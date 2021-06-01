Для чего России 20 новых воинских соединений на Западном направлении

На рост военного присутствия НАТО вблизи российских границ Москва отвечает асимметрично и высокотехнологично. В итоге активность альянса снижает безопасность стран-союзников и партнеров в Европе, и делает очевиднее бессмысленность двухпроцентных (от ВВП) военных расходов особо активных членов военного блока.

Россия последовательно, своевременно и эффективно реагирует на провокационную активность НАТО. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 31 мая напомнил "западным коллегам", что их действия "разрушают систему безопасности в мире", и вынуждают Россию адекватно противодействовать – в Западном военном округе до конца 2021 года появятся около 20 новых соединений и частей. Для качественного (боевого) превосходства над вероятным противником эти бригады и полки получат самое современное вооружение. Напомню, с 2016 года на Западном стратегическом направлении уже развернуто несколько армий, бригад и отдельных полков Вооруженных Сил РФ.

Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев 31 мая постарался окончательно развеять военно-политические иллюзии коллективного Запада о возможности вести диалог с Россией с позиции силы. В интервью "Российской газете" он заявил, что Москва не исключает военного ответа на угрозы суверенитету и территориальной целостности, подчеркнул правомерность применения "симметричных и асимметричных мер для пресечения и предотвращения недружественных действий". В полном соответствии с новой редакции Стратегии национальной безопасности РФ.

Жесткий тон заявлений Сергея Шойгу и Николая Патрушева "партнерами" вполне заслужен. За минувшие шесть лет интенсивность полетов в Европе стратегических бомбардировщиков ВВС США выросла в 14 раз. Корабли НАТО с управляемым ракетным оружием зачастили в Балтийское море, и с 2016 года восемнадцать раз выходили в предполагаемые районы пуска крылатых ракет. Сохраняется высокая активность ВМС НАТО вблизи Калининградской области. По известным операциям Пентагона в Ираке, Югославии, Ливии, Сирии хорошо изучена американская тактика массированных ударов по противнику крылатыми ракетами.

На острие главного удара

В непосредственной близости от границ РФ Североатлантический альянс разворачивает значительные, преимущественно американские силы и средства – позиционные районы ПРО в Польше и Румынии, армейский корпус Армии США в Польше, многонациональные батальоны (фактически – полки) в Латвии, Литве и Эстонии. Присутствие и высокая активность иностранных войск беспрецедентны – вопреки объективным условиям и основополагающему акту Россия-НАТО. Поэтому двадцать новых бригад и полков Вооруженных Сил РФ – не милитаризация, а вынужденный ответ. Ранее всего за несколько лет для усиления Южного военного округа в кратчайшее время были сформированы 13 дивизий и бригад, а также 22 полка.

И все же для Западного военного округа 2021 год станет рекордным по росту сил и средств, объема высокотехнологичных вооружений (около двух тысяч единиц). С учетом характера угроз со стороны ракетоносной авиации, морских и наземных ракетных комплексов США и НАТО, можно прогнозировать дальнейшее развитие корабельного состава Балтийского флота, эшелонированной системы ПВО-ПРО, появление новых полков истребительной авиации (Су-57), насыщение войск округа ракетными частями (ОТРК "Искандер-М").

Новые соединения предназначены, прежде всего, для охлаждения горячих голов в НАТО, которые заигрались в "войну" у российских границ в Балтийском регионе.

Москва накопила значительный опыт трансформации Вооруженных Сил и модернизации вооружений. В последние пять лет завершен огромный объем военного строительства, о таких масштабах, скоростях и качестве "партнеры" могут пока лишь мечтать. Новая танковая армия и армейский корпус Балтийского флота образованы в 2016 году (в целом это несколько дивизий и бригад, танковые, мотострелковые, артиллерийские, зенитные ракетные части). В составе самой могущественной в России 20-й общевойсковой армии в 2019 году появились два новых полка и техническая ракетная база. Балтийский флот в том же году был усилен отдельным танковым полком. В армейском корпусе Балтфлота в 2021 году дополнительно развернута новая дивизия (танковый, артиллерийский и мотострелковые полки). При этом войска ЗВО напряженно и непрерывно наращивают боеготовность и мастерство на полигонах.

Москва готова преподать урок

Москва хорошо усвоила уроки новейшей истории, и вполне готова преподавать. Напомню очень важные факты: Россия к 2000 году многое сделала для укрепления доверия и безопасности в Европе – инициировала роспуск Варшавского договора, примерно в пять раз сократила собственные Вооруженные Силы, от западной границы до Москвы войск практически не оставалось, за исключением предельно сокращенных частей (баз хранения боевой техники) и военкоматов. В порядке одностороннего разоружения тысячи российских танков ржавели под открытым небом восточнее Уральских гор. СССР располагал 60 тысячами танков разных модификаций, а Россия к 2009 году имела лишь 20 тысяч. Еще через три года в стране остались две танковые бригады постоянной готовности (в Центральном и Восточном военных округах) и около 20 отдельных танковых батальонов (по 30-40 танков) в мотострелковых бригадах постоянной готовности.

Своеобразным итогом длительного и жертвенного стремления России к дружбе с Западом стали быстрое "поглощение" стран Варшавского договора Североатлантическим альянсом, бомбардировки и раздел Югославии в 1999-м, прием стран Балтии в НАТО в 2004 году – откровенно недружественный шаг "партнеров". Параллельно Вашингтон и Брюссель разрабатывали планы демонтажа "слишком большой" Российской Федерации – по аналогии с Югославией. Тем, кто сегодня на Западе больше других кричат об "агрессивной России", жестко отстаивающей свои национальные интересы, следует чаще вспоминать о первопричинах сегодняшнего противостояния.

Последствия "лихих 90-х" вполне закономерны: мюнхенская речь российского президента Владимира Путина (2007), операция принуждения к миру "заряженной" США и НАТО Грузии (2008), возвращение Крыма в состав РФ после проамериканского государственного переворота в Киеве (2014), контртеррористическая операция ВКС России в Сирийской Арабской Республике (2015). "Партнеры" не видят или не хотят видеть цепи и сути происходящих событий. Санкции, угрозы, ультиматумы, войска НАТО у российских границ – контрпродуктивны, и опасны в большей степени для коллективного Запада.

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