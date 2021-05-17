17:15 17 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.47
  • USD17.73
  • RUB0.24
  • RON4.36
  • UAH0.64
Поиск
Завод по производству сжиженного природного газа

Арктические запасы: Россия приготовилась выбить США из Европы

© Sputnik / Владимир Песня
Колумнисты
Получить короткую ссылку
15210
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/05/11/34773322.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/columnists/20210517/34773470/Arkticheskie-zapasy-Rossiya-prigotovilas-vybit-SShA-iz-Evropy.html

Может ли Москва совершить прорыв на рынке сжиженного природного газа и выдавит ли Соединенные Штаты с европейского рынка - в материале Sputnik.

Экспорт американского сжиженного природного газа бьет рекорды. Но этот ажиотаж не надолго, опасаются в Вашингтоне, поскольку после запуска "Северного потока — 2" в Европу хлынет дешевое российское топливо. К тому же Москва в ближайшие пару лет может совершить прорыв на рынке СПГ. Этому поспособствуют крупные нацпроекты. Наблюдатели не исключают, что в перспективе Россия выдавит США с европейского рынка.

Катар не сдаст Азию

В марте американцы отправляли за рубеж 10,5 миллиарда кубических футов сжиженного газа в день, сообщили в управлении энергетической информации (EIA) Минэнерго США. В апреле было 9,2, но и это абсолютный максимум для начала весны.

Танкер для перевозки СПГ
© Sputnik / Artem Zhitenyov
Не выдержал конкуренции: Европа и Азия отказываются от американского СПГ

Как отмечается в докладе, в прошлом году и январе нынешнего большая часть экспорта СПГ из США приходилась на Азию. Но в феврале и марте половину забирала Европа. Дело в том, что цены на споте там сравнялись с азиатскими.

"Что касается мая, мы ожидаем снижения до 8,6 миллиарда кубических футов в сутки, а затем — подъем выше девяти миллиардов в летние месяцы для удовлетворения пикового спроса в Европе и Азии", — уточнили в ведомстве.

В Международном энергетическом агентстве допускают, что к 2024-му американцы могут стать лидерами в этом сегменте. По расчетам МЭА, совокупные мощности по сжижению природного газа в США, Австралии и России обеспечат к этому времени 90% роста мирового экспорта СПГ. Впрочем, о лидерстве можно поспорить.

Захватить азиатский рынок США вряд ли позволит крупнейший игрок — Катар. В 2020-м ближневосточное государство экспортировало 77,6 миллиона тонн СПГ, это 26,5 процента общих поставок. И уже к 2024-му годовой объем добычи крошечной монархии на берегах Персидского залива может увеличиться почти вдвое. В феврале в Дохе приняли окончательное инвестиционное решение по разработке восточной части Северного месторождения. Это крупнейший СПГ-проект.

На пятки Катару наступает Австралия — 26%. Третье и четвертое места у США (14,7%) и России (10%). Причем в 2019-м мы экспортировали в Европу и Азию СПГ больше, чем американцы. В ближайшие годы, как ожидается, конкуренция обострится и у Москвы есть все шансы выйти победителем. Все дело в огромных арктических запасах.

Арктика в приоритете

Планомерное освоение нефтяных и газовых ресурсов Северного Ледовитого океана в приоритете у российских властей уже лет пятнадцать. В марте кабмин утвердил долгосрочную программу развития производства сжиженного природного газа. Это направлено на диверсификацию источников, прежде всего активное использование Арктического шельфа и Дальнего Востока. Планируется, что за полтора десятилетия производственные мощности СПГ вырастут в три раза.

Дмитрий Козак
© Sputnik / Miroslav Rotari
Козак: российский газ для Европы значительно дешевле СПГ из США

Если США стали одним из крупнейших экспортеров за счет сланцевой добычи, то России поможет Арктика, указывает американское издание OilPrice, специализирующееся на нефтегазовой аналитике. Запасы региона огромны — 35,7 миллиарда кубометров природного газа и более 2,3 миллиарда тонн нефти и конденсата.

В центре внимания — проекты "Новатэка": "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ-2" . Второй, стоимостью 21 миллиард долларов, запустят в 2023-м, чтобы выйти на полную мощность почти в 20 миллионов тонн в год в 2026-м.

На конец марта проект проинвестировали примерно на 39%. В этому году вложат еще шесть миллиардов — вдвое больше, чем в прошлом. Среди инвесторов — французская Total, китайские нефтегазовые корпорации CNPC, CNOOC, японский консорциум Mitsui & Co и JOGMEC.
"Арктик СПГ-2" предусматривает строительство трех линий по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 миллиона тонн в год каждая и стабильного газового конденсата до 1,6 миллиона тонн в год. Ресурсная база — Утреннее месторождение на Гыданском полуострове в ЯНАО. Запуск первой линии намечен на 2023-й, второй и третьей — на 2024-й и 2026-й.

Как отмечает OilPrice, при успешной разработке месторождений "Новатэк" предложит рынку около 100 миллионов тонн сжиженного газа в год. Таких объемов компания достигнет после 2030-го. При этом себестоимость добываемых ресурсов будет очень низкой.

По оценке главы Минэнерго Александра Новака, Россия к 2025-му сможет производить свыше 68 миллионов тонн СПГ в год и нарастит долю на мировом рынке до 25 процентов.

Мощный удар

Аналитики OilPrice полагают, что Россия готовит мощный удар по американским позициям в Европе и способна вовсе выдавить оттуда конкурента. Москва пойдет в наступление на двух фронтах: для европейцев выгоден не только российский трубопроводный газ, но и сжиженный природный.

"В долгосрочной перспективе именно СПГ из России более привлекателен для потребителей Европейского союза по двум причинам: доставка быстрее, чем из США, и дешевле. Недаром же Литва, выступающая за энергетическую независимость, тем не менее покупает СПГ у нас. Попросту нет другого выхода: у Норвегии есть и другие клиенты, а доставлять СПГ из-за океана дорого", — указывает Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.

Укладка трубопровода. Архивное фото
AP Photo / Dmitry Lovetsky
Сербия хочет увеличить поставки российского газа

К тому же, отмечает он, для американских поставщиков в приоритете Китай и Япония — там цены выше. В Европе же не готовы столько платить, и продажи в Старый Свет растут, как правило, лишь во время сезонного подъема спроса.

"Поэтому российский СПГ может выдавить заокеанский с большей части рынка Европы, оставив конкурентам на откуп страны на побережье Атлантического океана — Испанию и Португалию, хотя и там оснований для увеличения американского сбыта нет: в 2019-м "Новатэк" подписал с Repsol договор на миллион тонн СПГ в год в течение 15 лет", — говорит Хазанов.

Объективные риски

Есть, впрочем, и объективные риски — с учетом излишков СПГ на мировом рынке как минимум до 2025 года и усиления конкуренции высоких цен ждать сложно.

Машины в пробке
© Sputnik / Максим Блинов
Газ как основа рынка "чистого топлива" в Молдове

"Арктик СПГ-2" стартует в 2023-м, к этому моменту глобальное производство вырастет до 650 миллиардов кубометров в год (для сравнения: в 2016-м было 452). Потребители получат больше возможностей для снижения цен", — поясняет Николай Неплюев, член совета директоров предприятия "Тольяттиазот", эксперт по химической отрасли. Поэтому, по его мнению, "Арктик СПГ-2" не помешала бы страховка в виде долгосрочных контрактов, которые помогли бы со сбытом на международном рынке.

Если говорить о конкуренции по добыче и экспорту, то здесь естественный соперник России — США, соглашается Неплюев. Несмотря на мартовские экспортные рекорды, полностью вытеснить других поставщиков с рынка американцам не удастся, уверен аналитик.

"Пора признать, что Россия собирается стать крупным игроком в отрасли", — констатирует в докладе Оксфордский институт энергетических исследований.

Эксперты в то же время задаются вопросом: не получится ли так, что СПГ из России составит конкуренцию ее же трубопроводному газу. "Кремль предпочел практический подход и отдал приоритет быстрому росту и развитию СПГ-сектора", — предполагают авторы доклада.

Впрочем, эксперты приходят к выводу, что российский экспорт СПГ достаточно диверсифицирован. Большая часть идет на Азиатско-Тихоокеанский регион, значительная доля — в те европейские страны, куда, "как правило, не доходит трубопроводный газ". Более того, даже когда отечественный СПГ достигает основных рынков сбыта "Газпрома" — таких, как Франция, Бельгия и Нидерланды, он, судя по всему, "не каннибилизирует спрос на топливо, поступающее по трубе", ведь продажи год от года растут.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

В НАРЭ рассказали подробности продленного контракта на поставку газа в Молдову
Потребление газа в Молдове растет, а уровень оплаты за него снижается

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Машинистка Мария Яковлева в головном вагоне поезда в электродепо Фили московского метрополитена, 2021 год.
Фото: Московский метрополитен отмечает 86-летие
Итоги недели в одном видео: топ самых важных заявлений и событий в Молдове
Итоги недели в одном видео: топ самых важных заявлений и событий в Молдове
Молдова на Евровидении в разные годы
Кто и когда участвовал в Евровидении от Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться