Днестровские корни Невского: кто из его предков жил на территории нынешней Молдовы

С регионом Поднестровья была тесно связана жизнь близких предков Александра Невского по материнской линии, подробнее об этом - в материале колумниста Sputnik.

Вероятно, инициаторы установки памятника князю и святому Александру Невскому на одноименной площади у Бендерской крепости и сами не предполагали, что этот монумент может иметь не только символическое, но и конкретно историческое значение. Дело в том, что с регионом Поднестровья была тесно связана жизнь близких предков князя по материнской линии.

Повод поговорить об этом нам дает 800-летний юбилей со дня рождения Александра Ярославовича, отмечаемый в мае текущего года.

Матерью широко известного героя древнерусской истории являлась княгиня Феодосия (Ростислава) Мстиславна. О ее жизни ведомо немного, известно, что, как и сын, она была канонизирована Русской православной церковью. Родилась Феодосия в промежутке 1200–1205 годов, как сказали бы сегодня, в межэтническом браке. Ее родителями, согласно господствующей версии, были князь Мстислав Мстиславович Удатный и половецкая княжна (ханша), получившая при крещении имя Мария.

© Sputnik / Виталий Белоусов Доспехи воина дружины Александра Невского

Мстислав Удатный – представитель смоленской ветви династии Рюриковичей, один из самых известных древнерусских князей периода политической раздробленности. Совсем не случайно этот исторический деятель удостоился места на монументальном памятнике "Тысячелетие России" в Великом Новгороде. Его прозвище чаще всего переводят на современный русский язык как "удачливый" или "удалой".

Он прославился в русско-половецких войнах рубежа XII–XIII веков. Тогда же и состоялась его женитьба на половецкой принцессе. Данный факт хорошо передает взаимоотношения славян с кочевниками периода раннего Средневековья: они торговали, периодически воевали, заключали союзы и даже вступали в династические браки.

В 1209 году Мстиславу, княжившему во второстепенном Трепольском княжестве (Киевская земля), удалось завоевать власть в стратегически значимом Великом Новгороде. Здесь он проявил себя как довольно деятельный правитель, а в 1218 году во главе коалиции князей сумел овладеть городом Галичем (столицей одноименного княжества), который и по сегодняшний день располагается в верховье Днестра.

До прихода Мстислава Галич принадлежал венграм, но князь воспользовался тем, что основные силы Венгерского королевства находились в Пятом крестовом походе. Однако в том же году дед Александра Невского вынужден был оставить днестровский город под натиском объединенного вегерско-польского войска.

В конце 1220 года Мстислав Удатный повел на Галич войско, которое было пополнено союзными половцами. На этот раз ему удалось одержать победу. Ворвавшись весной 1221 года в главный город Галицкой земли, он пленил здесь венгерского королевича. Это случилось как раз в то же время, когда в далеком Переяславле-Залесском (во Владимирской земле) у него родился внук - княжич Александр Ярославович, прозванный в будущем Невским.

Правил Мстислав Галицким княжеством до 1226 года, после чего удалился в Понизье, где принял монашескую схиму и умер в 1228 году. К моменту смерти знаменитого деда Александру Ярославовичу было семь лет. Наверняка мать рассказывала юному князю о деяниях его деда на Днестре. Заметим, что Феодосия Мстиславовна оказывала очень большое влияние на сына вплоть до своей смерти в 40-е годы XIII века.

Понизьем в Галицкой Руси называли политически связанные с Галичем южные земли, в том числе в долинах рек Днестр и Прут. Летописи сообщают, что последним пристанищем Мстислава был понизовский город Торческ. Его территориальная локализация и по сей день доподлинно неизвестна.

© Sputnik / Mihai Caraus Бюст Александра Невского на территории Бендерской крепости

В Понизье проживали так называемые галицкие выгонцы, мигрировавшие по разным причинам из Галицкого княжества. Их социальный состав был весьма разнообразен, хотя преобладали, естественно, крестьянские массы. Среди здешней знати были политические иммигранты из Галича и других русских земель. Есть версия, что слово "выгонцы" происходит от слова "выгон" - пастбище. А это указывает, что важным занятием жителей Понизья было пастушество.

В 1223 году Мстислав Удатный стал ключевой фигурой судьбоносного сражения русско-половецкого войска против монголов на реке Калка (на территории нынешней Запорожской области). Выгонцы также приняли участие многочисленным войском в этой битве. Ипатьевкая летопись сообщала, что это войско по пути на Калку проследовало Днестром к Черному морю. Далее флотилия поднялась по Днепру, дошла до Хортицы, где и соединилась с основной частью русского войска. Данные сведения также подтверждают Воскресенская и Тверская летописи, Московский летописный свод конца XV века и другие источники.

В Пруто-Днестровском междуречье выгонцы соседствовали с кочевыми племенами половцев (куманов). Со второй половины XII века степная, а частично и лесостепная части региона были подвластны Придунайской кумании. Отсюда тюркоязычные кочевники совершали походы на Балканы и в Центральную Европу. Для осуществления миссионерской деятельности среди них папа римский Григорий IX в 1228 году провозгласил создание Половецкой (куманской) епископской епархии, центр которой располагался на территории современной запрутской Молдавии.

Взаимоотношения славян и половцев в Пруто-Днестровье периода раннего Средневековья несколько напоминали молдавско-ногайские отношения XVII–XVIII веков. Кочевники-скотоводы постепенно оттесняли оседлое население на север региона. Однако это не исключало политических и культурных контактов между ними.

Половецким тестем Мстислава Удатного (и, соответственно, прадедом Александра Невского) являлся хан Котян Сутоевич. В начале XIII века он возглавлял половецкую орду, которая контролировала территорию в нижней части Левобережного Поднестровья (современное Приднестровье и Одесская область). В целом же половецкие племена тогда занимали огромную степную территорию от современного Северного Казахстана до нижней части Дуная.

Политический союз Котяна и Мстислава сложился, еще когда у последнего не было планов по поводу княжения на Днестре. Половецкая конница ему очень помогала во время княжеских усобиц в других частях Руси. Ценный союз был закреплен династическим браком.

Нельзя исключать и того, что на планы Мстислава овладеть Галичем повлияла территориальная близость к этому региону орды его тестя. Тем более что половецкий хан принимал участие в походе русских князей на Галицкую землю еще в 1205 году. Вполне возможно, что после ухода Мстислава в Понизье могли иметь место встречи родственников-союзников на территории Пруто-Днестровского междуречья или Приднестровья.

Котян Сутоевич стал активным участником политико-дипломатических процессов накануне Калки. Но сам участия в этом сражении не принял.

О том, что под началом хана было многочисленное войско, свидетельствует тот факт, что в 1237 году после сражения с монгольским войском Батыя Котян увел 40 тысяч воинов в Венгрию. Предчувствие тогда половца не подвело, поскольку в течение нескольких лет моголы устраивали настоящий разгром русских княжеств и соседних с ними государств.

В Венгрии половцы получили подданство и земли для поселения. Важным условием этого было принятие католицизма. Котян крестился по западному обряду (до монгольского вторжения половцы исповедовали восточное христианство, поклоняясь одновременно верховному тюркскому божеству Тенгри). В 1239 году Елизавета Котяновна, ставшая впоследствии регентом Венгрии (двоюродная бабушка Александра Невского), вышла замуж за венгерского королевича Стефана (Иштвана).

Русский князь Александр Ярославович уже прославился в сражении со шведами на Неве (примечательно, что в летописях их войско именовали "римским" из-за латинского вероисповедания), когда в 1241 году пришла весть о гибели его прадеда.

Дело в том, что венгерские элиты опасались перехода половцев на сторону монголов во время предстоявшего вторжения Батыя. В связи с этим произошло убийство половецкого хана. Основная часть половцев после этого злодеяния отреклась от католицизма и ушла в Болгарию. Там, как известно, они приняли участие в этногенезе болгар, и, скорее всего, многим из их потомков пеняли участие в болгарской колонизации Бессарабии XIX века.

Убийство католиками прадеда Александра Невского как нельзя лучше вписывается в общий контекст противостояния князя с папской курией и крестоносцами в Прибалтике.

Таким образом, несмотря на то что сам Александр Невский на территории Пруто-Днестровского региона и Приднестровья не бывал, здесь жили его знаменитые и близкие предки. А значит, к Днестру неминуемо было приковано внимание князя. Вполне возможно, что впечатления от днестровских перипетий предков формировали мировоззренческие установки князя в отношении католического запада и кочевого востока.

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