Загадки пешеходной улицы Кишинева

История одного из самых красивых на сегодняшний день мест молдавской столицы не так проста, как может показаться.

Пешеходная улица Кишинева, которая сейчас носит имя знаменитого композитора Евгения Доги, место красивое, интересное, любимое горожанами и гостями столицы. Правда, пандемия коронавируса внесла, будем надеяться, временные коррективы в ее судьбу – многие заведения, кафе и рестораны закрылись. При этом улица эта таит сразу несколько загадок – серьезных и не очень.

Загадка 1. Прерванный полет

Нынешняя улица П.Рареш – одна из древнейших в Кишиневе. Более того, до начала бурного строительства в Кишиневе в середине XIX века она была главной. Собственно, называлась она тогда Большой. И сегодняшняя пешеходная улица была ее продолжением.

© Photo : Мой город Кишинёв Нынешняя пешеходная улица Кишинева в конце 50-х годов ХХ века

Существует версия, что еще до появления Соборного парка улица Евгения Доги уходила вверх, до улицы Матеевича. Развитие города, возведение соборного комплекса с парком прервали длинную некогда улицу. В пользу этой версии говорит то, что ширина парка примерно в два раза больше стандартного квартала в центре города. Скептики же утверждают, что на картах этого не найти, хотя подробных карт Кишинева XVII и XVIII веков, увы, нет.

© Photo : Мой город Кишинёв Нынешняя пешеходная улица Кишинева в 1903 году после Кишиневского погрома

Загадка остается. И конечно же – если кто не знает – раньше тут ездил трамвай.

Загадка 2. Ожидание VS реальность

Как известно, улица превратилась в пешеходную совсем недавно – тогдашний мэр Дорин Киртоакэ затеял грандиозную реконструкцию в 2013 году. До этого на сайте примэрии было опубликовано множество фотографий "как это будет".

Почему то, что получилось, так разительно отличается от запланированного, кишиневцам никто объяснять не стал. Сказать, что вышло совсем уж скверно, нельзя, и хотя ругать Киртоакэ давно стало "правилом хорошего тона", помним, как говорил герой фильма "Пролетая над гнездом кукушки" – "Я хотя бы попробовал".

Загадка 3. Уничтожение гиганта

Одной из достопримечательностей улицы еще до ее превращения в пешеходную было гигантское дерево – по-настоящему огромное, наверное, одно из самых больших в городе.

© Photo : Мой город Кишинёв Улица Диордица в 2010 году

Некоторые кишиневцы утверждали, что тополь помнил Пушкина (он отдыхал под ним, попивая жженку), другие считали, что это байка, но вот "Унирю" 1918 года дерево точно застало. Увы, судя по фото 50-х годов прошлого века, тополь появился тут уже после Второй мировой.

© Photo : Мой город Кишинёв Нынешняя пешеходная улица Кишинева в конце 50-х годов ХХ века

Это, разумеется, не делало существование гиганта менее ценным – и на вышеупомянутом плане реконструкции тополь был.

© Photo : Мой город Кишинёв Проект реконструкции улицы Диордица

Загадкой остается, в какой момент и почему от дерева решили избавиться – только тогда же, в 2013 году, предстала печальная сцена. Видно, что дерево не сгнило изнутри и выглядит вполне здоровым. Очень и очень жаль.

© Sputnik / Сергей Цуркану Уничтоженный тополь. Лето 2013 года

Загадка 4. Вверх тормашками, или У кого именно маразм

Когда улицу выложили брусчаткой, разразился очередной скандал. Кишиневцы стали отмечать, что ходить по камням чрезвычайно неудобно, дамы теряли каблуки и благодушное расположение духа, дети спотыкались и падали. В одной из "желтых газет" появилась версия, которая многих удовлетворила – брусчатку уложили неправильно, "вверх ногами". Дескать, если бы укладывали правильно, было бы гладко и удобно. Многие стали объяснять эту ситуацию психическим состоянием мэра, однако тот, кто видел в жизни не только асфальт и пыльные дороги, понимает, что безумна как раз версия про камни вверх тормашками. Все дело в том, что брусчатка в старых городах мира отполирована веками – колесами карет, башмаками горожан и сапогами солдат. Кишиневу еще придется подождать лет двести, пока по пешеходной улице ходить будет комфортней.

Заключение

Разумеется, это далеко не все загадки пешеходной улицы молдавской столицы. Там же находится здание старинной синагоги, которое чудом сохранилось. Еврейская библиотека, в советские времена бывшая подростковая. Несколько питейных заведений, практически культовых – одно из них навсегда закрылось в пандемию, там в перестройку стали подавать первую пиццу в городе – в виде маленького твердого коржика, обсыпанного тертым яйцом вкрутую и брынзой, тогда это казалось нормальным и вкусным. И так далее. В одну статью все сразу не поместится. А пока пандемия вроде как пошла на спад, поэтому пешеходная улица Кишинева опять наполнится массой гуляющих горожан. И это здорово.

При написании статьи частично использована информация сайта oldchisinau.com.

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