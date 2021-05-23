Блистательный Кишинев в эпоху расцвета Российской империи

Во второй половине девятнадцатого и в начале двадцатого века сформировался архитектурный облик центральной части столицы современной Республики Молдова.

После того как территория восточной части Молдавского княжества вошла в состав Российской империи и Кишинев стал столицей, его облик быстро меняется. И хоть ругал великий поэт Пушкин в своем стихотворении Кишинев, сравнивая его (и не в его пользу) с ветхозаветным Содомом, но были и другие интересные наблюдения о городе. Например, совсем иную картину и атмосферу Кишинева во времена своего пребывания в Бессарабии (1818–1830 годы) представляет известный историк и литератор Александр Вельтман, автор великолепного труда "Начертание древней истории Бессарабии".

Кишинев в первой половине XIX века глазами Вельтмана

"Вместо двенадцати тысяч жителей тут было уже до пятидесяти тысяч на пространстве четырех квадратных верст. Он походил уже более на стечение народа на местный праздник, где приезжие поселяются кое-как, целые семьи живут в одной комнате. Но не один Кишинев наполнился выходцами из Молдавии и Валахии; население всей Бессарабии по крайней мере удвоилось. Кишинев был в это время бассейном князей и вельможных бояр из Константинополя и двух княжеств; в каждом дому, имеющем две-три комнаты, жили переселенцы из великолепных палат Ясс и Букареста. Тут был проездом в Италию и господарь Молдавии Михаил Суццо (Șuțu); тут поселилось семейство его, в котором блистала красотой Ралу Суццо; тут была фамилия Маврокордато, посреди которой расцветала Мария, последняя представительница на земле классической красоты женщины. Когда я смотрел на нее, мне казалось, что Еллада в виде божественной девы появилась на земле, чтобы вскоре исчезнуть навеки. Прежде было приятно жить в Кишиневе, но прежде были будни перед настоящим временем. Вдруг стало весело, даже до утомления. Новые знакомства на каждом шагу. Окна даже дрянных магазинов обратились в рамы женских головок; черные глаза этих живых портретов всегда были обращены на вас, с которой бы стороны вы ни подошли, так как на портретах была постоянная улыбка".

© Sputnik / Mihai Caraus Кишинев. Дом Доливо-Добровольских, построен во второй половине XIX века

К середине XIX века пусть и самобытный, но все же еще "азиатский", как считали некоторые, тип города, уступает европейскому, с прямыми улицами и продуманными кварталами, благодаря обустройству согласно градостроительного плана, принятого в 1834 году, но де-факто работы начались сразу после первого представления плана в 1817 году.

© Sputnik / Mihai Caraus Кишинев. Здание, построенное во второй половине XIX века

Эволюция городской архитектуры

Во второй половине XIX века в Кишиневе, в новой части, расчерченной на кварталы, в одноэтажной застройке выделялись усадебные дома, построенные на углах кварталов, принадлежавшие состоятельным горожанам из высших слоев общества. Эти строения, как правило, носили индивидуальный облик, разрабатывались профессиональными архитекторами. Об этом в некоторых своих работах пишет специалист по архитектуре Кишинева Т. П. Нестерова и другие исследователи.

© Sputnik / Mihai Caraus Кишинев. Фасад дома Ефросиньи Вяземской. Вторая половина XIX века. Сегодня Академия музыки, театра и пластических искусств

Первыми по-настоящему городскими домами в Кишиневе были особняки братьев Крупенских: Матвея Крупенского, заместителя губернатора - на углу нынешних улиц Штефана чел Маре и Бендерской/Тигина, строительство было начато в 1817 году (не сохранился), и его младшего брата Федора Крупенского, в котором был дан бал по случаю приезда в Бессарабию императора Александра I в 1818 году. Дом частично сохранился, хотя с изменениями, на ул. Колумна, 102. Затем последовало строительство городских домов известных семейств Кишинева: Монастарского (пр. Штефана чел Маре, 148), Катарджиу (ул. Колумна, 104), Янушевски (ул. Г.Бэнулеску-Бодони, 35), Инглези (ул. М. Эминеску, 52), Рышкану-Дерожинских (ул. Букурешть, 62), Руссо (ул. Колумна, 130), Семиградовых (ул. Пушкина, 17), Мими (угол Букурешть, 106), Гика-Команич (ул. 31 Августа, №100) и других.

Только в 1862 году в Кишиневе приступили к мощению улиц. Велось их озеленение и продолжалось устройство парков.

Три столпа развития Кишинева

Строительство железной дороги и железнодорожного вокзала в 1870 году дало новый мощный импульс экономическому развитию Бессарабии. Новый этап в архитектурной истории Кишинева начинается в 1873 году, когда Бессарабская область была преобразована в губернию Российской империи. В это же примерно время было основано бессарабское земство – органы самоуправления на всех уровнях администрирования. Все эти события вместе сформировали три столпа экономического развития столицы Бессарабской губернии в последней трети XIX – начале XX века, способствующие инициативам и финансированию строительства объектов здравоохранения, культуры и просвещения.

© Sputnik / Mihai Caraus Кишинев. Бывшее здание приюта Бальша. Сегодня лицей им. А. Кантемира

Велось строительство и важнейших общественных зданий, которые сформировали облик городского центра. Этот период в истории Кишинева знаменателен реализацией прекрасных зданий по проектам архитекторов И. Д. Гаскета, А. И.Бернардацци, К. И. Крамаровскго, В. Н. Цыганко, Я. А. Уската, М. Сероцинского, М. Эллади, Г. фон Лонски, А. И. Песке и др.

Военный фактор развития

В 1877–1878 годах Кишинев становится центром сосредоточения русской армии. Здесь строятся казармы (ул Букурешть – Тигина, 34), госпиталь (ул. Штефан чел Маре, 190) и военные церкви (не сохранились).

© Sputnik / Mihai Caraus Вторая женская гимназия княгини Н.Дадиани. Сегодня - Художественный музей

Появляется все больше и больше государственных и частных учебных заведений – гимназии для мальчиков, епархиальная женская школа (напротив ж/д вокзала, не сохранилась), земская женская гимназия (ул. Букурешть, 64), вторая женская гимназия княгини Н. Дадиани (31 Августа 1989, 115), гимназия для девочек М. Наговской, ул. Н. Йорга, 15), гимназия для девочек Ю. фон Гейкинг (ул Матеевич, 85), 2-я классическая гимназия (пр. Штефан чел Маре, 162, на ее месте – СИБ – ранее КГБ), сиротский приют (Щусева, 103), детский приют Бальша (ул. Лэпушняну, 2), Коммерческое училище (ул. П. Мовилэ, ниже ТУМ, не сохранилась) и другие.

Новая инфраструктура столицы

Специфика учебного процесса требовала, чтобы эти учреждения располагались на удалении от городского центра, где кипела коммерческая жизнь. Несколько гимназий были построены на западной окраине Кишинева.

© Sputnik / Mihai Caraus Кишинев. Дом Катарджиу

На рубеже XIX–XX веков в Кишиневе были построены основные здания городской и губернской администраций: городская дума (пр. Штефан чел Маре, 83, угол Влайку Пыркэлаб), Губернское правление (ул.Когэлничану, 63, угол Пушкина), Окружной суд (ул. Влайку Пыркэлаб,48), Казенная палата (на том месте ТУМ, пр. Штефан чел Маре, 164), Контрольная палата (Когэлничяну, 17, угол Влайку Пыркэлаб).

© Sputnik / Mihai Caraus Кишинев. Бывшее здание Казенной палаты. Построено во второй половине XIX века. Сегодня - Технический университет

Также был возведен городской театр (пр. Штефан чел Маре), организованы сельскохозяйственные выставки (ул Матеевича – угол С.Лазо), построен Музей зоологии, сельского хозяйства и народных промыслов (ул. Когэлничану, 82), здание земства (Щусева, 103).

В 1892 году появились две водонапорные башни, что дало начало городскому водопроводу.

В конце ХIХ – начале XX века строились здания для банков. Напротив городской думы был построен муниципальный банк, а рядом – Российско-Азиатский частный банк и т. д.

© Sputnik / Mihai Caraus Кишинев. Бывшее здание городского банка. Сегодня - Органный зал. Вид с проспекта Стефана Великого

В зданиях нового типа размещалась также городская дума (Штефан чел Маре, 85), Счетная палата (ул. Пушкин, 17), Финансовая администрация – Казенная палата (Штефан чел Маре, 164), Управление имениями заграничных монастырей (ул. М. Еминеску, 54), Окружной суд (ул. Влайку Пыркэлаб, 48) и другие.

В разные периоды количество крупных отелей доходило до двадцати, из которых самые известные - "Гранд-Отель", "Националь", "Бристоль", "Берлин", "Париж", "Швейцария", "Паласс".

© Sputnik / Anatolii Kiriak Примэрия Кишинева

Во второй половине XIX века в столице Бессарабской губернии увеличилось количество двух-трехэтажных зданий. Первыми эту высоту превышают здание Губернского правления (ул. Когэлничану, угол Пушкина) и гостиница "Гранд-Отель", построенные в начале XX века.

Как создавалась система здравоохранения

Лечебные заведения были построены на окраине северной части Кишинева, по обе стороны от главной улицы, современного проспекта Штефана чел Маре (бывшая Александровская).

© Sputnik / Mihai Caraus Кишинев. Бывшее здание духовной семинарии. Сегодня -Национальная библиотека

К востоку еще в начале ХIХ века была основана городская больница, ставшая затем земской, на противоположной стороне улицы появилась инфекционная больница, дальше от нее к северу – военный госпиталь. Впоследствии для лечения нервнобольных, тоже с подержкой со стороны земства, вне города, в имении Костюжень, в нынешнем пригороде Кишинева, в городе Кодру, была построена психиатрическая больница.

Церкви и часовни

В этот период в Кишиневе, в новой части города, рядом с образовательными и лечебными учреждениями, строятся церкви и часовни в соответствующим эпохе стилям: Св. Преображения (пр. Штефан чел Маре, 164-А), часовня Св. Теодоры из Сихлы при женской земской гимназии (ул. Пушкина, 20-А), часовня Св. Андрея Первозванного при мужской классической гимназии (ул. 31 Августа 1989, 117, не сохранилась), Св. Николая при Земской больнице (пр. Штеан чел Маре, 190).

© Sputnik / Mihai Caraus Армянская церковь. Архитектор А.Бернардацци, вторая половина XIX века

Свои отличительные этнические черты подчеркнуты в архитектуре часовни греческой общины Св. Пантелеймона (ул. Влайку Пыркэлаб, 42, угол 31 Августа), а также армянской часовни Воскресения Господня, построенной на армянском кладбище (ул. Долина Роз, 111), и др.

В это время были возведены Хоральная или Большая Синагога (ул. Митрополит Варлаама, сейчас Театр Чехова), Синагога с приютом (ул. Раби Цирилсон, 8-10), здание школы Талмуд-Тора (ул. Влайку Пыркалаб, 77).

Вышеперечисленные сохранившиеся здания эпохи Российской империи до сих пор являются лучшими образцами архитектурного наследия Кишинева.

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