Летописи: Молдавское княжество было создано из двух народов

Еще на заре своего возникновения, в середине XIV века, Молдавское княжество населяли представители разных народов. После исхода большой группы романоязычных влахов во главе с их князем Драгошем из области Марамуреш в Молдавию этнический состав населения страны меняется.

Влахи – или, как сообщается в летописи "Сказание вкратце о молдавских господарех", – романовцы (от имени одного из стародавних князей их Романа), после переселения в Молдавию, сменив свое этническое имя на молдаване – по названию страны, не сразу, но постепенно – становятся преобладающим народом сначала в пространстве между Карпатами и рекой Прут, а позже в центральной части Днестровско-Прутского междуречья.

О народах-создателях Молдовы

Важные сведения о народонаселении Молдовы с момента основания государства содержались в первой молдавской летописи, написанной на молдавском языке (она, к сожалению, не сохранилась), автором которой считается Аксинтий Урикарул. Этот документ цитирует Симеон Даскал в редактируемой им книге Григория Уреке. Из этой записи, приводимой Даскалом, мы узнаем, что Молдавское княжество было создано из двух языков (в смысле – народов; есте фэкутэ цара дин доуэ лимбь), одним из которых был русский (русь), то есть русский народ. Речь идет о жителях западной Руси – современной Западной Украины.

В конце XV века около 60 процентов населения Молдавского княжества составляли молдаване. Около трети – старинное население этих краев – славяне, в основном русины, или русские (по-латински их называли рутенами). Это объясняется тем, что часть будущего Молдавского княжества находилась долгое время в составе русского Галицкого княжества, впоследствии присоединенного к Польше. Однако славяне жили здесь с давних пор, под этим именем их упоминают византийские источники с V века, а их предки жили на территории, где сейчас находится современная Молдова, с античных времен, о чем читайте в предыдущих публикациях. Кроме волохов и русских, в Молдавии к концу XV века проживали также венгры (чангоши), болгары, сербы, евреи, армяне, татары, цыгане и некоторые другие.

© Photo : Евгений Паскарь Надгробная стела XVI века с космогоническими мотивами

В XVI веке в своей книге "Описание Молдавии" уроженец Трансильвании на службе у Римского императора Г.Рейхерсдорф, сообщая о народах, населяющих страну, упоминает молдаван, рутенов (русских), сарматов (поляков), расциан (рашане – сербы), армян, болгар, тартар (татар), трансильванских саксов, "повсюду эту землю населяющих".

Этническая картина Молдавии не изменяется и в XVII веке, о чем можно узнать, например, из книги П.К.Б.Хана Alt und Neu Pannonia (Старая и новая Паннония), изданной в 1686 году в Нюрнберге. А уже упоминаемый ранее С.Даскал пишет, что и в его время, т.е. в XVII веке, половину населения Молдавии составляли русские.

В конце XVII века и особенно в XVIII столетии в Молдавию переселяются колонисты из России (среди них старообрядцы и другие), Польши (из которой прибыло много еврейских семей, например, о существовании еврейской общины свидетельствует "Устав еврейского погребального братства местечка Кишинэу" от 1777 года) и других стран.

© Photo : Евгений Паскарь Обложка книги Д.Кантемира Описание Молдавии.

Дмитрий Кантемир в своем труде "Описание Молдавии" (завершен в 1715 году, впервые издан в 1769 году в Гамбурге) сообщает о многонациональном населении страны. "Мы полагаем, что вряд ли в каком другом государстве, заключенном в столь тесных границах, как Молдавия, живет столько разных народностей. Кроме молдаван, большинство которых пришло из Марамуреша, его населяют греки, албанцы, сербы, болгары, поляки, казаки, русские, венгры, германцы, армяне, евреи и плодовитые цыгане".

© Photo : Евгений Паскарь Предметы домашней утвари. Молдова

Он также отмечает характерный род занятий некоторых народов: "Греки, албанцы, сербы и болгары живут свободно и занимаются здесь отчасти торговлей, отчасти служат в войске господаря на жаловании. Германцев, поляков и казаков немного, и они бывают либо воинами, либо слугами при дворе; некоторые из поляков нередко достигают даже боярского звания.

© Photo : Евгений Паскарь Старинные молдавские пороховницы с резным орнаментом

Армяне считаются подданными господаря и платят ему те же налоги, что и остальные граждане, и торговцы в других городах и местечках Молдавии наравне с католиками имеют свои церкви, достаточно большие и не менее богато украшенные, чем православные храмы, где свободно исполняют свои обряды. Евреи также рассматриваются как подданные государства и должны платить ежегодно денежный налог, но более высокий, чем обычно; кроме торговли и шинкарства ничем другим не занимаются; могут иметь свои деревянные синагоги, но не каменные…".

Первые переписи населения

В ходе русско-турецкой войны 1769–1774 годов в Молдавском княжестве силами русской администрации проводилась перепись населения страны. Несмотря на то, что далеко не все население было учтено в ходе этой переписи, получены данные, по которым можно примерно определить количество населения в государстве в этот период.

"Общее число дворов в княжестве в 1774 году было насчитано 113 600", - пишет П.Дмитриев в своей статье "Народонаселение Молдавии" (вышла в 1973 г.). На каждый двор приходилось приблизительно 5 человек. Таким образом, население княжества могло составлять минимум 560 тысяч жителей. Численность народонаселения Молдавского княжества в последней четверти XVIII века быстро росла. Например, с 1774 по 1804 год количество жителей Буковины выросло с 75 тысяч до почти 193 тысяч человек, т.е. более чем в 2,5 раза. Быстрый рост населения объясняется специалистами, в том числе и притоком населения из Австрии и Польши.

По переписи 1803 года, в Молдавском княжестве (но без Буковины и Хотинского цинута) было учтено 140 069 дворов, что могло составлять более 700 тысяч человек. Если к этой цифре прибавить население Буковины и Хотинской райи, то получится, что на территории раздробленного Молдавского княжества проживало около 1 миллиона человек. Несложно подсчитать, что с такими темпами прироста населения к 1812 году в Молдавии могло проживать порядка 1,2 миллиона человек, а возможно, и больше, учитывая переселенцев в Бессарабию из Балканских стран после окончания русско-турецкой войны.

© Photo : Евгений Паскарь Особенности архитектуры восточной Молдавии

Сведения о количестве населения восточной части Молдавского княжества, присоединенной к Российской империи вместе с Бессарабией, и получивших название Бессарабская область, противоречивы. По данным, приводимым А.Петровым в книге "Война России с Турцией в 1806–1812 гг." (издана в 1885 году), в Бессарабии в 1812 году проживало 700 тысяч человек. Согласно рапорту Н.В. Чичагова (их публикует в своей работе "Бессарабская область" А.Защук (1862 г.), 240 тысяч.

Этнографический портрет Бессарабии начала XIX века

В своей работе "Описание Бессарабской области", составленной государственной коллегии иностранных дел надворным советником Павлом Свиньиным в 1816 году, представлен содержательный обзор о Бессарабии. Одна из глав этой работы повествует о народах, населяющих страну. Большой интерес вызывают представления об их происхождении у исследователей того времени. Он подчеркивает, что Бессарабскую область населяют разные народы, среди которых молдаване, русские, греки, болгары, армяне, немцы, сербы, евреи и цыгане. Приведем некоторые фрагменты из этого труда с небольшими сокращениями.

Молдаване. Главные и коренные обитатели земли сей суть молдаване или волохи, кои, как выше сказано, потомки римских колонистов. Они и по сие время говорят полуримским или обветшалым, испорченным латинским наречием. Молдаванами названы они от речки Молдавы; но поляки, венгры и другие соседи, так как и всех итальянцев влахами их называют. Имя сие производят разно: иные от римского полководца Флакка, а иные же валис (vallis долина), но всего вероятнее, что так как волохи суть выходцы из Италии, то имя сие получили они от имени volsci – волсков, жителей части Италии, Latium называвшейся, лежащей между устьями Тибра и Цирцеем. Слово волски изменилось на слово волхи, а потом влохи.

Россияне. Они поселились здесь в разные времена и по разным обстоятельствам. Иные суть потомки беглых стрельцов, другие филипонских раскольников, ушедших из России во время исправления книг; сии последние называются от молдаван, вместо пилипонов, на выворот, липованами. Иные суть потомки убежавших из-за Кубанской границы донских казаков под начальством полковника их Игнатия Некрасова, от чего и называют молдаване – некрасовцами, а турки – Игнат-казак. Остальные суть те, кои ушли из России от рекрутства или от господ своих. Во время турецкого правления было их здесь великое множество, но при объявлении каждого всемилостивейшего манифеста большая часть из них возвращалась в Россию… Наконец, малороссияне, переселившиеся сюда большею частью из бывшей Польши по причине угнетения поляками за веру во время Унии.

Греки. Хотя видно из истории, что места сии во время могущества Афинской республики не только известны были грекам, но многие берега Черного моря были ими завоеваны, и, что вероятно, и Килия есть бывший порт их Ахиллея, но нынешние греки суть выходцы из Архипелага, поселившиеся здесь с давних времен для разных промыслов и торговли, а потому по большей части живут они в портовых городах; обитающие во внутренности берут на откуп аренды.

Болгары. По происхождению своему суть заволжские русского поколения люди… По завоевании сей страны турками болгары претерпевали от них великое угнетение; иные принуждены были принять магометанскую веру, а другие уходили в Молдавию и Валахию. Особливо во время прошедшей войны вышло их до 4000 тысяч семейств в Бессарабию, кои большею частию поселились в домах, оставленных татарами. Для отличения от прежде поселившихся здесь болгар называют их "беженарами". Язык болгарский есть испорченный словенский, смешанный с татарским, но все они почти говорят по-турецки. Болгары суть самые лучшие землепашцы, очень рачительны в работе, трезвы и постоянны, но характер имеют пылкий и мстительный и не терпят над собою начальства. Сколько болгар тих, быв земледельцем, столько необуздан и кровожаден с оружием в руках. Народ сей большею частию статный, красивый, но женщины их непригожи.

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