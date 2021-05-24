"Придется списать": армия США признала свой танк небоеспособным

В американской армии проблема оснащения войск бронетранспортерами, соответствующими требованиям современной войны, актуальна не первый год. Пентагон пытался реализовать ряд проектов, но безуспешно.

Недостаточное бронирование, плохая проходимость, чрезмерная мощность орудия и избыточный вес — Пентагон вынужден досрочно списать самоходные артиллерийские установки на базе бронетранспортера "Страйкер". Эти колесные танки разработали в начале нулевых, но уже первое боевое применение в Ираке выявило несовершенство конструкции всего семейства. О слабостях американской бронетехники — в материале Николая Протопопова для РИА Новости.

Пушка на колесах

Бронированные машины "Страйкер" Пентагон принял на вооружение в 2002-м. Их разработали на базе канадского бронетранспортера LAV III, представляющего собой, в свою очередь, модернизированную версию швейцарского БТР "Пиранья", спроектированного еще в 1970-х.

Американский БТР не сильно отличался от прототипов — корпус и общая компоновка не изменились. Чуть увеличили высоту, усилили бронезащиту, скорректировали профиль днища. Экипаж — два человека, в десантном отсеке помещаются девять бойцов. Дизельный двигатель мощностью 350 лошадиных сил разгоняет "Страйкер" при отключенных двух передних мостах до 100 километров в час по шоссе. Топлива хватает почти на 500 километров.

Лобовая броня выдерживает попадание 14-миллиметровых бронебойных боеприпасов или осколков 155-миллиметровых снарядов. Борта и корма защищают десант лишь от пуль калибром 7,62 миллиметра.

Вооружение стандартной модели — крупнокалиберный 12,7- или 7,62-миллиметровый пулемет "Браунинг". Предусмотрена возможность установки 40-миллиметрового автоматического гранатомета. Разработали несколько вариантов БТР: самоходный 120-миллиметровый миномет, разведывательная, командно-штабная, инженерная и санитарная машины.

Кроме того, есть версия с тяжелым вооружением — нарезной 105-миллиметровой танковой пушкой. Именно от этой модификации, предназначенной для штурма укрепленных позиций, бункеров и бронетехники противника, в Пентагоне решили отказаться. Выявили системные проблемы с орудием и автоматом заряжания, который, к слову, этот БТР получил в США первым. Пушки "Абрамсов", к примеру, до сих пор перезаряжают по старинке — вручную.

Военные подсчитали расходы и пришли к выводу, что смысла модернизировать САУ нет. Гораздо проще заменить тяжелый "Страйкер" переносными противотанковыми комплексами "Джавелин".

© Sputnik / Оксана Джадан Показательный марш военнослужащих армии США Dragoon Ride в Латвии

Не оправдал ожиданий

В начале нулевых Пентагон сразу заказал более двух тысяч бронетранспортеров — собирались разом устранить дефицит мобильных средств перевозки пехоты. Тогда же сформировали специализированные механизированные бригады (Stryker brigade combat team, SBCT).

Каждое такое соединение насчитывает около 4,5 тысячи солдат и офицеров, в распоряжении которых триста колесных БТР в различном исполнении. С тактической точки зрения SBCT занимают место между высокомобильной пехотой на автомобилях "Хамви" и тяжелыми бронетанковыми группами.

Считается, что эти бригады способны оперативно развернуться и эффективно решать разные боевые задачи в любой точке мира. Переброску личного состава и техники обеспечивают транспортные самолеты С-130 "Геркулес".

В 2004-м первое соединение направили в Ирак. В течение года отрабатывали тактику применения "страйкер-бригады" в боевых действиях, испытывали новые бронетранспортеры. Командование тогда отмечало высокую эффективность формирований и БТР, особенно в городских боях. Однако солдаты жаловались на дефекты в конструкции машины, недостаточную огневую мощь и слабое бронирование.

Последовавший за этим доклад специальной комиссии Пентагона едва не привел к закрытию программы. Выяснилось, что БТР хорош только на ровных дорогах и шоссе — на пересеченной местности застревает в грязи или песке. Двигатель часто приходилось использовать на повышенных оборотах, из-за чего резко снижался ресурс. На бездорожье не выдерживала подвеска: "Страйкер" по сравнению с канадским и швейцарским аналогами серьезно потяжелел.

© Sputnik Учения НАТО в Грузии

Еще один серьезный просчет конструкторов — броня, хорошо защищавшая экипаж лишь от стрелкового оружия. В реальных боях противник предпочитал вести огонь из гранатометов. Снаряды РПГ легко пробивали корпус, поэтому машины пришлось экстренно оборудовать решетчатыми панелями.

Кроме того, из-за высокого центра тяжести БТР нередко переворачивались при наезде на препятствие или подрыве на мине. Причем ремни безопасности должным образом не фиксировали людей при переворотах, от чего несколько солдат погибли.

© Sputnik / Оксана Джадан Военные учения НАТО Operation Summer Shield на полигоне Адажи в Латвии

Шлейф проблем

"Детские болячки" попытались исправить. Например, противокумулятивные решетки и навесное бронирование начали устанавливать штатно на заводе. Из-за этого увеличилась масса и возникли осложнения при переброске машин по воздуху — некоторые модификации попросту выпали из лимитов грузоподъемности транспортных самолетов.

Новая электроника и приборы ночного видения тоже не сильно изменили ситуацию. "Страйкер" так и остался машиной с кучей нерешенных проблем. К тому же модернизация потребовала дополнительного финансирования всей программы.

Впрочем, в американской армии проблема оснащения войск бронетранспортерами, соответствующими требованиям современной войны, актуальна не первый год. Пентагон пытался реализовать ряд проектов, но безуспешно.

Так, в 2004-м американские генералы задумали большую реформу армии. В рамках проекта Future combat systems (FCS) решили создать семейство бронемашин в пилотируемых и беспилотных вариантах. На разработку потратили сотни миллиардов долларов, планировали в 2015-м развернуть первую бригаду на новой технике, к 2030-му — сформировать 15 соединений. Однако неожиданно программу закрыли — по официальной формулировке, в связи со сменой оборонной стратегии.

Затем запустили проект перспективной боевой машины пехоты — Ground Combat Vehicle (GCV), которая должна была превосходить по защищенности устаревшую M2 Bradly и при этом быть легче, мобильнее, маневренней. В итоге GCV оказался слишком дорогим для серийного производства — в 2014-м все работы свернули.

Сейчас американцы реализуют еще одну программу — Optionally Manned Fighting Vehicle (OMFV), предполагающую создание гусеничной БМП с искусственным интеллектом и дистанционным управлением.

© Photo : DVIDS / Sgt. Paige Behringer Колонна бронемашин армии США Stryker в Латвии

Пока же Пентагону приходится перевозить пехоту и воевать на "старичках" М113 и M2 Bradly, а также заниматься модернизацией "малокалиберного" "Страйкера". Обновленную версию "A1" представили несколько лет назад: 30-миллиметровое орудие, доработанная броня, более мощный двигатель, усиленная трансмиссия. Предусмотрен также вариант машины ПВО малого радиуса действия. Но станет ли этот "Страйкер" более подходящим для боевых действий, чем предыдущие версии, – неизвестно. Ведь, по сути, конструкция прежняя.

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