиротворительная риторика Москвы из серии "Ребята, давайте жить дружно", в которой некоторые даже умудрялись разглядеть готовность к уступкам и просто пораженчество. Так что в текущих обстоятельствах публичная резкость Москвы вызывает довольно широкую общественную поддержку.
С другой стороны, в самой России хватает недовольных граждан, которым кажется недостаточной нынешняя жесткость Кремля – просто потому, что Запад демонстрирует такой уровень абсурда и русофобии, что видится ненужным и бесполезным продолжение любого, даже самого накаленного диалога. В сложившейся ситуации им кажется наиболее правильным полный отказ от какого бы то ни было взаимодействия и диалога с Западом, вплоть до разрыва дипотношений – пока та сторона не вернется в разум и вменяемость.
Так что на уровне эмоций подобные соображения вполне понятны, вот только при рациональном рассмотрении верными они от этого не становятся.
В интернет-дискуссиях существует явление, называемое "Закон Годвина". Согласно ему, кто первый сравнил оппонентов с нацистами или Гитлером, тот проиграл – просто потому, что обращение к данному аргументу означает, что у спорщика не осталось иных доводов.
Что-то подобное можно сказать и про политику: разрыв дипотношений – это самый последний инструмент во внешнеполитическом наборе (дальше остаются самые радикальные варианты, вроде военных). И он чаще свидетельствует о слабости страны, которая к нему прибегла, нежели о ее силе.
И если посмотреть на ситуацию именно с точки зрения этого самого внешнеполитического набора инструментов, находящегося в распоряжении всех участвующих сторон, то происходящее предстает в весьма любопытном и много проясняющем свете.
Россия играет в долгую
Пожалуй, наиболее ярким примером тут может служить ситуация с пресловутой системой международных платежей SWIFT. Уже много лет определенные силы призывают отключить от нее Россию. За это время Российская Федерация построила собственную систему финансовой связи, в результате чего, даже если такое отключение произойдет, оно не повлечет роковых последствий. Тем не менее, несмотря на все кризисы и обвинения Москвы в самых фантасмагорических преступлениях, от SWIFT ее Запад никак не отключает. Судя по всему, ему очень жалко денег, которые он при этом потеряет.
Можно только догадываться, чем Штаты и Европа руководствовались, когда в 2014 году, при возникновении кризиса в отношениях с РФ, зашли сразу с самых тяжелых козырей, что были в их распоряжении. Причем это касается как истерического уровня медийно-политической русофобии, так и конкретных антироссийских шагов, вроде секторальных санкций, которые действительно были болезненны в момент ввода для определенных отраслей российской экономики, однако сейчас ситуация несколько поменялась.
При этом в арсенале России остается куда больший запас инструментов. Не в последнюю очередь это связано и с тем, что российское государственное руководство не спешит сразу бросать на стол мировой политики все имеющиеся в его распоряжении козыри, а предпочитает разыгрывать идущую политическую партию в долгую.
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