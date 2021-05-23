"Орлиный остров" - олицетворение морской мечты Молдавии

Фантастичность сюжета фильма позволила его создателям в очень политкорректной форме создать образ того, какой могла бы быть "морская Молдавия", если бы в 1940 году Измаильский район не отошел в пользу Украины, а стал частью МССР.

Остров Змеиный (на молдавском – Шерпилор), что неподалеку от черноморского побережья Бессарабии, был официально передан Румынией Советскому Союзу 23 мая 1948 года. Ныне находящийся на этом острове поселок Белое входит в состав Измаильского района Одесской области. Казалось бы, какое отношение это событие имеет к Молдавии?

Дело в том, что этот природный объект вдохновил киностудию "Молдова-фильм" на съемки первого цветного кинофильма. Он получил название "Орлиный остров" и вышел в прокат в 1961 году. Фильм в романтичной форме повествует об экспедиции Молдавской академии наук на этот остров в поисках античных артефактов. Однако в процессе поисков его герои так воодушевленно рассказывают о борьбе своих предков (гетов и даков) с римлянами на берегах Черного моря, что у стороннего наблюдателя не возникает никаких сомнений в обоснованности морского статуса Молдавской ССР.

Афиша фильма "Орлиный остров"

А еще в ходе съемок молдавские кинематографисты сделали ряд находок-предположений, которые опередили свое время. Но об этом чуть позже.

Важным идеологическим посылом фильма является реплика, произнесенная археологом Александром Вэтэшану (в исполнении народного артиста СССР Ростислава Плятта) о том, что исторические судьбы острова были когда-то тесно связаны с территорией Молдавии. "Именно здесь удалось остановить продвижение римских легионов на северо-восток. Но как мало мы еще знаем о борьбе наших предков" - отмечал высокопоставленный ученый, перед тем как дать согласие на археологическую экспедицию.

Далее по сюжету кинофильма экспедиция во главе с молодым археологом Тудором Вынту (в исполнении известного советского актера Геннадия Юдина) направляется из Кишинева к черноморскому побережью. "Орлиный остров" изобилует живописными морскими кадрами. Скалистые берега, морской прибой, чайки над бирюзовой гладью, шторм и даже подводные виды – все это и по сегодняшним меркам снято довольно искусно и органично встроено в сюжетную линию.

© Photo : Киностудию "Молдова-фильм" Орлиный остров (1961) - кадр из фильма

Благодаря этому перед телезрителем предстает очень привлекательный образ "морской Молдавии". Не посвященные в детали территориального разграничения республик СССР, вероятно, и предположить не могли, что эти живописные виды вокруг молдавских археологов на территории самой Молдавской ССР отсутствуют.

Прибыв к морю, Вынту знакомит своих спутников с председателем местного колхоза товарищем Лонгу. Эту эпизодическую роль исполнил заслуженный артист МССР Иосиф Левяну. Этническая принадлежность главы колхоза и большинства местных жителей не вызывает никаких сомнений после того, как он сообщает археологам о бытующем здесь поверье, что на острове живет таинственное чудище – Балаур (драконоподобное существо из молдавского и румынского фольклора).

На самом острове молдавский археолог поведал членам экспедиции о древнем предании: "…раньше во время бури среди скал здесь появлялась огненная фигура Ахилла… и вытянутой рукой она показывала кораблям вход в гавань, чтобы они могли укрыться… А может быть, здесь жили наши предки – даки и геты".

© Photo : Киностудию "Молдова-фильм" Орлиный остров (1961) - кадр из фильма

Когда же Вэтэшану с инспекционной миссией прибывает на остров, члены экспедиции предъявляют ему свои находки – остатки древней керамической посуды, которая принадлежала гетам и римлянам. Однако для успеха экспедиции этого слишком мало, и перед учеными ставится задача найти храм или жилища, остатки которых должны были сохраниться на острове.

После трудных и даже опасных поисков упорство Вынту было вознаграждено. В скальной пещере он нашел древнее святилище, в центре которого сохранилась статуя древнегреческого полубога Ахилла, а специальное окно выполняло функцию маяка, через которое проецировалось изображение героя. Огонь для ориентирования кораблей на море горел за счет нефтяного озера, существовавшего прямо в пещере.

Последнее обстоятельство можно считать провидческим, поскольку месторождения нефти и газа были обнаружены на шельфе у Змеиного лишь через 20 лет после съемок кинокартины. В первом десятилетии XXI века за контроль над этими ресурсами разгорелся резонансный судебный процесс между Румынией и Украиной. В итоге вердикт Международного суда ООН в Гааге зафиксировал за Змеиным статус украинского острова-скалы, однако 80% спорного участка шельфа (9,7 тысячи квадратных километров) перешли под юрисдикцию Бухареста. По данным украинской компании "Черноморнафтогаз", потенциал этого участка на момент спора оценивался в 10 миллионов тонн нефти и 100 миллиардов кубометров газа.

Съемки кинофильма проводились в павильонах Кишиневской киностудии, Крыму и средневековой крепости в Белгород-Днестровском. Антураж крепости позволил осуществить постановку боя между римским гарнизоном и варварским отрядом, а также поддержавшими его рабами, которые подняли восстание против римлян. Эта схватка привиделась Вынту, когда он попал в древнее святилище и проникся его атмосферой. Примечательно, что многие войны, совершавшие вылазку с острова против римской крепости, были облачены во фракийские одежды, вооружены ромфеями (длинными слегка изогнутыми мечами, очень популярными у древних фракийцев). Вполне возможно, что сценаристы этим сюжетом провели параллель с захватом античного города Тира (на месте нынешнего Белгород-Днестровского) гетами в середине I в. до н. э.

Многолюдная батальная сцена фракийско-римского сражения являлась ярким эпизодом фильма. Обращаясь к этой теме, молдавские кинематографисты предвосхитили своих румынских коллег. Ведь всемирно известные художественные фильмы о противостоянии фракийцев с Римом ("Даки", "Колонна") были сняты уже во второй половине 60-х годов.

© Photo : Киностудию "Молдова-фильм" Орлиный остров (1961) - кадр из фильма

Главными вдохновителями этого масштабного по тем временам для молдавского кинематографа фильма являлись супруги Марианна Рошаль-Федорова и Георгий Федоров. Марианна Рошаль выступила одновременно в качестве режиссера-постановщика и сценариста кинокартины. Доктор исторических наук, профессиональный археолог Феоров специализировался на теме населения Пруто-Днестровского междуречья в I тысячелетии до н. э. Поэтому лучшего научного консультанта, чем он, для съемочной группы было найти сложно.

"Орлиный остров" можно классифицировать языком современной индустрии как научно-фантастический фильм. Вместе с рассказом о нелегком труде археологов в нем моделируются вымышленные события из истории острова Змеиный. Ведь на протяжении нескольких веков до новой эры он действительно использовался как древнегреческое святилище Ахиллу. Религиозное значение острова стало падать во время господства здесь римлян и распространения в империи христианства. В этот период он был важным пунктом контроля над морскими коммуникациями. Римлян сменили византийцы, а тех – турки-османы. Следов присутствия здесь в Средневековье фракийцев не обнаружено.

Однако очевидная фантастичность сюжета фильма позволила его создателям в очень политкорректной форме создать образ того, какой могла бы быть "морская Молдавия", если бы в 1940 году Измаильский район не отошел в пользу Украины, а стал частью Молдавской ССР.

В первые послевоенные годы политические элиты Молдовы предпринимали ряд попыток добиться пересмотра территориального размежевания в устье Дуная, но безрезультатно. Однако мечта о морском статусе республики сохранялась. Видимо, она и нашла отражение в первом цветном кинофильме "Молдова-фильм".

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