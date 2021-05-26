Зачем Россия перебросила бомбардировщики в Средиземноморье?

Способные нести ядерное оружие российские дальние бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3 на авиабазе Хмеймим в Сирии – это адекватный ответ Москвы на масштабные и провокационные учения США и НАТО Defender Europe 2021 у западных рубежей РФ и в зонах ее национальных интересов, суровое и зримое напоминание об уязвимости флангов и тылов альянса для ответного удара.

Президент РФ Владимир Путин во вторник заявил: "Непростая международная ситуация, потенциальные риски и угрозы военной безопасности России, в том числе в непосредственной близости от наших границ, требуют от Вооруженных сил России постоянной и высокой боеготовности". Совершенно не случайно в этот же день стало известно о том, что на российскую авиабазу в сирийском Хмеймиме впервые прибыли три сверхзвуковых бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3 с изменяемой геометрией крыла.

Развертывание этой машины в Сирии демонстрирует готовность ВКС России эффективно действовать в любом регионе мира. Каждый ракетоносец способен нести на борту до 24 тонн боезапаса. Штатное вооружение Ту-22М3 включает крылатые ракеты большой дальности Х-32, Х-101 (или Х-102 с ядерной боеголовкой), гиперзвуковые ракеты "Кинжал". На снимках Минобороны РФ можно рассмотреть сверхзвуковые крылатые противокорабельные ракеты дальностью до 600 км, и это позволяет предположить, что позиции джихадистов приоритетными целями сирийской командировки не являются, главная задача Ту-22М3 – контроль морского театра.

Между тем, две авианосные корабельные ударные группы НАТО намерены продемонстрировать свои возможности близ берегов Сирийской Арабской Республики в рамках глобальных учений Defender Europe 2021, охватывающих сегодня Европу, Азию и Африку. Авианосная ударная группа ВМС Великобритании (два эсминца, два фрегата и субмарина) во главе с авианосцем Queen Elizabeth впервые направляется в восточную часть Средиземного моря, где запланированы совместные маневры с французским авианосцем Charles de Gaulle. В составе британского авиакрыла – более 30 палубных самолетов, в том числе истребители F-35. Развертыванием в Сирии трех ракетоносцев Ту-22М3 Россия опередила "партнеров", и ограничила свободу маневра в регионе.

Суровое противостояние

Перед первым походом HMS Queen Elizabeth командир британской авианосной группы Стив Мурхаус заявил: "Мы готовы сражаться и побеждать, в том числе в самых сложных обстоятельствах". Пафос выглядит чрезмерным, ведь ближневосточные террористы кораблей и самолетов не имеют, а войну каким-либо средиземноморским государствам Лондон не объявлял. Вчерашний комментарий Минобороны РФ выглядит скромнее и адекватнее: "Экипажи дальних бомбардировщиков приобретут практические навыки отработки учебных задач в новых географических районах в ходе выполнения полетов в воздушном пространстве над акваторией Средиземного моря". И все же, в технологическом противостоянии "сложные обстоятельства" американским, британским и французским "партнерам" гарантированы.

Российские дальние бомбардировщики-ракетоносцы 26 мая начали выполнять задачи патрулирования воздушного пространства над Средиземным морем, откуда легко "простреливается" и вся Западная Европа. Могущественные Ту-22М3 иногда называют "убийцами авианосцев", ведь арсенала одной машины достаточно для уничтожения авианосной ударной группы вероятного противника – в любое время суток и в условиях радиоэлектронного противодействия. Следовательно, три самолета обеспечивают полное доминирование ВКС России на Средиземноморском направлении. При необходимости, "дальников" прикроют истребители Су-30 и зенитные ракетные комплексы большой дальности С-400, дислоцированные на базе Хмеймим.

Западные эксперты считают, что активные полеты российских бомбардировщиков над Средиземным морем могут вынудить Североатлантический альянс направить больше средств на защиту своего юга, что принесет пользу безопасности России. У Пентагона и НАТО нет эффективной защиты от вооружения Ту-22М3, который является одним из самых универсальных в мире, способен атаковать высокоточным оружием стратегические и тактические цели на суше и на море.

Американское издание Drive ранее обратило внимание на то, что российские бомбардировщики-ракетоносцы из Хмеймима могут поражать цели в Европе с нового, южного направления, и в случае вооруженного конфликта вести борьбу с ВМС альянса, "эффективнее реагировать на кризисные и непредвиденные ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке".

Издание Military Watch дополнило картину: "Российские военно-воздушные и военно-морские операции в Сирии сделали гораздо больше, чем просто отпор джихадистским группировкам… При этом позиции страны в регионе позволили ей эффективно обойти НАТО с юга и продемонстрировать ряд революционных подходов, новые ударные возможности".

Действительно, модернизация сирийской авиабазы Хмеймим усилила позиции и военно-политическое влияние России в Средиземноморье. На авиабазе завершена реконструкция второй взлетно-посадочной полосы (ВПП) с полной заменой покрытия, светосигнального и радиотехнического оборудования. ВПП длиной около 3000м построена по самым современным технологиям, и позволяет принимать самолеты всех типов, включая стратегические Ту-160М и военно-транспортные Ан-124. Эксперты расценивают происходящее развертывание Ту-22М3 "как важную геополитическую и военную победу РФ в регионе". В частности, Military Watch отмечает: "Развертывание Ту-22М3 как более дорогого актива отражает растущую уверенность в том, что ситуация с безопасностью в Сирии стабилизировалась, поскольку такие дорогостоящие самолеты дальнего действия редко размещаются на базах, близких к линии фронта".

Боевой радиус

Дальний многорежимный сверхзвуковой ракетоносец Ту-22М3 с изменяемой геометрией крыла создан для решения особых задач, аналогов в мире не имеет. Занимает нишу между стратегической и оперативно-тактической авиацией, предназначен для поражения управляемыми крылатыми ракетами Х-32, Х-101 (или Х-102 с ядерной боеголовкой) и гиперзвуковыми ракетами X-47М2 "Кинжал", а также авиабомбами для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот в диапазоне скоростей от 1000 до 2300 км/час в условиях противодействия современных средств ПВО и РЭБ. Боевой радиус Ту-22М3 при полной боевой нагрузке, без дозаправки, составляет около 2000 км. Поэтому освоение авиабазы Хмеймим – серьезный фактор политического и военно-стратегического сдерживания вероятного противника от агрессивных действий в отношении России и ее союзников в Европе, Африке и на Ближнем Востоке. Самолеты выполняют полеты над Средиземным морем с задачей «вскрытия надводной обстановки», и работа экипажей по кораблям отличается от работы по наземным целям, это очень полезный опыт.

Ракетное оружие на борту Ту-22М3 делает его смертельно опасным для вероятного противника. Шесть ракет могут размещаться в отсеках корпуса, еще четыре – подвешиваются под крылом и фюзеляжем. Также предусмотрено вооружение самолета высокоточными корректируемыми бомбами. К примеру, сверхзвуковая противокорабельная ракета Х-32 летит к цели со скоростью 5 Махов на высоте до 40 км – на дальность до 1000 км, то есть бомбардировщик Ту-22М3М способен уничтожить авианосную ударную группу противника, не входя в 700-километровую зону действия его ПВО. Удар из стратосферы неотразим средствами корабельной ПРО Aegis.

Россия не стремится «управлять миром» силой оружия, в Средиземноморском регионе присутствует на законных основаниях, помогает легитимному правительству САР ликвидировать остатки террористических элементов, содействует внутрисирийскому политическому диалогу. И даже новая ВПП авиабазы Хмеймим – существенный вклад в мирное будущее арабской республики, когда-нибудь здесь смогут садиться гражданские самолеты из всех стран планеты.

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