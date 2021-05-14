Кризис в Бессарабской Болгарии: глава региона не может вступить в должность

В нынешнем году исполняется 30 лет со дня проведения референдума о создании Болгарского национального округа на территории сопредельного с Молдовой Болградского района Одесской области. Казалось бы, это событие давно потеряло свою актуальность, но последние изменения во властных структурах региона говорят о том, что дело самоуправления бессарабских болгар живо и даже в определенной степени преуспевает.

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Фактическим руководителем Болградского района в настоящий момент является бывший глава районного совета региона, этнический болгарин Дмитрий Димитров. И занимает он должность исполняющего обязанности председателя районной администрации без санкции официального Киева, а по воле местных элит. Дело в том, что 30 марта 2021 года указом президента Зеленского прежний глава Болградского района Андрей Кучмиев (уроженец Луганска) был отправлен в отставку, но в этот же день он ушел "на больничный". Однако перед оформлением листа о временной нетрудоспособности Кучмиев успел принять на работу в качестве своего заместителя Димитрова, возложив на него обязанности главы района на время своей болезни.

Димитров же воспринимает свою миссию значительно серьезнее, чем простую организацию передачи власти от прежнего главы района новому руководителю. ВРИО скрупулезно вникает в деятельность структурных подразделений администрации, ставит задачи на будущее. Всем своим видом он показывает, что пришел в районную администрацию "всерьез и надолго". Тем временем 12 мая 2021 Зеленский издал распоряжение о назначении нового главы администрации Болградского района – Геннадия Бамбуры, занимавшего ранее аналогичную должность в Любашевском районе Одесской области. Однако последний к выполнению своих обязанностей пока приступить не может, поскольку Кучмиев продолжает находиться "на больничном". Не проведено даже официальное представление нового назначенца президента сотрудником районной администрации.

Таким образом, в "Бессарабской Болгарии" (большинство жителей Болградского района составляют этнические болгары) сложилась неординарная ситуация: сразу два чиновника имеют статус главы региона, но фактически эти функции выполняет третий. Разрешиться эта ситуация может лишь закрытием "больничного листа" Кучмиева.

Это положение дел можно было бы считать простым недоразумением, если бы оно не имело важной предыстории.

Дело в том, что действующий "старый" глава Болградчины уже давно упрекается в недостаточной лояльности к политической партии "Слуга народа". По мнению местных наблюдателей, именно Кучмиев "повинен" в катастрофических результатах пропрезидентской партии на выборах в местный совет Болградской территориальной общины (49% - Оппозиционная платформа, 20% - партия "За будущее" и только 10% - "Слуга народа").

Именно в содействии первым двум партиям из этого перечня и подозревают Кучмиева. В частности, его упрекают в том, что ключевые чиновники районной администрации баллотировались на выборах по спискам партии "За будущее", а сам он никак не воспрепятствовал массированной агитации этой политсилы.

Здесь следует заметить, что руководителем Одесского регионального отделения партии "За будущее" является влиятельнейший в Южной Бессарабии политик Анатолий Урбанский. До недавнего времени он возглавлял Одесский областной совет, ныне же Урбанский является депутатом Верховной Рады Украины.

Политические оппоненты Урбанского заявляют о том, что вокруг него сложился влиятельный политический клан, к которому причастны мэры ключевых городов украинского Подунавья (в том числе весьма известный в Молдове в последнее время мэр Рени Игорь Плехов). Сама же политическая сила "За будущее" зачастую рассматривается как политический проект известного олигарха Игоря Коломойского.

Показателем консолидации местных политических элит Южной Бессарабии являлась коллективная петиция глав пяти общин (из десяти) Болградского района в адрес президента Украины с просьбой переназначить Кучмиева на должность руководителя региона в условиях административной реформы. Примечательно, что подписали обращение преимущественно именно руководители болгарских общин.

Послание было направлено в Киев за несколько дней до увольнения Кучмиева и оперативного ухода последнего "на больничный". Таким образом местные элиты старались предотвратить замену вросшего уже в местное сообщество главу района на "варяга". Игнорирование же этого сигнала, видимо, и привело к действиям, которые заблокировали смену районной власти в Болграде.

Разрешение возникшего кризиса может пойти по различным траекториям. Возможен компромисс, нельзя исключать и нарастание конфликта вокруг районной администрации. События 30-летней давности, как и недавняя борьба за сохранение самого Болградского района (по первоначальному плану административной реформы на Украине его существование не предусматривалось) показали, что болгарская община вполне способна к политической мобилизации.

Но каков бы ни был исход, данная ситуация показательна тем, что региональные элиты приобретают все большее влияние в украинском государстве, а значит, его соседям целесообразно учитывать это в своей внешней и межрегиональной политике.

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