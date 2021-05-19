О чем не сказал посол США в Молдавском госуниверситете

Посол США в Молдове Дерек Хоган на этой неделе выступил с речью перед студентами факультета международных отношений Молдавского университета. Речь эта спровоцировала в Кишиневе скандал. По крайней мере, в той части молдавской общественности, которая не связывает своих финансовых, карьерных и политических надежд с дипломатическими миссиями США и ЕС.

Приглашенная звезда

Само по себе приглашение иностранного посла в университет — вещь обычная. Многих послов приглашали выступить перед студентами разных молдавских вузов, а послы Соединенных Штатов получали такие приглашения всегда.

Тем более есть повод отметить непривычно жесткий, императивный стиль выступления американского дипломата, который в своей короткой речи успел прокомментировать и политическую ситуацию в Молдове, и тему приднестровского урегулирования и даже внешнюю политику нашей страны — какой, по мнению США, она должна быть.

Понятно, что речь эта — пусть и не фултонская — была адресована всему политическому классу Молдовы и с самого начала не была предназначена для того, чтобы тихо погибнуть в студенческих конспектах. А тот факт, что посол выступил перед досрочными парламентскими выборами, что пройдут в Молдове 11 июля, придает речи Дерека Хогана внушительности и остроты.

Самым заметным в выступлении посла стал его ответ на вопрос о приднестровском урегулировании. В собственно тексте выступления, опубликованном на сайте посольства США, этой темы нет — но здесь постаралась пресса, которая донесла слова Хогана до общественности.

"Одним из важных факторов [в решении приднестровской проблемы], является консолидация подхода в Республике Молдова. На правом берегу Днестра много подходов, но должна быть сформирована только одна стратегия. Около двух лет назад была предпринята попытка сформировать эту стратегию, когда Майя Санду была премьер-министром. Ее коллеги по правительству пытались сформировать стратегию, которая объединила бы все парламентские партии. Я видел в Кишиневе эту попытку сформировать единую политику", — заявил Хоган.

Стратегия, которой нет

И вот здесь, в этом месте возникает неясность. Достаточно прозрачно прозвучала оценка "стратегии", которую "пыталась сформировать" Майя Санду, как единственно правильной — той самой, которая "должна быть только одна".

Однако дело в том, что никакой стратегии в бытность свою премьер-министром Майя Санду не продемонстрировала.

Не было произнесено Майей Санду никаких программных речей относительно приднестровского урегулирования. Не было разработано никаких стратегических документов, не звучало никаких предложений, адресованных участникам формата "5+2". И даже никаких конференций — хотя бы национального, а не международного масштаба — в Кишиневе не было проведено.

Более того, Майя Санду ни на должности премьера, ни на посту президента ни разу не встретилась с приднестровским лидером Вадимом Красносельским. А в январе 2021 года заявила, что "не планирует" такую встречу. А после того президент и вовсе не упоминала имени главы Приднестровья.

О какой стратегии здесь вообще идет речь? О каком, хотя бы, прогрессе в переговорах? Возникает сомнение, что переговоры вообще ведутся — по крайней мере в том, что касается деятельности Санду. Ведь для переговоров нужна, как минимум, вторая сторона. Чтобы было с кем разговаривать.

Проблемы приднестровцев шерифа не волнуют

Дело прояснится, если убрать из речи посла слово "стратегия" и заменить его словом "требования". Требования по поводу Приднестровья премьер-министр Майя Санду, действительно, высказывала. И не только она, но и ее назначенец — министр иностранных дел Нику Попеску.

Требования эти просты и заключаются в одной фразе: "Российские военнослужащие и вооружения должны покинуть Приднестровье, их должна заменить гражданская миссия". Это не раз заявляла и Санду-премьер, и Санду-президент. Это требование озвучил в Москве на переговорах тогдашний глава МИДЕИ Попеску.

Ни как это может быть вписано в существующий формат урегулирования, ни как это сделать, ни какую реакцию вывод российских военнослужащих вызовет в самом Приднестровье, ни что подумают и что будут делать по этому поводу жители приднестровского региона, ни чем это все закончится — все это ни Майю Санду, ни Нику Попеску глубоко не интересовало.

Такой стиль, наверное, полностью устроил бы иностранные державы, обеспокоенные "российским присутствием" в Молдове. И без сомнения, этот стиль грозил бы самой Молдове непредсказуемыми и, скорее всего, катастрофическими последствиями.

Но именно подобный односторонний, декларативный подход, когда мнение приднестровцев не учитывается, а реальность полностью игнорируется — видимо, это и является "стратегией", которой должен придерживаться Кишинев, по мнению посла США в Молдове.

Как выглядит динамика с точки зрения США

И вот это уже скандал. До последнего времени США как наблюдатель в формате "5+2" не позволяли себе раздавать указания о том, как должен выглядеть процесс приднестровского урегулирования.

Общие, политические призывы "вывести военных и вооружения из Приднестровья" звучали из Вашингтона и прежде. Но еще никогда они не исходили "изнутри" самого формата переговоров — в виде целеуказаний посольства США, которым должна следовать кишиневская администрация.

Хоган, выступая в Молдавском госуниверситете, предрек "больше динамики в решении приднестровской проблемы в этом году". И вот это уже вызывает настоящую тревогу на фоне явного изменения подходов, обозначенного послом США.

Обещанную "динамику" Хоган увязывает с результатами досрочных парламентских выборов. Это естественно, учитывая, что полномочия президента Молдовы не позволяют кавалерийских размахиваний шашкой в зоне замороженного конфликта по сценариям, написанным в иностранных посольствах.

"Я думаю, что после досрочных выборов, если мы увидим формирование правительства, в котором партии или партия получат большинство и сформируют правительство, можно придать больший импульс разрешению этого конфликта", — сказал посол США.

Расшифровывать это надлежит так, что в случае, если пропрезидентская PAS каким-то образом сформирует лояльное Майе Санду правительство, то требования о выводе российских военнослужащих из Приднестровья выйдут на новый, правительственный уровень и зазвучат с новой силой. Такой будет "стратегия", в которой не останется ничего от урегулирования, зато появится очень много от конфронтации.

Зловредное влияние иностранного государства

Для победы пропрезидентских сил на досрочных парламентских выборах США намерены сделать все, и не будут стесняться в методах. По крайней мере, такой вывод приходится сделать, вслушиваясь в речь посла Соединенных Штатов в Молдове.

В своем коротком выступлении в канун парламентских выборов он успел похвалить Майю Санду, которая пришла к власти для "более ответственного управления страной" и заклеймить ее оппонентов, которые проявили "цинизм и готовностью пожертвовать всем", в том числе проявив "подчинение зловредному влиянию из-за границы".

Это было бы даже забавно, когда посол иностранного государства говорит в Кишиневе о "зловредном влиянии из-за границы" — если бы прозвучало в первый раз. Под "зловредным влиянием", без сомнения, понимается влияние России. Потому что не будет же посол США обвинять сам себя или своих коллег из миссии Евросоюза во вмешательстве во внутренние дела Молдовы, в студенческой аудитории, забитой будущими дипломатами.

А чтобы до всех, даже до самых недалеких кишиневских политиков, с предельной ясностью дошло, что это не общие рассуждения, а указания на ближайшее будущее, посол США упомянул в своей речи и выборы 11 июля.

"В июле граждане Республики Молдова снова пойдут на выборы […]и не для того чтобы представлять интересы какого-либо человека, партии или даже иностранного государства", — сказал Хоган.

Но похоже, именно для этого посол США обратился к студентам, политикам и всем молдавским избирателям с сообщением относительно выборов — чтобы интересы "иностранного государства" были обеспечены во всей возможной полноте.

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