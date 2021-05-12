Американцам не хватает денег на бензин: виноваты русские

При Трампе бензин в среднем по США стоил по два доллара за галлон (примерно по полдоллара за литр). Сегодня галлон подорожал до трех с половиной — четырех долларов.

Вы будете смеяться, но в Америке опять нашли русских хакеров. На этот раз они якобы остановили нефтепровод Colonial Pipeline, протянувшийся из Техаса до Нью-Йорка и прокачивающий больше 2,5 миллиона баррелей в день, пишет Виктория Никифорова в своем материале для РИА Новости.

По данным, которые неназванные источники из ФБР слили в Associated Press, некая вредоносная компьютерная программа вынудила владельцев Colonial Pipeline остановить прокачку нефти. Сейчас, предположительно, хакеры торгуются насчет выкупа с руководством компании. Последние три дня нефтепровод фактически не работает, отчего бензин дорожает и будет дорожать еще.

Партийный телеканал Демпартии CNN растиражировал версию, согласно которой кибератаку осуществили хакеры из группировки Darkside, а эта группировка связана — ну да, вы угадали — конечно же, с русскими.

Доказательства? Ну а как же. Darkside в переводе значит "темная сторона", а кто обитает на темной стороне демократического мира? Конечно, русские. У Darkside есть свой официальный сайт и контакты, по которым с ними сегодня пытаются связаться американские журналисты. Что же это за хакеры, спросите вы, у которых есть свой сайт и контакты? Ну, наверное, это загадочная русская душа.

Главное же, бронебойное просто "доказательство" — то, что "темные хакеры" не работали на постсоветском пространстве. По этой логике, если какой-нибудь хакер не взламывает люксембургскую, к примеру, компанию, значит, он точно проживает в Люксембурге. Увы, американские партнеры давно не утруждают себя правдоподобным обоснованием своих измышлений.

На самом деле сказки про хакеров призваны оправдать невеселые экономические реалии байденовской эры. Дело в том, что при президенте Трампе бензин в среднем по стране стоил по два доллара за галлон (примерно по полдоллара за литр). Сегодня галлон подорожал до трех с половиной — четырех долларов. В штате Калифорния цена за галлон уверенно стремится к пяти долларам. Это значит, что литр бензина рядовому калифорнийцу обходится более чем в сто рублей.

Непонятки с Colonial Pipeline (даже неважно, что там произошло) станут прекрасным оправданием для дальнейшего бурного роста цен на топливо. Нетрудно предсказать, к чему он приведет. Удорожание переездов, перевозок, рост цен практически на все — от авиабилетов до продуктов. Короче, инфляция, которую раньше американцы пытались загонять в акции и недвижимость, даст о себе знать уже по всем пунктам.

Пикантность в том, что этот кризис сугубо рукотворного происхождения. Едва въехав в Белый дом, Байден ограничил добычу сланцевой нефти, закрыл проект нефтепровода Keystone XL, пообещал инвестировать в зеленую энергетику. Все это не позволило восстановить добычу на докоронавирусном уровне.

Планы по уничтожению русских нефтяников путем обвала цен на черное золото не удались. Вопреки плану в 2020-м самоуничтожились только американские сланцевики. Сейчас, после пика пандемии, спрос на топливо растет, наступает летний сезон массовых поездок по стране, а обеспечивать спрос будет нечем. Неудивительно, что цены на бензин взлетают до небес.

В цивилизованных странах есть разнообразные финансовые инструменты для торможения цен на топливо. Россия, например, многие годы успешно использует демпферный механизм. Сегодня страна вправе гордиться одной из самых низких цен на топливо в мире.

Однако в прогрессивных Штатах предпочитают воплощать мечты Греты Тунберг: американцы сидят по домам, потому что им не на что купить бензин, не летают в отпуск, потому что билет на самолет обойдется в целое состояние, и выращивают зелень на подоконнике, потому что еда стала стоить бешеных денег.

Именно такую зеленую повестку изо всех сил лоббирует верхушка Демпартии. Год назад, когда нефть упала до исторического минимума, звезда левых младодемократов Александрия Окасио-Кортес написала в своем Twitter: "Вы любите это, абсолютно. Наша нефтянка находится в структурном упадке…"

Как раз в тот момент люди в добывающей промышленности массово лишались работы, разорялись большие и маленькие компании, и вскоре конгрессвумен вынуждена была этот твит удалить. Но интернет все помнит: уничтожение американской нефтянки — это и есть заветная цель олигархов, спонсирующих Демпартию.

© REUTERS / MIKE BLAKE Цена на бензин на автозаправке в Сан-Диего, США

Сразу же после кибератаки на Colonial Pipeline биржевые аналитики посоветовали клиентам покупать акции интернет-гигантов, специализирующихся на кибербезопасности. Бывший CEO одного из таких гигантов — Эрик Шмидт из Google — сегодня является натуральным серым кардиналом Белого дома, продвигая своих протеже на все более или менее заметные должности.

Американским олигархам, владеющим цифровыми корпорациями, выгодно разорять американских нефтяников. То, что заодно разоряются миллионы простых граждан, — так это "сопутствующий ущерб" корпоративной экономической войны. "Цифровики" против добывающей промышленности, электрокары против бензиновых двигателей, производители соевого мяса против животноводства. Театром военных действий стала территория США, ну а валить все беды простых американцев Вашингтон будет на русских.

Конечно, откровенная клевета не лучший пролог к переговорам между президентом России и хозяином Белого дома. Зато ее можно попытаться использовать для давления. "У нас будет разговор, я планирую встречу с президентом Путиным, — заявил вчера Джо Байден. — Пока наши спецслужбы не нашли доказательств причастности России (к кибератаке на Colonial Pipeline), однако есть доказательства того, что программа-вымогатель находится в России. Им (русским) придется ответить…"

"Русские хакеры" давно превратились в мем, который американские власти вытаскивают всякий раз, когда у них что-то идет не так. В чем только ни обвиняли коварных русских программистов! И взлом компьютеров Демпартии, и бесконечное вмешательство в выборы, и сбои в компьютерных сетях американских госучреждений в декабре прошлого года, и вот теперь — дорогой бензин. Ни разу за все эти годы общественности так и не было предъявлено ни одного реального хакера. Ни разу не было представлено никаких доказательств.

Между тем именно в эти годы США стали абсолютным мировым лидером по компьютерной преступности. Американцы — авторы самых известных кибератак за последние десятилетия. Некоторые из этих атак выглядели как полноценная военная диверсия. Взять, например, деятельность компьютерного вируса Stuxnet, подвергшего критической угрозе инфраструктуру Ирана.

Россия постоянно предлагает Штатам наладить работу по обеспечению международной кибербезопасности. Однако всякий раз американцы отказываются — ведь иначе им тоже придется играть по правилам. Куда как проще валить упадок страны и разорение граждан на вездесущих русских хакеров.

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