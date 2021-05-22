Любовные истории Пушкина в Кишиневе и масоны

Творчество великого поэта хорошо изучено, однако в его личной жизни много неизвестных страниц, связанных с судьбами страны.

В Молдове вряд ли найдется образованный человек, который бы не знал о том, что в Бессарабии несколько лет жил и творил Александр Сергеевич Пушкин. О его пребывании в наших краях сохранилось много документов, сама Бессарабия и Кишинев запечатлены поэтом в его произведениях, исследователями творчества русского гения написано много интереснейших работ.

Казалось бы, о пушкинской теме в Бессарабии мы знаем более чем предостаточно. Но тем не менее интерес к ней и личности самого поэта не угасает, и тому много причин.

Любовные истории

Приезд Пушкина в Бессарабию в 1820 году, без преувеличения, был большим событием для высшего общества Кишинева, в котором в то время жило много интереснейших людей, оставивших заметный след в истории не только Бессарабии, но и Российской империи.

© Photo : Евгений Паскарь Фрагмент карты, на которой отмечен один из маршрутов путешествия А.С.Пушкина по Бессарабии

Пушкин в глазах публики был весьма своенравным и очень талантливым поэтом. В Кишиневе, и вообще в Бессарабии, он создал известную серию стихотворений – Иван Николаевич Халиппа насчитал их полсотни – и несколько поэм.

© Photo : Евгений Паскарь Макет дома Донича в Кишиневе, где жил Пушкин

По ним мы легко угадываем настроения Александра Сергеевича – страсть, разочарование, грусть, осмысление мира, обращение к друзьям и т.д. Первое, или одно из первых, сочиненное им в Бессарабии стихотворение, называлось "Виноград" – простое и изысканное – гимн винограду, которым и пой сей день гордятся виноградари и виноделы страны.

Не стану я жалеть о розах,

Увядших с легкою весной;

Мне мил и виноград на лозах,

В кистях созревший под горой,

Краса моей долины злачной,

Отрада осени златой,

Продолговатый и прозрачный,

Как персты девы молодой.

Девушки в творчестве поэта бессарабского периода занимают, кажется, главное место – обратите внимание, что не вкус винограда, а его внешний вид восхваляет Пушкин, сравнивая его с девичьими пальчиками. В стихотворении "Черная шаль" Пушкин признается, что его возлюбленная гречанка изменяет ему.

Прелестная дева ласкала меня,

Но скоро я дожил до черного дня.

…



Едва я завидел гречанки порог,

Глаза потемнели, я весь изнемог...



В покой отдаленный вхожу я один...

Неверную деву лобзал армянин.



Кажется, поначалу с девушками в Бессарабии гению особенно не везет, ища в них Музу, он находит измену, и естественно, разочаровывается.

Я пережил свои желанья,

Я разлюбил свои мечты;

Остались мне одни страданья,

Плоды сердечной пустоты.

Под бурями судьбы жестокой

Увял цветущий мой венец —

Живу печальный, одинокой,

И жду: придет ли мой конец?

Пушкин и масонство

В 1821 году тональность некоторых стихотворений Пушкина меняется. За завесой любовной лирики проступают иные контуры и смыслы. В этом году начинаются восстания в Греции и Валахии. Как раз в это время поэт вступает в масонскую ложу. Возможно, под впечатлением он пишет следующие строки:

Пока свободою горим,

Пока сердца для чести живы,

Мой друг, отчизне посвятим

Души прекрасные порывы!

Как отмечает историк и публицист Б.Башилов, от политического вольнодумства Пушкина должен был исправлять по поручению властей наместник Бессарабской области И.Н. Инзов. Однако сам Инзов был членом кишиневской масонской ложи "Овидий", а главной политической задачей масонов, как известно, было свержение монархического строя в России. "Инзов, мастер ложи "Овидий" генерал Пущин и другие кишиневские масоны начинают усиленно просвещать Пушкина в масонском духе и им удается завербовать Пушкина в число членов ложи "Овидий".

© Photo : Евгений Паскарь Дом М. Кацики, где находилась масонская ложа Овидий

Как пишет Н.Трубецкой в своей книге "Пушкин в Молдавии", кишиневская ложа "Овидий" была учреждена 7 июля 1821 года, ей назначили номер "25".

Ложа "Овидий" находилась в подчинении у "Великой управляющей ложи "Астрея", объединявшей десятки российских лож. "Астрея" же, в свою очередь, подчинялась "Великой Провинциальной ложе", управляемой зарубежными "мастерами", - сообщает в статье "Пушкин и масоны" В.Пигалев. Кроме того, "Астрея" обязана была регулярно отчитываться и руководствоваться инструкциями тайного "Капитула", учрежденного в Петербурге иностранными "гроссмейстерами" специально для контроля за деятельностью русских масонов. Над всеми масонами главенствовала Великая ложа "Великих помазанников Божиих", в ее члены избирались наивысшие просветленные "братья" из всех светлейших Капитулов.

© Photo : Евгений Паскарь Масонская атрибутика в доме-музее А. С. Пушкина в Кишиневе

Многие русские масоны, вступившие в "братство" из искренних побуждений "обрести мудрость жизни", "искоренить зло и насадить добрые нравы", были лишь инструментом в руках тех, кто ими ловко управлял и планировал революцию. Масонские ложи служили прикрытием еще более тайной деятельности глубоко законспирированных тайных сект, о которых "братья" и понятия не имели.

О существовании масонской ложи в Кишиневе знали все жители города. "Кишиневские масоны, — сообщает Тыркова-Вильямс в своей книге "Жизнь Пушкина" — действовали довольно открыто. Например, посвящая в братья болгарского архимандрита Ефрема, его с завязанными глазами повели через двор в подвал. Ложа "Овидий" помещалась в доме Кацака, на главной площади, всегда полной народу. Болгары, увидев, что их архимандрита, связанного, куда-то ведут, бросились спасать его от "судилища дьявольского".

© Photo : Евгений Паскарь Портреты Орлова, Раевского и Пестеля - участников масонской ложи Овидий

В Бессарабии Пушкин встречался и вел переписку со многими масонами, в том числе участниками заговора декабристов, которые готовили государственный переворот. Среди них были: Раевский, Пестель, С. Волконский, Рылеев, Бестужев.

По мнению Башилова, Пушкин раньше масонов понял, что с этими людьми у него нет и не может быть ничего общего – он был разочарован радикальными политическими идеями масонства. Например, политические стихи Рылеева "Думы" Пушкин называл дрянью и шутливо говорил, что их название происходит от немецкого слова "думм" (дурак). Подшучивал Пушкин и над политическим радикализмом Рылеева.

Тайный советник его величества?

В заслуживающей внимания и изучения статье А.Клепова о том, что на самом деле Пушкин, будучи выпускником элитного Императорского Царскосельского лицея (Выпущен из оного и по высочайшему указу определен в ведомство иностранных дел с чином коллежского секретаря 1817 года июня 13-го. По высочайшему указу уволен вовсе от службы 1824 г.), вероятно, выполнял секретные миссии. Ссылаясь на доступные документы, Клепов приходит к выводу, что Пушкину был присвоен гражданский чин третьего класса – чин тайного советника. "Это соответствовало в те времена ни много ни мало военному чину генерал-лейтенанта". Высокий чин поэт получил уже после пребывания в Бессарабии.

© Sputnik / Mihai Caraus Дом-музей А. С. Пушкина в Кишиневе

Говоря современным языком, Пушкин в Кишиневе внедрился в масонскую структуру для изучения ее изнутри. Не связано ли появление стихотворения о "Проклятом городе Кишиневе" именно с деятельностью "вольных каменщиков"?

"Несомненно, - пишет Н. Трубецкой, - ложа "Овидий" использовалась декабристами (масонами) в политических целях, по этой причине она была одной из первых, закрытых правительством". Вслед за ней были закрыты и все остальные ложи в России. Не случайно же Пушкин писал В.А. Жуковскому (из Михайловского во второй половине января 1826 года): "Я был масон в Кишиневской ложе, т.е. в той, за которую уничтожены в России все ложи".

© Sputnik / Mihai Caraus Музейная экспозиция

Спустя год после вступления Пушкина в "Овидий" 1 августа 1822 года специальным указом Александра I масонство в России было запрещено, а его некоторые члены арестованы.

Как пишет один из исследователей истории масонства, "в первые два десятилетия царствования Александра I масонство превращается в государство в государстве, живущее по своим тайным законам и управляемое своими тайными владыками". В 1810–1820-х годах в Западной Европе проходит волна беспорядков и бунтов, в развитии которых наблюдались общие закономерности и которые, по мнению многих исследователей, управлялись из одного центра - "Большой европейской карбонады". "Беспорядки и революции в Испании, Португалии, Италии (Неаполь, Пьемонт), масонские заговоры в Германии и Франции дестабилизировали общественную жизнь Европы. Для российских масонских заговорщиков деятельность карбонариев служила образцом для подражания".

14 декабря (26 декабря) 1825 года в Санкт-Петербурге на Сенатской площади произошло восстание декабристов. Называемый графом Карлом Федоровичем Толлем "масонским действом" бунт декабристов был первой попыткой вооруженного выступления либерализма в России. Вероятно, власти были готовы к заговору, поэтому госпереворот не состоялся.

В 1826 году Пушкина вызвали на личную аудиенцию к императору Николаю I. После их беседы поэт получил высочайшее покровительство.

Дуэль как сведение счетов

Уже после отъезда Пушкина из Бессарабии, как считает Пигалев, "для "братьев" стало ясно, что поэт выходит из-под их контроля, перестает почитать орденские интересы и ритуалы, которые все более кажутся ему нелепыми, "да и уж больно не по-русски" теряет первоначальную тягу к масонству, продиктованную ранее любопытством и кишиневской скукой".

© Sputnik / Mihai Caraus Памятник А. С. Пушкину в Кишиневе

Исследователь, обращаясь к документам, предполагает, что дуэль между Дантесом и Пушкиным была спланирована как месть масонов поэту. "Как показали научные исследования 20-х годов, "Диплом рогоносца", ставший одной из главных причин дуэли и гибели поэта, был составлен масоном князем П.Долгоруковым. Вывод этот подтверждается графологической экспертизой", - пишет в одной из своих работ Пигалев. "Еще не найдены многие документы, не расшифрованы и не опубликованы масонские архивы, не определена окончательно их роль в свершившейся трагедии", - подчеркивает Пигалев.

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