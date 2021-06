Для чего России 20 новых воинских соединений на Западном направлении

На рост военного присутствия НАТО вблизи российских границ Москва отвечает асимметрично и высокотехнологично. В итоге активность альянса снижает безопасность стран-союзников и партнеров в Европе, и делает очевиднее бессмысленность двухпроцентных (от ВВП) военных расходов особо активных членов военного блока.

