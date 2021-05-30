Граф Воронцов – создатель общебессарабской экономики

Именно в его правление (1823–1854 годы) Пруто-Днестровский регион приобрел тот образ, какой сохраняет и по сегодняшний день: с обилием садов и виноградников, хлебных полей. При нем в бессарабских городах открылись первые мануфактуры, а на Днестре появились первые пароходы.

Сложно найти какую-то хозяйственную отрасль Бессарабии, к которой не приложил свою руку граф Воронцов.

Его можно считать зачинателем местного садоводства. В 1826 году в Пруто-Днестровье стартовала программа раздачи казенных земель в "вечное потомственное владение" при условии, что на площади не менее полудесятины новые собственники будут возделывать сад. Владельцы садов к тому же освобождались от уплаты податей.

В 1844 году неподалеку от Кишинева открылось первое Бессарабское училище садоводства. В нем были созданы обширные питомники саженцев плодовых деревьев и сушильни для фруктов. После обучения воспитанники училища возвращались в родные места, где им для разведения садов выделялась общественная земля.

С 30-х годов XIX века в Бессарабской области начался настоящий хлебный бум. А еще через десятилетие регион занял лидирующее положение среди губерний Новороссийского края по количеству выращенного зерна. В этот период Пруто-Днестровье превзошло по среднедушевому сбору зерновых бывшую метрополию – Запрутскую Молдавию.

Буквально на глазах менялся облик Бессарабской области. Хлебопашество оттесняло на второй план ранее господствовавшее животноводство. Взрывной рост аграрного производства стимулировался ростом сбыта продукции внутри России и на внешних рынках. Понимая это, Воронцов прикладывал огромные усилия для развития пароходного сообщения.

В 1840 году первый пароход под символическим названием "Граф Воронцов" связал бессарабский Аккерман с Овидиополем через Днестровский лиман. В августе 1845 года в Одессе на воду был спущен буксирно-пассажирский пароход "Днестр". Он доставлял баржи между Днестровским лиманом и Бендерами. Оба первых парохода были изготовлены по заказу российского правительства в Англии.

В 1842 году по Днестру стал ходить первый частный пароход, получивший название "Луба". Его маршрут пролегал между Одессой и подольским Ямполем.

Перед Крымской войной Днестровская линия Новороссийской пароходной экспедиции обеспечивала самые крупные в Причерноморье пассажирские перевозки – до 34,6 тысячи человек в год. Быстро рос объем грузоперевозок.

Но еще большие масштабы имело судоходство по Дунаю. Для его стимулирования в 40-50-х годах осуществлялась программа расширения дунайских портов Бессарабии: в Измаиле, Рени и Килие.

© Sputnik / Игорь Костин Измаильский морской торговый порт, расположенный в акватории Килийского устья реки Дунай

При Воронцове в край были привлечены новые партии задунайских переселенцев. Наместник добился переселения в Бессарабию 20 тысяч государственных крестьян из внутренних губерний Российской империи. Это стимулировало развитие хлебопашества.

Облегчалась торговля с остальной Россией. В правление Воронцова было отменено хождение в крае османской монеты, Бессарабия полностью перешла на использование российских денег.

Поистине революционное значение имело упразднение в 1830 году ранее существовавших на Днестре таможен. Тогда же местные купцы на длительный срок освобождались от гильдейских повинностей. Это привело к активной миграции в Бессарабию предпринимателей из российских губерний и из-за границы. Богатевшее купечество стало главным драйвером развития мануфактурной промышленности в регионе.

Воронцов добился очень льготного режима функционирования текстильных предприятий в Бессарабии. С 1826 года на десять лет они получили льготу по уплате казенных податей, право свободного ввоза материалов и инструментов из других стран.

Столь бурное экономическое развитие стало возможно благодаря административным преобразованиям Воронцова. К их началу Бессарабия воспринималась как один из наиболее проблемных регионов Российской империи. Из-за Днестра не прекращался поток жалоб на притеснения местными чиновниками, в то же время молдавские бояре интриговали против царских наместников, нарастали противоречия между мелкопоместным дворянством и аристократией, процветало казнокрадство.

В Кишинев Воронцов прибыл уже через несколько дней после приезда из Петербурга в Новороссийское генерал-губернаторство. 160 верст от Одессы до столицы Бессарабии он преодолел за 13 часов. И сразу же приступил к ознакомлению с положением дел.

По словам очевидцев, бесчисленные жалобы и прошения, поданные тогда генерал-губернатору, буквально заполнили его кишиневскую квартиру. Сам же Воронцов так сформулировал впечатления об этом подвластном регионе: "Не могу вам описать всех тех мерзостей и беспорядков, которые мы нашли по всем частям. Законы в бездействии; финансы в запустении и без отчетности; народ в угнетении; полиция же "деспотствует"; варварство на каждом шагу".

К моменту своего возвращения в Одессу наместник сменил всю полицию Кишинева. Полицмейстером был назначен армейский полковник Ридич. В дальнейшем Воронцов активно опирался на военных при формировании правоохранительных органов.

Вскоре в регионе начались судебные процессы над коррупционерами. Самым громким из них стал суд над бывшим вице-губернатором Бессарабской области Матвеем Крупенским. За казнокрадство он был лишен своих наследственных вотчин. Однако добиться выполнения данного судебного вердикта наместник не смог. Судебная система Молдавии и 200 лет назад знала способы, как заблокировать решения даже первых лиц региона.

В Бессарабии была проведена политическая реформа. Вместо частично выборного Верховного совета, совмещавшего законодательные, исполнительные и даже судебные функции, учреждался законосовещательный Областной совет и административно-хозяйственное Областное правление. Высшей судебной инстанцией для Бессарабии, как и для других провинций Российской империи, становился Сенат.

Делопроизводство в целях облегчения контроля теперь полностью велось на русском языке, на область распространялось общероссийское законодательство. Выборность областных чиновников отменялась, также как и избрание дворянами уездных исправников, земских судей и полицейских.

Зато дворяне получили возможность избирать своих уездных предводителей, полномочия которых неуклонно расширялись. Избирательное право было распространено на дворян, не имевших чинов по Табели о рангах. К управлению привлекалось и сельское население. В казенных селениях сельские хозяева стали выбирать волостных голов и заседателей волостных правлений.

Это лишь основные начинания графа Воронцова в экономической и политической сферах. Отдельного рассказа заслуживают его культурные инициативы.

Многогранная деятельность генерал-губернатора дает основание различным исследователям рассматривать эту историческую фигуру в разных ракурсах. Однако ряд его достижений бесспорны и являются актуальными по сей день.

Воронцов обеспечил внутреннюю экономическую интеграцию Бессарабской области. Именно в 30-40-х годах XIX века происходило становление общебессарабского рынка, объединившего в единое экономическое пространство бывшие цинуты Молдавского княжества, степной юг региона и крупнейшие города Бессарабии, ранее принадлежавшие туркам. Между районами Большой Бессарабии складывалась система разделения труда. А вскоре поле правления Воронцова она укрепилась за счет создания железнодорожной инфраструктуры Пруто-Днестровья.

Сегодняшние проблемы с Молдавской железной дорогой во многом обусловлены тем, что процессы экономической интеграции Большой Бессарабии, которые начинал Воронцов, повернуты вспять. Некогда единое экономическое пространство разделено государственными границами.

Деятельность этого генерал-губернатора подготовила почву для промышленного переворота в бессарабской экономике. Именно воронцовские пароходы стали первыми "самодвижущимися" машинами, которые увидели бессарабские обыватели. В 50-е годы в местных аграрных хозяйствах появились первые паровые молотилки, жатвенные и косильные машины. Аналогичные процессы шли в мануфактурном хозяйстве.

Важным условием такой модернизации стало повышение товарности производства. А оно было обеспечено открытием беспрепятственного доступа бессарабских товаров на общероссийский рынок, а также экспортом через развиваемый Российской империей Одесский порт. Немаловажными были инфраструктурные инвестиции российского правительства, которые лоббировал граф.

Нынешний же процесс деиндустриализации экономик Молдовы и украинской части Бессарабии является в этом контексте логическим следствием экономического курса, противоположного устремлениям Воронцова.

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