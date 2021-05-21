Для чего Румыния покупает у США противокорабельные ракеты NSM

Румыния превращается в основной аэродром и арсенал ВВС и ВМС США в Черноморском регионе, и этот растущий несоразмерно военно-политической ситуации "ракетный форт" серьезно угрожает безопасности соседних стран, пишет Александр Хроленко в материале для РИА Новости.

Правительство Румынии 20 мая подписало беспрецедентное соглашение с ВМС США о покупке береговых мобильных комплексов с противокорабельными крылатыми ракетами пятого поколения NSM. Сделка оценивается в 286 миллионов долларов, ракетные комплексы должны быть развернуты в Румынии до конца 2024 года. Ранее в НАТО пятым поколением NSM владели только ВМС Соединенных Штатов. С учетом уже размещенных в республике позиций глобальной противоракетной обороны США с ракетами "тройного назначения" и стратегических разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 Reaper, можно констатировать, что Румыния становится главным американским "ракетоносцем" в Восточной Европе. Подобная милитаризация выглядит как последовательная подготовка США и НАТО к агрессии в предсказуемом восточном направлении.

Высокоточная ракета средней дальности NSM (Naval Strike Missile) предназначена для поражения хорошо защищенных морских и наземных целей. Запускается с платформы тяжелого тактического грузовика. Использует передовые технологии самонаведения и идентификации цели. Дальность полета – более 100 морских миль, то есть более 185 километров. Крылатые ракеты NSM пятого поколения технологически не интегрированы с устаревшими кораблями и другими средствами ВМС Румынии, вероятна выдача целеуказаний специалистами Пентагона (по решению Вашингтона). Мобильность пусковой установки, возможность старта с суши и с корабля позволяет оперативно и гибко использовать NSM на морском и на сухопутном театрах военных действий. Здесь уместно напомнить несколько важных фактов.

Румынии никто в регионе не угрожает, территориальных претензий к ней не имеет. С другой стороны, ряд румынских политиков прямо говорят о непризнании молдавско-румынской границы, которая проходит по реке Прут. А Пентагон и НАТО проводят военные учения с намеком на Крым.

Возможности пятого поколения

Высокоточная ракета средней дальности NSM последнего поколения разработана норвежской фирмой Kongsberg Defence & Aerospace, и адаптирована американской компанией Raytheon для ВМС США в мае 2019 года.

Крылатая ракета NSM предназначена для поражения широкого спектра надводных целей в открытом море и в проливных зонах, предусмотрена возможность применения по наземным целям. Авиационный вариант (Joint Strike Missile) входит в состав перспективного вооружения многоцелевых истребителей F-35 Lightning II, Eurofighter Typhoon, Gripen и вертолетов NH90.

Высота полета ракеты NSM – от одного до 6000 метров, скорость – 0,7 – 0,9 Махов. На маршевом участке работает инерциальная система управления, позволяющая двигаться по сложной запрограммированной траектории, огибать районы ПВО противника, атаковать цель в уязвимых секторах. Коррекция – по спутниковой навигации GPS и по эталонным картам рельефа местности TERCOM (Terrain Contour Matching), заложенным в память бортовой системы. Двунаправленная передача данных позволяет NSM действовать в составе группировки средств воздушного нападения (управление с пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов). На финишном отрезке траектории включается система автономного распознавания цели (ATR). В конструкции широко применяются композиционные и радиопоглощающие материалы для снижения радиолокационной и тепловой заметности на радарах противника. Вес ракеты – 407 килограмм, длина – 3,96 метра. Боевая часть весом 120 килограмм – проникающая, фугасная. Взрыватель с временной задержкой обеспечивает многовариантный подрыв в зависимости от типа цели.

Достаточно серьезные тактико-технические характеристики позволяют предположить, что крылатые ракеты NSM пятого поколения переданы невыдающимся военно-морским силам Румынии "на хранение" (время эксплуатации крылатой ракеты в контейнере – 30 лет), и решение об их использовании может быть принято отнюдь не в Бухаресте. "Модернизация" румынских ВМС выглядит как маскировка накопления высокотехнологичных ударных средств Пентагона вблизи российских границ. Асимметричное соглашение контрагентов – Правительства Румынии и ВМС США – подчеркивает странность приобретения. Впрочем, соседям Румынии от этого не легче.

Позиция России

Несложно спрогнозировать адекватное реагирование России на появление вблизи своих границ "румынских" крылатых ракет средней дальности, то есть – дальнейший рост высокотехнологичного могущества Черноморского флота, сил и средств Южного военного округа. Полагаю, новые позиции "Искандеров" на Крымском полуострове станут для Румынии и других стран НАТО "меньшим из зол".

Российские ракетные корабли и ударная авиация интенсивно и практически непрерывно отрабатывают задачи по предназначению в Черном море и в небе над ним. Количественно и качественно растет разновидовая группировка войск РФ в Крыму. На всякий случай, учатся выходить в тыл условного противника разведчики Оперативной группы российских войск в Приднестровье, где РФ выступает гарантом мира.

Президент РФ Владимир Путин 20 мая откровенно пообещал "выбить зубы" всем, кто попытается "укусить" Россию. Выражение образное, и все же российский лидер просто так ничего не говорит, и в отличие от "партнеров" всегда выполняет обещания. Слишком заметен антироссийский "акцент" серии весенних учений США и НАТО в Черноморском регионе.

Стратегическая операция по переброске и развертыванию значительных сил и средств вблизи российских границ под франшизой "Defender Europe 2021" проходит с участием 27 стран и 30 тысяч военнослужащих альянса, включает действия истребительной и стратегической авиации, ракетных кораблей, систем ПВО-ПРО, воздушных и морских десантов. Просматривается конечная цель – блокада черноморского побережья России, и "принуждение к миру" на выгодных коллективному Западу условиях.

Однако в ситуации реального военного противостояния РФ будет действовать по планам своего Генерального штаба, а не по расчетам стратегов Пентагона и НАТО на управляемый и ограниченный конфликт (Low Intensity Conflict). Безусловно, пострадают военные базы и объекты Пентагона в Европе и Северной Америке, не говоря уже о потерях Румынии, Болгарии и других союзников в Черноморском регионе. Появление в Румынии еще одной симпатичной и высокотехнологичной крылатой ракеты NSM – скорее, угроза Бухаресту, а не гарантия безопасности.

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