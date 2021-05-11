В шаге от распада – как выборы в Шотландии приближают страну к расколу

"Сторонники независимости Шотландии одержали историческую победу" — примерно с такими заголовками на первых полосах вышли воскресные газеты этого северного региона Великобритании. Пресса же, издающаяся в Лондоне, предпочла иную тональность, сообщив в первую очередь о том, что Шотландская национальная партия (ШНП), выступающая за отделение от Соединенного Королевства, не смогла получить большинство в региональном парламенте. Насколько различается оценка итогов выборов! При этом не соврали ни те, ни другие, пишет Владимир Корнилов в своем материале в РИА Новости.

Само голосование состоялось в четверг, но под предлогом пандемии подсчет бюллетеней начался только в пятницу, а предварительные результаты были оглашены и вовсе только в ночь на воскресенье. При этом никакие эксит-поллы даже не предусматривались (это к вопросу о стенаниях российских либералов по поводу того, что у нас якобы долго и непрозрачно идет процесс подведения итогов выборов, в отличие от ситуации "у них на Западе").

В том, что ШНП займет уверенное первое место, мало кто сомневался изначально. Вопрос заключался в том, сможет ли эта сила получить абсолютное однопартийное большинство. Один раз (в 2011 году) ей это уже удалось сделать, в результате чего спустя три года и состоялся первый референдум о независимости, на котором сторонники сохранения единой Британии получили 55% голосов. Уже тогда сепаратисты объявили, что оставляют за собой право проведения повторного референдума в случае "существенного изменения политических обстоятельств". И такое изменение, как считают лидеры ШНП, произошло в минувшем году, когда Британия окончательно вышла из Евросоюза (большинство жителей Шотландии голосовало против Брекзита). Поэтому на эти выборы сепаратисты пошли с обещанием после своей победы организовать новый всеобщий опрос по меньшей мере до 2023 года.

В конечном итоге ШНП получила 64 кресла в холируде (неофициальное название тамошнего парламента), недобрав до абсолютного большинства всего одно депутатское место. Однако региональная пресса тут же популярно стала "разоблачать черную магию" своих лондонских коллег, специально поясняя, что попытка скрыть значительную победу сепаратистов является манипуляцией. И тут они совершенно правы. Дело в том, что в региональный парламент также прошли восемь депутатов от Шотландской партии зеленых (для них это является рекордом), которая также официально выступает за повторный референдум и выход из Британии. Таким образом, сепаратисты получили уверенное большинство: 72 из 129 мест. Если сложить голоса, которые избиратели отдали за сторонников и противников независимой Шотландии, то первые получили более 50%, а вторые — 48. Экстраполируя этот результат на возможное голосование о выходе из Великобритании, можно предположить, что в случае повторного референдума на этот раз победят сепаратисты. И это совпадает с последними опросами общественного мнения.

Однако получится ли у лидеров ШНП организовать такой референдум — большой вопрос.

Британский премьер-министр Борис Джонсон уже неоднократно заявлял о том, что всеобщий опрос 2014 года был "выбором на целое поколение", и торжественно обещал лечь костьми на пути признания нового. На следующий же день после закрытия избирательных участков в Шотландии он дал большое интервью газете The Daily Telegraph, в котором назвал идею проведения референдума "безответственной и безрассудной".

Ответ Николы Старджен, лидера ШНП и первого министра Шотландии, был жестким и однозначным: референдум состоится "при любой погоде". Комментируя победу своей партии, она предупредила Джонсона о том, что в случае блокирования организации всеобщего опроса он выступит не против ее партии, а "против воли шотландского народа". Политический эксперт Олаф Стандо, отвечающий в ШНП за цифровую кампанию, напомнил консерваторам, что бывший премьер Британии Дэвид Кэмерон организовал референдум по Брекзиту при доверии в 37% голосов, а нынешний премьер Борис Джонсон посчитал, что имеет мандат на выход из ЕС с результатом чуть более 43%. Соответственно, по мнению эксперта, шотландские сепаратисты имеют теперь гораздо больше прав на организацию своего опроса.

Неслучайно в Британии давно обсуждается возможность повторного референдума о независимости по сценарию Каталонии, где в 2017 году пошли на проведение опроса вопреки прямому запрету, поступившему из Мадрида. Сама Старджен неоднократно заявляла, что не является сторонницей подобного сценария, но допускала любые опции принуждения Лондона к признанию легитимности будущего шотландского голосования. Она же допустила, что в случае блокирования со стороны британских тори спор по этому поводу закончится в суде.

В субботу, когда результаты голосования в Шотландии стали понятны, Джонсон решил предстать в роли миротворца, протягивающего своим оппонентам оливковую ветвь. Он предложил лидерам трех субъектов государства (Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии) собраться с ним на "Саммит единства", который он уже назвал "Командой Соединенного Королевства" (Team UK). В свойственной ему пафосной манере британский премьер обратился к Старджен с призывом совместно бороться с общими "вызовами, беспрецедентными в нашей истории". И ни слова о том, что одним из таких вызовов является стремление шотландцев к независимости, подтвержденное свежим голосованием.

Судя по последним действиям Джонсона, он, несмотря на категорическое неприятие возможности проведения шотландского референдума, уже начал к нему активно готовиться. В конце концов, даже абсолютное большинство жителей Англии (не говоря уже о других субъектах королевства) накануне региональных выборов признали право шотландцев на повторный референдум в случае победы сепаратистов.

По сведениям ряда британских газет, на минувшей неделе Джонсон совещался с членами своего правительства на предмет вливания бюджетных миллиардов в строительство и ремонт автотрасс и железных дорог в Шотландии с целью продемонстрировать тамошнему населению выгоды от единого государства.

Кроме того, на уровне правительства обсуждается вопрос поддержки студенческих обменов — как зарубежных, так и между регионами Британии. Это важно с точки зрения юнионистов. Главная беда сторонников сохранения единого государства заключается в том, что против независимости Шотландии выступают в основном пожилые люди. Электоральную же основу сепаратистов составляет молодежь. Это и обеспечивает постоянный прирост рейтингов ШНП. Неслучайно еще после первого референдума о независимости медиамагнат Руперт Мердок, очень хорошо разбирающийся во всех тонкостях политического устройства Британии, предположил, что самоуправление Шотландии "кажется неизбежным в течение следующих нескольких лет".

Свежий опрос, проведенный среди шотландской молодежи от 16 до 35 лет, показал, что уровень поддержки независимости от Британии в этой возрастной категории составляет 62%. Но юнионисты обрадованы тем, что эта доля сразу падает до 31%, в случае если молодежь убедить в снижении уровня жизни в независимой Шотландии. Из этого становится понятным, какую тактику выберет Лондон с целью изменить тревожные для себя тенденции: молодых шотландцев начнут запугивать перспективой резкого обнищания в случае выхода из Соединенного Королевства.

В этой связи сторонники единства Британии очень внимательно следили за результатами голосования в двух самых отдаленных округах Шотландии — на Шетландских и Оркнейских островах. Дело в том, что все экономические аргументы и расчеты ШНП о грядущем благополучии независимого региона строятся на "шотландской нефти", которую якобы отбирает Лондон (а именно на шельфе этих островов Британия добывает до 90% своих нефти и газа). Но острова как раз меньше всего желают становиться частью независимой Шотландии и предпочитают оставаться в Великобритании.

Вот и сейчас к радости юнионистов островитяне проголосовали за представителей Либерально-демократической партии, яростно выступающей за сохранение общебританского государства. Но и здесь проявились опасные для Лондона тенденции. Если два года назад представительница ЛДП Беатрис Уишард выиграла внеочередные выборы на Шетландских островах с комфортным преимуществом над кандидатом от ШНП (почти 20%), то в этом году шотландские националисты сократили разрыв всего до семи. Если же сравнивать с результатами очередных выборов пятилетней давности, то ШНП нарастила свои показатели почти вдвое. При сохранении таких тенденций сторонники общебританского государства начнут проигрывать и на северных островах, лишив Лондон возможности применения маневра "сепаратизм внутри сепаратизма".

Можно смело утверждать, что прошедшие выборы — это новый этап борьбы Шотландии за обретение независимости. Судя по риторике основных игроков, борьба эта будет жесткой. И вне зависимости от ее финального исхода долгоиграющий конституционный кризис в королевстве, живущем без конституции, обеспечен.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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