"Надо было думать раньше": в США нашли чем ответить России

Их вооружат перспективными ударными системами, которые пока находятся в стадии разработки. Вашингтонские стратеги открыто признают: сейчас возможностей армейской артиллерии явно недостаточно для эффективного противостояния России и Китаю. Исправить это собираются уже в ближайшие годы. О "крупнокалиберных" проектах армии США пишет Андрей Коц в своем материале на РИА Новости.

Дальнобойные "аргументы"

Нехватка современных дальнобойных вооружений в Сухопутных войсках — давняя головная боль американского командования. В последние десятилетия Пентагон не уделял этому должного внимания. Имеющихся на вооружении гаубиц и РСЗО вполне хватало для борьбы с терроризмом и локальных вооруженных конфликтов. По сути, и ствольная артиллерия, и реактивная, и оперативно-тактические ракетные комплексы остались в США на уровне конца холодной войны. И после того как в Вашингтоне окончательно взяли курс на соперничество с Россией и Китаем, на эту проблему обратили внимание.

В декабре 2017-го влиятельный Американский исследовательский центр RAND, с середины прошлого века консультирующий Пентагон, опубликовал доклад, посвященный российским Вооруженным силам. По мнению аналитиков, Россия в случае войны постарается нанести максимальный урон наземным войскам противника, не вступая с ними в прямой огневой контакт.

"Русские максимально задействуют артиллерию, — предупредили в RAND. — В этом у них преимущество над западными армиями. К примеру, в бригаде американских сухопутных войск лишь один артиллерийский батальон. В российских частях и соединениях гораздо больше подразделений огневой поддержки. Мотострелковой бригаде из трех мотострелковых и одного танкового батальона часто придают для усиления два батальона самоходной и один батальон реактивной артиллерии. В бою один на один американская бригада столкнется с противником, располагающим гораздо большим количеством пушек и РСЗО, способным использовать широкую номенклатуру боеприпасов и бить на большую дальность".

Артиллерия для дивизии

Чтобы сократить отставание, в Пентагоне планируют серьезно реформировать организационно-штатную структуру Сухопутных войск на всех уровнях, от бригады и выше. В частности, в бронетанковых дивизиях создадут батальоны перспективных самоходных гаубиц M1299 ERCA (Extended Range Canon Artillery — ствольная артиллерия большой дальности). Эту систему разработали быстро: Пентагон заключил контракт с компанией BAE Systems в июле 2019-го, а уже в марте следующего года 155-миллиметровая самоходка успешно отстрелялась по целям на полигоне.

© Photo : US Army Самоходная артиллерийская установка M109A7 Paladin

Она построена на шасси основной САУ армии США M109, однако располагает более длинным стволом (58 калибров против 39) и способна поражать цели активно-реактивным снарядом на дистанциях до 65 километров (почти вдвое дальше, чем предшественница). Ожидается, что эти гаубицы поступят на вооружение к 2023-му. Примечательно, что от ветеранов холодной войны — самоходок M109 — американцы отказываться не спешат. Эта техника останется в составе бронетанковых бригад и прослужит до 2030-го.

Перспективные ракеты

Сейчас у американского дивизионного артиллерийского командования (DIVARTY — Division Artillery Command) нет собственных гаубиц, или РСЗО. При необходимости их одалживают у армейских корпусов либо бригад. По мнению аналитиков Пентагона, собственная дальнобойная артиллерия позволит дивизионному командованию эффективнее планировать и проводить боевые операции большего масштаба, чем контрпартизанские и антитеррористические действия в странах третьего мира.

В распоряжении командования армейских корпусов останутся современные реактивные системы залпового огня HIMARS, однако они получат новые боеприпасы. Их нынешние управляемые снаряды GMLRS бьют лишь на 70 километров, перспективные ER GMLRS, которые пока испытываются, — на 140. В то же время корпуса постепенно откажутся от оперативно-тактических ракет ATACMS дальностью около 270 километров. Их заменят ударными системами Precision Strike Missile (PrSM — высокоточная ракета).

CC0 / U.S. Army Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности

В мае на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико состоялись испытания этого комплекса. По информации концерна Lockheed Martin, ракета поразила мишень на дальности 400 километров, побив собственный прошлогодний рекорд (240 километров). Причем американцы не собираются останавливаться на достигнутом и хотят увеличить дальнобойность этого оружия минимум втрое. Пентагон возлагает большие надежды на проект PrSM. В частности, бригадный генерал Джон Рафферти несколько хвастливо утверждал, что этот ОТРК станет "убийцей" российских систем ПВО С-400 "Триумф" и китайских боевых кораблей в Тихом океане.

Будет собственная артиллерия и у вышестоящих штабов. Так, в прямое подчинение командования театра военных действий (Theater Command) поступят многодоменные оперативные группы (Multi-Domain Task Force, MDTF) — подразделения, отвечающие за сбор информации о противнике, разведку и поражение обнаруженных целей высокоточным оружием.

Состав и вооружение этих групп меняются в зависимости от боевой задачи, однако известно, что в каждую войдет по две батареи дальнобойных ракетных комплексов. Первая — с сухопутным вариантом флотских сверхзвуковых SM-6, а также дозвуковых Tomahawk дальностью свыше 1,7 тысячи километров. Вторую вооружат перспективной ракетой Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW, гиперзвуковое оружие большой дальности). Эксперты убеждены, что ее дальность превысит две тысячи километров.

Ставка на армию

По задумкам Пентагона, наиболее массово в грядущих войнах будут применяться гаубицы M109 и M1299, а также РСЗО HIMARS со снарядами ER GMLRS. Логика понятна: боеприпасы для этой техники явно обойдутся дешевле, чем для более дальнобойных и сложных комплексов. С другой стороны, системы PrSM и ударные средства многодоменных оперативных групп сыграют ключевую роль в точечном уничтожении военной инфраструктуры и важных целей в глубине оборонительных порядков противника.

Усиление Пентагоном артиллерии Сухопутных войск говорит о том, что Вашингтон в гипотетическом вооруженном конфликте с Россией и Китаем уже не сможет полагаться на главные козыри — авиацию и военный флот. Оба противника располагают развитыми современными средствами ПВО и противокорабельными ракетами, чтобы организовать американским самолетам и кораблям "горячую встречу". Значит, основная роль в войне будущего перейдет к сухопутным войскам и дальнобойным вооружениям наземного базирования, способным взломать оборону с безопасного расстояния.

© Sputnik / Михаил Воскресенский Самоходная пусковая установка 9П78-1 "Искандер-М" во время демонстрации ходовых и огневых возможностей на полигоне Алабино

Впрочем, даже последние успехи американцев в перспективной артиллерии уступают возможностям Москвы и Пекина. Дальность российского ОТРК "Искандер", уже стоящего на вооружении, на сто километров превосходит результат комплекса PrSM. А новейшая гаубица "Коалиция-СВ" бьет значительно дальше, чем американская M1299, и с более высокой скорострельностью. Что же касается гиперзвукового оружия, то у американцев пока нет ни одного серийного изделия, а российская армия приняла на вооружение сразу несколько образцов.

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