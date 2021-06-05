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Крестьяне на базаре. Рынок на фотографии устраивался на Сенной Площади, на которой позже построили Республиканский Стадион

Население Бессарабии в составе Российской империи

© Public Domain / Коллекция: Юрий Швец
Колумнисты
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/columnists/20210605/35002645/naselenie-bessarabii-v-sostave-rossiyskoy-imperii.html

За сто лет пребывания восточной части Молдавского княжества в составе России произошел значительный демографический рост народонаселения в крае.

После присоединения восточной части Молдавского княжества и Бессарабии к Российской империи в 1812 году эти объединенные территории получили статус Бессарабская область, а в 1873 году - Бессарабская губерния.

Площадь губернии составляла около 41 тысячи квадратных километров. При этом, по вычислениям в 1817 году российских картографов, площадь исторической Бессарабии или Буджака была 17,6 тысячи квадратных километров. К 1827 году здесь проживало 113 тысяч жителей (по данным, приводимым в книге "Статистическое описание Бессарабии…", изданной в 1899 году).

Вот как описывает историческую Бессарабию действительный статский советник, писатель, историк Алексей Иванович Мартос: "Бессарабия лежит между реками Дунаем, Прутом и Днестром; к востоку граничит с Черным морем, а западная ее граница идет с Австрийскими владениями. Бессарабская область по положению своему на границе была в правлении турецком военною губерниею. Главный город Каушаны при речке Ботне прежде сего был славен, а ныне есть бедное местечко, разоренное войною... Сия область в цветущем своем состоянии была богата народонаселением, состоявшим из татар. Следы опустошений укажут любопытному места, где были деревни, местечки и города. Татары сии, именуемые буджакскими, магометанского исповедания... числом... до 70 000, находились у турок совершенно на такой ноге, как у нас уральские или донские казаки: при первой надобности или при самом начале войны с нами все принимались за оружие и, открывая кампанию, своею отвагою нередко останавливали наши операции, а тем самым давали время турецким гарнизонам в крепостях получить из за Дуная подкрепления, снаряды, артиллерию, запасы... и приготовиться встретить своих неприятелей. Через сих татар турки получали сведения о числе наших войск, о генералах, артиллеристах, инженерах и других, и после сих известий, соображаясь со своими силами и обстоятельствами, часто делали из крепостей вылазки и препятствовали командующим открывать блокаду или осаду... Татары сии все конные, в сражениях храбры и честолюбивы — истинное достоинство солдата! При командовании в здешнем краю генерал-фельдмаршала, князя Прозоровского вышеописанные буджакские татары из Бессарабии выведены в Крым, на урочище Молочные Воды, а вместо их после переселены с правой стороны Дуная булгарские колонисты, в Татар-Бунаре, окрестностях Измаила и Томарова. Освободившись от татар, Бессарабия вместе лишилась истинных приверженцев турецких и получила как бы в замену новых трудолюбивых жителей".

Восточная Молдавия и Буковина

Площадь остальной территории Бессарабской губернии, собственно, восточной части Молдавского княжества, составляла около 23,4 тысячи километров.

Еще одна область Молдавского княжества, где оно и зарождалось, – Буковина, после первого раздела Молдавии, входила с 1775 года в состав Австро-Венгрии как Черновицкий округ королевства Галиции и Лодомерии, а в 1849 году получила статус отдельного герцогства. Часть этой Буковины (Северная Буковина) расположена между Днестром и Прутом – ее площадь около четырех тысяч квадратных километров. Интересно, что символика Буковины точно такая же, как и у Молдавского княжества: на гербе Буковины изображена голова тура, а на флаге – красная и синяя полосы. Сегодня Пруто-Днестровская часть Буковины входит в состав Черновицкой области Украины.

Северная часть Бессарабской области и Австрийская Буковина. Фрагмент специальной карты Западной части России Шуберта 1832 г.
© Photo : Репродукция: Евгений Паскарь
Северная часть Бессарабской области и Австрийская Буковина. Фрагмент специальной карты Западной части России Шуберта 1832 г.

Административно-территориальное деление

По переписи 1816 года, область была разделена на восемь уездов: Хотинский, Оргеевский, Сорокский, Ясский, Бендерский, Кодрский, Измаильский и Гречанский. Уезды были разделены на исправничества. Исправники избирались из молдавских местных помещиков по обычаю на один год, у них были помощники. В руках исправников, как пишет генерал-майор Александр Иосифович Защук, были суд и расправа, "суд совершался почти всегда на словах и на молдавском языке". Позже, когда генерал-губернатором Бессарабии был граф Михаил Семенович Воронцов, по его проекту было утверждено императором Николаем I новое положение об управлении Бессарабской областью в 1828 году.

Население области во второй половине XIX века

В 1860 году в Бессарабской области насчитывалось (по сведениям Защука), 1319 населенных местностей всякого рода, включая городские предместья и монастыри, и 143 тысячи дворов в городах и селах. В среднем на один двор приходилось от пяти до шести душ обоего пола. Таким образом, население Бессарабской области могло достигать 750 тысяч жителей. Это, подчеркнем, приблизительные расчеты.

Кишинев. Бывшее здание городского банка. Сегодня - Органный зал
© Sputnik / Mihai Caraus
Блистательный Кишинев в эпоху расцвета Российской империи

При этом в Кишиневе проживало 87,4 тысячи жителей, в Бендерах - более 36 тысяч, Бельцах – восемь, Сороках и Оргееве - по пять тысяч.

Интерес представляют не только статистические данные о населении Бессарабии, но и описание очевидцем городов и сел – среды обитания жителей области.

"Исключая город Кишинев, распространяющиеся необыкновенно быстро, несмотря на грозящий этому городу недостаток хорошей пресной воды, которой он пользуется преимущественно из одного только городского фонтана, и исключая город Аккерман, где развивается виноградное садоводство, прочие города области весьма бедны хорошими постройками. Все они состоят из небольших домов, по наружной архитектуре которых можно узнать, принадлежит ли дом какому-нибудь отставному чиновнику, приобретшему капиталец и устроившему дом для собственного жилья, или еврею, устроившему дом не для своего удобства, а для того, чтобы был сарай для заездного двора или для складки товаров, да канурка, где он с семьею мог бы укрыться от холода и непогоды. Вообще, архитектура здешних городов, не говоря о Кишиневе и Аккермане да немногих домов в других городах, младенчествует как в отношении наружного вида, так и в отношении внутреннего расположения и самой постройки.

По большей части здания в городах строятся из местного камня (оалита), но много есть домов чамурных – из землебитного кирпича.

Лучший во всех отношениях из Бессарабских городов – Кишинев, расположенный на правом берегу незначительного грязного ручья Бык, на покатости его песчаного берега.

Церковь в селе Влахи, Болгария
© Photo : Евгений Паскарь
Русские летописи и греческие источники - о предках молдаван

Часть города, прилегающая к речке, находится на болотистой местности и своими узкими кривыми переулками с всегдашней невысыхаемой грязью на них и своими прежними постройками напоминает Азию, Турецкое владычество и старинное местечко Кишиноу или, правильнее, Кишла-ноу (новый загон, зимовка скота); климат здесь сырой, вредный здоровью.

Далее вверх по горе, за так называемою митрополиею, бывшею прежде за городом и составляющую теперь центр Кишинева, город совершенно изменяет свой вид. Здесь улицы широкие, прямые; здания каменные, из которых многие прекрасной новой архитектуры.

Распространение Кишинева – необыкновенно быстрое. Там, где лет десять тому назад были песчаные бугры, теперь возвышаются здания, отделенные одно от другого длинными каменными заборами. Эти-то заборы вместе с огромными площадями в ущерб красоте города делают его несколько скучным, пустынным; но зато окрестности Кишинева теряются в зелени виноградных садов и дают городу издали прекрасный вид", - пишет Защук.

Фрагмент обложки книги А. Защука, издание 1862 года
© Photo : Евгений Паскарь
Фрагмент обложки книги А. Защука, издание 1862 года

Первая Всероссийская перепись населения

28 января 1897 года прошла первая Всероссийская перепись населения, согласно которой в Бессарабской губернии проживали 1 миллион 935 тысяч 412 жителей.

Сведения о численности национального состава Бессарабской губернии таковы: молдаван – 920 919 человек (47,58 % всего населения), украинцев – 379 198 (19,62 %), евреев – 228 168 (11,79 %), русских – 155 774 (8,05 %), болгар – 103 492 (5,33 %), гагаузов – 57,045 (2,88 %).

В столице губернии Кишиневе проживало около 109 тысяч человек.

Родным языком все молдаване назвали молдавский. Русский язык был родным для 537 943 граждан, еврейский - для 228 168, болгарский - для 103 225, немецкий - для 60 206, турецкий - для 55 790.

Статистика количества жителей по уездам Бессарабии согласно Всероссийской переписи населения 1897 г. в специальном издании
© Photo : Евгений Паскарь
Статистика количества жителей по уездам Бессарабии согласно Всероссийской переписи населения 1897 г. в специальном издании

Население Бессарабии в 1915 году

В начале двадцатого века население Бессарабской губернии быстро растет. По сведениям уроженца города Бендеры, профессора кафедры физической географии Петроградского университета Льва Семеновича Берга, к началу 1915 года в Бессарабской губернии проживало более двух с половиной миллионов жителей, то есть столько же, сколько сегодня в Республике Молдова.

Украинцы Бессарабии и Украины в альбоме Бессарабия и Северная Буковина
© Photo : Евгений Паскарь
Украинцы Бессарабии и Украины в альбоме Бессарабия и Северная Буковина

Своими размерами, пишет Берг, Бессарабия превосходит некоторые из небольших государств Западной Европы: ее площадь без водных пространств составляет 39 015 квадратных верст, а с ними – 40 097 квадратных верст и, таким образом, немного превосходит площади Швейцарии и Дании, отдельно взятых. Она значительно больше Голландии и еще больше Бельгии, которая по своей площади немного уступает Московской губернии.

"Всего в Бессарабии к 1 января 1915 года насчитывалось 2 миллиона 686 тысяч 600 душ, - несколько менее, чем в Дании, и более, чем в Норвегии", - отметил Берг.

Таким образом, за сто лет население Бессарабии, находившейся в составе Российской империи, возросло с 250 тысяч (если опираться на данные командующего Дунайской армией Павла Васильевича Чичагова) в 1812 году до почти 2,7 миллиона жителей в 1915-м, т. е. в 10 раз.

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