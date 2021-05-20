"Поток" — на потом. На встрече с Путиным Байдену нужна Германия

Еще накануне первого контакта новой американской администрации с Россией — состоявшихся вчера в Рейкьявике переговоров Сергея Лаврова с госсекретарем Энтони Блинкеном — произошла утечка насчет отказа американцев от новых санкций против немецких участников "Северного потока — 2".

Это было случайным совпадением: ожидался доклад Госдепа Конгрессу, и в нем нужно было отчитаться о том, как выполняется принятое еще в декабре решение о необходимости покарать всех причастных к строительству и использованию трубопровода, в том числе и оператора СП-2 — немецкую компанию Nord Stream 2 AG. И вдруг выясняется, что санкций против нее не будет. Даже неофициальные утечки об этом вызвали бурю негодования у противников Байдена в США: как же так, обещали бороться с русскими и их пособниками всегда и везде, а вместо этого...

"Итак, кучка русских может отключать наши трубопроводы, а мы не можем помешать строительству их трубопроводов", — пишет National Review, подразумевая недавнюю хакерскую атаку на американский трубопровод Colonial Pipeline, в которой сразу же придумали "русский след".

А сенатор Тед Круз вообще заявил, что, "объективно говоря, администрация Байдена становится самой пророссийской за всю современную эпоху": "Потрясающе. Вопреки законам США Байден активно помогает Путину строить трубопровод".

Конечно, "русские" тут нужны лишь в качестве инструмента внутриамериканской политической борьбы — республиканец Круз просто отыгрывается на демократической администрации за четыре года травли Трампа как "ставленника Кремля". Но внутриполитические соображения сейчас не являются слишком значимыми для демократов — до ближайших крупных выборов полтора года, и можно не отвлекаться на обвинения в работе на Кремль. Тем более что все, и республиканцы в том числе, понимают: Байден не хочет вводить новые санкции вовсе не для того, чтобы задобрить Путина, а потому, что не хочет осложнять отношения с Берлином.

Что дали бы новые санкции в плане отношений США с Россией? Ничего. Американцы и так давно уже давят на все возможные рычаги, для того чтобы сорвать "Северный поток — 2". Однако все, что им удалось, — это затянуть его строительство, но не заставить немцев отказаться от планов по его использованию. Если бы Байден ввел новые санкции накануне встречи с Путиным, российский президент ничуть не удивился бы. Но вот Германия получила бы очередное доказательство американского нежелания считаться с ее интересами и позицией. А ведь именно об этом все время и говорит Владимир Путин.

При этом новые санкции не изменили бы позицию Берлина — наоборот, они лишь усилили бы тех, кто указывает на необходимость жестко отвечать американскому диктату и не подчиняться требованиям Вашингтона. А учитывая, что в Германии уже фактически идет предвыборная кампания, американские санкции, по сути, сыграли бы против американских же фаворитов — тех же зеленых, которых и так упрекают в пренебрежении национальными (ну или европейскими — так приличнее говорить в Германии) интересами.

Зеленые не смогли бы поддержать американские санкции против немецких компаний при всем их негативном отношении к "Северному потоку — 2", это выглядело бы уже совсем антинационально и антиевропейски. Так что новыми санкциями Вашингтон фактически подтолкнул бы своих зеленых сторонников к осуждению американского вмешательства — а зачем это США, тем более в предвыборной ситуации в стране, где и так две трети населения выступают за нормальные отношения с Россией, а количество тех, кто видит угрозу со стороны США, давно уже превосходит число тех, кто опасается "коварной России"?

Вот поэтому Байден и не хочет обострять отношения с Германией в столь непростой период — наоборот, в ходе своей июньской поездки в Европу он хочет продемонстрировать всем (и американцам, и европейцам, и России), что атлантическая солидарность восстановлена, что Америка и Европа снова вместе. В том числе и в противостоянии Москве — и по глобальным вопросам, и по таким важнейшим темам, как Украина.

Отказ от новых санкций против "Северного потока — 2" в ситуации, когда Америка все равно не может его остановить, — вполне разумный с точки зрения ее интересов шаг. Штаты и так затратили множество усилий на борьбу с СП-2 — хотя изначально было понятно, что шансов прогнуть немцев и остальных участвующих в нем европейцев (итальянцев, французов, австрийцев) практически нет.

Но американская внешняя политика эпохи кризиса сверхдержавы вообще отличается своей нелогичностью, и "борьба с потоком" лишь одно из проявлений этого. Байден пытается исправить ошибки, выправить отношения с ЕС — конечно, не для того, чтобы признать право Европы на свой путь. Нет, Штатам просто нужно перегруппировать силы, успокоить европейцев, продемонстрировать им уважение и понимание (вот и глава немецкого МИД Хайко Маас назвал отказ американцев от новых санкций "шагом навстречу нам", "выражением того, что Германия является важным партнером для США, на которого рассчитывают в будущем"), чтобы попытаться подписать их на новые формы политики сдерживания не только России, но и Китая. Нужно сбить недовольство европейцев Америкой, уменьшить антиамериканские настроения — и повести за собой в "альянсе демократий" на противостояние с "автократическими режимами" Москвы и Пекина.

План, прямо скажем, так себе — но кто сказал, что у глобалистской части атлантической элиты есть хорошие и выигрышные варианты? Нет, Запад в кризисе — однако возможности влияния на германскую элиту у атлантистов все еще огромные. Поэтому игры с "Северным потоком — 2" продолжатся после формирования осенью в Германии новой коалиции. Уже построенному к тому времени трубопроводу будут пытаться мешать с помощью немецких политиков — зеленых и не очень. Но это будет уже новая глава немецкой истории, в которой немцам придется защищать не СП-2 и даже не отношения с Россией в целом, а свой собственный — да и общеевропейский — суверенитет.

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