Почему США отказываются от истребителей F-35A и ударных беспилотников Reaper

Истребители-невидимки F-35A первых модификаций в Соединенных Штатах признаны непригодными для боя с развитым противником и вскоре могут быть сняты с вооружения и отправлены на металлолом.

После анализа возможностей высокотехнологичных вооружений России и Китая Министерство обороны США вынуждено отправлять в утиль "новейшие" многоцелевые истребители F-35A и мифологизированные разведывательно-ударные беспилотники MQ-9 Reaper – бесполезные в конфликтах высокой интенсивности.

В Соединенных Штатах продолжается дискуссия о несчастливой судьбе истребителей 5-го поколения F-35. Ранее ВВС США признали провал проекта, и правительственный чиновник Дэн Грейзер заявил: "F-35 остается во всех смыслах не более, чем дорогим прототипом, запущенным в массовое производство".

Истребители-невидимки F-35A первых модификаций в Соединенных Штатах признаны непригодными для боя с развитым противником, вскоре могут быть сняты с вооружения, и отправлены на металлолом.

Беспилотники Reaper MQ-9 попали в немилость ВВС США, потому что не способны преодолеть ПВО России, Китая и даже плотных систем ПВО Ирана и Северной Кореи. После официального вывода о непригодности БПЛА Reaper к ближнему бою с технологичным противником Пентагон отказался наращивать их количество в ВВС (на сегодня в строю около 300 единиц), и просит 172 миллиона долларов на закрытие производственной линии General Atomics в штате Калифорния.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли заявил о необходимости инвестировать в те боевые платформы, системы разведки и наблюдения, которые действительно обладают способностью проникновения. Заметим, ВВС США используют один из старейших флотов в мире, средний возраст самолета – более 28 лет. И это не предел. К примеру, американские истребители 5-го поколения F-22 начнут списывать в 2030 году.

Руководство Военно-воздушных сил уже несколько лет настаивает на отказе от устаревших систем, и в рамках обсуждения бюджета на 2022 финансовый год намерено обратиться к Конгрессу США с просьбой о списании 421 старых истребителей до 2026 года и замены их 304 новыми – для экономии средств на приобретение перспективных самолетов Next-Generation Air Dominance (NGAD) в конце 2020-х и многоцелевого истребителя MR-X в 2030-х. Чтобы просто "не отставать от угроз", ВВС США требуют дополнительные 6-7 миллиардов долларов в год. Белый дом в апреле сообщил, что в следующем финансовом году из 753 миллиардов оборонного бюджета Пентагон получит 717 миллиардов долларов – на 10 миллиардов больше, чем в 2021 году. Военные расходы растут, а технологии отстают.

Утилизация "невидимок"

Конструкторы F-35 Lightning II изначально взяли массу эффектных, дорогих и непроверенных технологий, и "слепили" из них самолет, который за огромные деньги (в среднем – 100 млн долларов за единицу) доставляет сегодня одни проблемы:

не поддерживается крейсерская сверхзвуковая скорость без форсажа (важная характеристика 5-го поколения), а на форсаже борт начинает разваливаться;

не подтверждается эффективность в противостоянии современным угрозам и системам ПВО;

имеется более 870 серьезных недостатков, включая 10 критических (способных привести к смерти летчика или потере самолета);

проблема автоматизированной поставки комплектующих для своевременного технического обслуживания не позволяет поддерживать боеготовность самолетного парка (облачная система ALIS не работает, и просто отключена).

Необъяснимый парадокс: технологически самые простые первые модификации F-35A со стандартными взлетом и посадкой наименее боеспособны и наиболее затратны, для них сложнее "достать" боеприпасы. Напомню, модификация F-35B – с укороченным взлетом, F-35C – с вертикальным взлетом. Истребители F-35A используются преимущественно для обучения летчиков.

Между тем, Россия развернула сеть новейших РЛС "Небо-М", которые видят стелс-самолеты 5-го поколения F-22 и F-35 на дальности до 600 километров. Зенитные ракетные системы С-400 "Триумф" обнаруживают "невидимок" на таком же расстоянии, и способны поразить их на рубеже до 400 км от точки старта ракеты. РФ экспортирует ЗРС С-400 в разные регионы мира, и не нужно объяснять, чем обернется американское технологическое отставание в боевых условиях.

Пентагон рассматривает несколько вариантов решения проблем Lightning II, включая снятие с эксплуатации и разрезание на металл, передачу первых модификаций F-35A для эксплуатации союзниками. Полагаю, наиболее вероятна продажа морально устаревших "невидимок" восточноевропейским союзникам по НАТО, которые летают пока на истребителях советского производства МиГ-29 (Болгария, Польша), МиГ-21 (Румыния), и постепенно заменяют их на подержанные F-16 – из третьих рук. Ранее Польша подписала 4,6-миллиардный контракт на приобретение 32 многоцелевых истребителей F-35A из США, однако списанных "невидимок" за те же деньги можно купить в два – три раза больше.

Неидеальная платформа

ВВС США отказываются от закупки беспилотников MQ-9 Reaper. Куратор операций Пентагона на Ближнем Востоке в качестве главы Центрального командования США генерал морской пехоты Кеннет Маккензи заявил, что MQ-9 нежизнеспособен в борьбе против высококлассных противников. Военно-воздушные силы рассматривают полную замену MQ-9 (в 2030-е годы) на семейство БПЛА, которые смогут работать в широком диапазоне боевых возможностей. В свою очередь, производитель, General Atomics, настаивает, что MQ-9 имеет значительный модернизационный потенциал, и не стоит от него отказываться: "Это идеальная платформа для экспериментов".

Разведывательно-ударный MQ-9 Reaper поступил на вооружение в 2007 году в качестве преемника ударного беспилотника Predator, и с 2009 года поражал объекты Аль-Каиды в Иране, Пакистане, Йемене и других странах. Основное вооружение БПЛА – высокоточные ракеты AGM-114 Hellfire, боеприпасы прямого действия GBU-38 и бомбы с лазерным наведением GBU-12. В проекте – оснащение MQ-9 Reaper ракетами AIM-92 Stinger (воздух-воздух). Неизвестно, каким типом боеприпаса в январе 2020 года убит в аэропорту Багдад иранский генерал Касем Сулеймани, но именно этот БПЛА оказался платформой для этой атаки.

Американские беспилотники MQ-9 Reaper весной 2021 года размещены в Румынии для разведки и наблюдения. Ранее они появились в Польше и Эстонии. И все же, основная специализация MQ-9 Reaper – борьба с повстанцами-джихадистами без средств ПВО. Американский беспилотник не способен противостоять технологически равному противнику, включая российские, китайские и северокорейские средства боевой авиации и ПВО. По данным издания Military Watch, Китай первым в мире развернул беспилотные летательные аппараты, способные к гиперзвуковому полету. Уверенно становится на крыло российский тяжелый ударный беспилотник с искусственным интеллектом "Охотник", поставки которого в войска запланированы на 2024 год. На Западе сразу заметили, что могущественный "Охотник" (Hunter) предназначен для полномасштабных военных конфликтов, для уничтожения истребителей 5-го поколения в воздухе и защищенных стратегических объектов противника на земле. Малозаметный беспилотник с реактивным двигателем и управляемым вектором тяги развивает скорость около 1000 километров в час, способен нести до 6 тонн боевой нагрузки, и работать в условиях значительного противодействия ПВО. Ничем подобным Пентагон сегодня не располагает, проект ударного беспилотника X-47B ВМС США за десятилетие деградировал до уровня летающего танкера.

Военно-воздушные силы США только в июне 2020 года запросили в аэрокосмической отрасли информацию о беспилотной разведывательно-ударной платформе следующего поколения – с "автономностью, искусственным интеллектом и машинным обучением". Замена Reaper ожидается не ранее 2031 года. Ранее объявленная модернизация 70 беспилотников MQ-9 до конфигурации M2DO технологической революции не совершает. Американцы оказались в непривычной для себя роли догоняющих технический прогресс в оборонной сфере.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova