Цены на бензин будут рассчитывать по-новому: выиграет ли потребитель

К 14 июня НАРЭ обязано принять новую методологию образования цен на нефтепродукты. По прогнозам экспертов, она поможет избежать завышенных цен на бензин в Молдове, в особенности тогда, когда стоимость нефтепродуктов на международных рынках существенно снижается.

КИШИНЕВ, 18 мая – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) ломает голову над тем, как компенсировать недостатки недоработанных поправок в Закон о рынке нефтепродуктов и заставить их работать, в то время как эксперты прогнозируют снижение цен на нефтепродукты на внутреннем рынке за счет новых правил ценообразования. Sputnik Молдова выяснял, почему законопроект, принятый в апреле в парламенте, критикуют специалисты и как будет меняться цена на топливо после вступления закона в силу.

Дефектный закон

В начале апреля 2021 года парламент в окончательном чтении проголосовал за законопроект депутата Александра Олейника об изменении методологии регулирования цен на топливо. Спустя почти месяц раздумий закон одобрила президент Майя Санду. Президент тогда отметила, что закон сырой и недоработанный, но он должен стать "сигналом для топливных компаний".

Согласно утвержденному документу, цена на литр топлива должна быть привязана к котировкам американского агентства Platts, а маржа топливных компаний ограничена НАРЭ. Похожая методология действовала в Молдове с 2016-го по 2018 год.

В отличие от 2016 года, максимальные розничные цены на бензин и солярку теперь должны устанавливать сами топливные компании, а проверять их правильность — НАРЭ. Агентство также будет раз в полгода устанавливать максимально разрешенную маржу компаний.

Формула расчета цены на литр топлива в упрощенном виде выглядит так:

Средняя величина котировок Platts на определенный вид топлива + налоги (ставка акциза + ставка НДС) + маржа, устанавливаемая НАРЭ раз в полгода = максимальная цена розничной реализации.

В течение месяца со дня опубликования закона, то есть до 14 июня, НАРЭ обязано утвердить и начать применять новую методологию ценообразования. По словам одного из директоров НАРЭ Штефана Крянгэ, некоторые спорные формулировки в законе заставят Агентство всерьез поломать голову над новой методологией. По словам чиновника, главная проблема принятого закона — это обязательство компаний устанавливать цену топлива для каждой партии импортируемого топлива в отдельности.

"Мы обязаны подготовить методологию так, чтобы она работала. Но мы не можем спрогнозировать, как отреагирует рынок. К сожалению, в такой редакции был принят законопроект. Я не знаю, как каждую партию продавать отдельно. Скорее всего эта норма повлечет дополнительные затраты поставщиков на ведение бухгалтерского учета", — говорит чиновник.

Штефан Крянгэ заявил, что до принятия закона НАРЭ предупреждало и парламент, и администрацию президента о несовершенстве документа, однако мнение регулятора было проигнорировано.

Более того, из-за того, что топливные компании будут сами устанавливать цены, им понадобится доступ к котировкам Platts, подписка на которые обходится недешево.

"Это не меньше 70 тысяч долларов в год. Platts запрещает предоставлять информацию третьим лицам. Мы сейчас ведем с ними переговоры, чтобы НАРЭ получило возможность предоставлять эти данные компаниям каждый день. Пока неизвестно, получится договориться или нет", — говорит Крянгэ.

В четверг, 20 мая, НАРЭ рассчитывает провести консультации со всеми заинтересованными сторонами и собрать предложения по новой методологии. По словам Штефана Крянгэ, агентство находится на начальном этапе выработки документа.

"Сегодня мы обсудим методологию с экспертами и к концу недели проведем заседание с представителями рынка", — рассказал Крянгэ.

Штефан Крянгэ в разговоре со Sputnik Молдова заявил, что теперь НАРЭ должно разработать такую методологию, из которой будет понятно, как будет формироваться конечная цена для потребителя на автозаправочной станции.

Экономический эксперт Вячеслав Ионицэ тем не менее считает, что с применением нового закона больших проблем возникнуть не должно.

"Думаю, НАРЭ должно установить добавленную стоимость, которой будет оперировать производитель при импорте. НАРЭ нужно регулировать только это. Конечная цена будет определяться из средней цены импортируемых партий, это не сложно сделать", — говорит Ионицэ.

В 2016 году, по словам Ионицэ, эксперты критиковали подобный механизм ценообразования, называя его примитивным, но и он признает, что подобная формула помогает бороться со злоупотреблениями топливных компаний.

"Есть недостатки и у этого механизма. Допустим, вы импортировали бензин по 18 леев, через несколько дней цена упала до 17, какая будет цена на заправке? Но и в данном случае это не должно смущать НАРЭ. Можно будет это определить, главное, чтобы при каждом импорте соблюдалась добавленная стоимость, утвержденная НАРЭ", — говорит эксперт.

Методология и цены

По словам специалистов, новая методология в краткосрочной перспективе не приведет к ощутимому снижению цен, но поможет ограничить сверхприбыли топливных компаний во время существенного снижения цен на мировых рынках.

"Практика показала, что компании сглаживают колебания цен. Когда цена снижается, они зарабатывают больше, когда цена на внешних рынках растет, они сокращают прибыли", — говорит Ионицэ.

Эксперт считает, что самой большой проблемой рынка стало то, что с 2018 года НАРЭ не регулирует маржу топливных компаний, благодаря чему среднегодовая наценка на литр топлива выросла на 50 банов.

"Внедрение этой методологии позволит снизить цену на литр топлива на 50 банов в среднем. Но это зависит от динамики рынка. Когда цены на бензин высокие, импортеры ставят самую маленькую наценку. Сейчас наценка плюс-минус та же. Летом прошлого года она была значительно выше. Сейчас они более-менее честные", — говорит Ионицэ.

В среднем в 2014 году надбавка на один литр топлива составляла 2,44, в 2015-м — 3,35, в 2016-м — 3 лея, говорит Ионицэ. После перехода на регулируемую методологию маржа компаний снизилась до 2,50-2,63 лея.

После возврата на более либеральную методологию регулирования цен, когда НАРЭ контролирует лишь рентабельность компаний, среднегодовая надбавка на один литр топлива начала расти и в 2019 году составила 3 лея, в 2020-м в среднем — 3,43, а в апреле 2020 года, когда цены на нефть обвалились, надбавка составляла 5,70 лея. Но уже в конце 2020 года торговая надбавка составляла 2,80 банов, потому что цены начали расти.

"У нас нет последних данных, но если говорить оценочно, сейчас надбавка компаний составляет около 3,20 лея. Что тоже выше, чем среднегодовая, поэтому скорее всего при переходе на новую методологию цены снизятся не существенно и большой разницы мы не почувствуем. Но при серьезном снижении цен на внешних рынках разница будет ощутимой", — говорит Ионицэ.

Исходя из опыта двухлетнего применения похожей методологии в 2016-2018 годах, эксперт пришел к выводу, что при использовании новой методологии потребитель будет платить в среднем за один литр бензина на 50 банов меньше, а для дизтоплива экономия будет еще более значительной.

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