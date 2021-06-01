Что будет, если все избиратели Молдовы вернутся на Родину

Кажется, сейчас в Кишиневе только и говорят, что о "диаспоре", и только на нее и надеются. Президент даже устраивает для зарубежных граждан специальные стримы, что как-то обидно для избирателей, по недоразумению оставшихся в стране.

Нет, правда, ощущается некоторая неловкость при просмотре трансляций типа "Майя Санду провела диалог с диаспорой в Германии". Чувствуешь себя незваным гостем на чужом фуршете. Эдаким гражданином второго сорта с внутренним удостоверением личности, которого президент не удостаивает отдельного стрима.

При этом избирателей из России и стран СНГ в штабах прозападных партий к "диаспоре" не причисляют и стримов для них не проводят. Хотя казалось бы, какая разница, за каким именно рубежом живут наши люди. Беда-то, что заставила их покинуть Молдову, на всех одна. Но, в понимании молдавских евроинтеграторов, от Днестра и до Камчатки нет ничего, словно волны Тихого океана бьются прямо о пляжи Вадул-луй-Водэ.

Понятие "диаспора" молдавские политики эксплуатируют только с одной целью — сгрести наших гастарбайтеров на Западе в удобную для использования на выборах кучу. Но факт в том, что нет большой разницы между гражданином Молдовы, который трудится на нефтяной вышке в Тюмени, и тем, что водит фуру из Рурштадта в Берлин.

У обоих в Молдове семьи, а у кого-то семья рухнула из-за отъезда на заработки. Оба, в идеале, хотели бы вернуться домой, жить посреди родных холмов, кодр и виноградников. Оба не виноваты в том, что жадные, вороватые и бездарные политики разорили страну и поставили ее на край гибели.

И на фоне этой гастарбайтерской мечты понятие "диаспора", — в той версии, которую изобрели политики в Кишиневе, — выглядит абсолютным цинизмом.

В любом словаре, в любой монографии вы прочтете: "диаспора — это люди, осевшие в чужой стране навсегда". И когда Майя Санду, с благостной слабой улыбкой, или Игорь Гросу называют наших гастарбайтеров "диаспорой", с тем же успехом они могли бы заявить: "Вы никогда не вернетесь на Родину, и вы не нужны нам здесь. Оставайтесь там навсегда и голосуйте оттуда за нас".

И ведь действительно, вернись водитель германской фуры домой — стал бы он так же уверенно голосовать за ту же Майю Санду? Совсем не факт. Это там, в Шенгенской зоне, наш гастарбайтер видит практические преимущества в голосовании за молдавских "проевропейцев". Мало ли, выйдет что-нибудь полезное с легализацией в ЕС, соцстрахом, взаимным признанием прав, налогами и прочими нюансами.

Но окажись он дома, и все начинает играть совсем другими красками. "Цены на бензин повышаются два раза в месяц? На железной дороге зарплату не платят полгода, серьезно? Что вы мне плетете про интеграцию в ЕС. Я там жил, ни в какой Евросоюз вас не возьмут. Какой-нибудь другой план у вас есть?" — примерно так, неприятно для "проевропейцев", может обернуться возвращение избирателя на Родину.

А ведь другого плана нет, совсем.

На президентских выборах в ноябре 2020 года не все избиратели в Европе голосовали за Майю Санду. И не все избиратели в России — за Игоря Додона. Это напрочь разбивает циничную идеологию разобщения молдавских граждан, выстроенную вокруг термина "диаспора".

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А тот факт, что в PAS в упор не видят тех, кто работает в России и в СНГ, умножает на ноль попытки "заевропейцев" изобразить заботу обо всем, в целом, многонациональном молдавском народе. В котором, где два человека, там три мнения, и который еще никому не удавалось заставить мыслить одинаково.

Да, и кстати о "диаспоре". Возможно, вы будете смеяться, но в правительстве Молдовы действует офис под названием "Бюро по связям с диаспорой". И даже в администрации президента есть отдельный советник по связям с диаспорой.

Надо понимать, в президентской администрации тоже надеются, что все эти сотни тысяч граждан, временно работающих за рубежом, не вернутся домой никогда.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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