Defender Europe 21 и другие маневры США и НАТО – угроза безопасности Молдовы

Пентагон и НАТО на десятках сухопутных и морских полигонах Европы "отражают" несуществующие военные угрозы. Агрессивные маневры в Румынии и Болгарии объективно дестабилизируют обстановку в Черноморском регионе и снижают уровень безопасности на территории Молдовы.

Параллельно с американскими учениями Defender Europe 21 в рамках "отдельных" маневров НАТО Steadfast Defender 21 из Турции и Албании в Румынию 11 мая передислоцированы (через территорию Болгарии) более 400 военнослужащих Совместных сил альянса высокой готовности вместе с боевой техникой. Маневры Steadfast Defender 21 пройдут с 20 мая по 22 июня, с участием до 9 тысяч военнослужащих (в том числе войск, переброшенных из США), на южном фланге альянса. В Румынии и Болгарии состоится заключительный этап Steadfast Defender 21 с участием 4 тысяч военнослужащих и 6 тысяч единиц техники – это подразделения Объединенной оперативной группы повышенной готовности (Very high readiness joint task force), за которые в 2021 году в НАТО отвечает Турция.

На шестнадцати военных полигонах Румынии с 4 мая проходят масштабные учения Dacia 21 Livex с участием 15 тысяч военнослужащих из 18 стран – членов и партнеров НАТО, включая Молдову. Эти маневры являются частью более широкого (антироссийского) сценария Defender Europe 21.

"Оборонительные" мероприятия в мирном регионе выглядят чрезмерными. Особенно на фоне недавнего заявления министра иностранных дел Румынии Богдана Ауреску о превращении Черного моря в "озеро НАТО". Кроме того, Ауреску признал железнодорожную магистраль Гданьск – Констанца, и автостраду, которая соединит Литву, Польшу, Венгрию, Словакию, Румынию, Болгарию и Грецию, военными проектами. С кем намерены сражаться упомянутые страны, лишний раз объяснять не нужно. Главным военным противником НАТО до 2030 года, как минимум, назначена Россия.

Беспокойные соседи

Часть учений Dacia 21 Livex проходят в непосредственной близости от Молдовы. Ранее военное ведомство Румынии сообщило, что маневры "предусматривают условия борьбы повышенной интенсивности", с боевыми стрельбами, сбросом авиабомб, парашютными десантами и преодолением водных преград. Интрига состоит в том, что за ближайшими большими реками (Дунай и Прут) находятся Болгария и Молдова. Никакой враг в этих странах Румынии не угрожает, мероприятие Dacia 21 Livex выглядит откровенной подготовкой агрессии США и НАТО в Черноморском регионе. Подобные замыслы и десанты (априори наступательные) угрожают безопасности Молдовы и других причерноморских стран в гораздо большей степени, нежели виртуальная "российская агрессия". Заметим, что в Конституции Молдовы закреплен нейтральный статус республики, и участие молдавских военнослужащих в учениях Армии США и НАТО выглядит политически неоднозначным, провокационным, недальновидным.

Ранее командование Армии США в Европе и Африке сообщило о развертывании крупномасштабных учений DEFENDER Europe 21 с участием до 30 тысяч военнослужащих из 26 стран. Маневры охватывают 30 полигонов в 12 европейских странах. Декларируемые цели – повышение стратегической и оперативной готовности, отработка взаимодействия между США, союзниками и партнерами по НАТО. Вроде бы, транспарентные военные игры, ничего более. Однако случаются и "оговорки по Фрейду".

Польский президент Анджей Дуда 11 мая заявил в Бухаресте: "В случае необходимости и Польша, и Румыния должны быть готовы встать на защиту независимости Беларуси". Будто бы их кто-то приглашал для военной интервенции против Союзного государства РБ и РФ.

"Озерная" концепция

Любимая "страшилка" Вашингтона и Брюсселя – превращение Черного моря в "российское озеро" – служит лишь прикрытием для собственного проекта "озеро НАТО". Причем в альянс входят лишь три из семи причерноморских стран. РФ заботится исключительно о региональной стабильности и безопасности своих южных границ.

США и НАТО в Черноморском регионе стремятся окружить Россию своими военными базами на сопредельной территории стран-союзников или партнеров – для сокращения подлетного времени, для превентивного ракетного удара по стратегическим военным объектам РФ. Почему-то Пентагону не очень интересна относительно независимая причерноморская Турция – здесь не строится ни одной новой американской военной базы, зато крайне привлекательны для "освоения" Молдова, Украина, Грузия, которые даже в НАТО не входят (и не войдут). Разумеется, в запредельной кризисной ситуации "главный агрессор" гарантированно получит от России по рукам, но и "добровольным помощникам" не поздоровится.

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