Население Бессарабии в составе Российской империи

После присоединения восточной части Молдавского княжества и Бессарабии к Российской империи в 1812 году эти объединенные территории получили статус Бессарабская область, а в 1873 году - Бессарабская губерния.

Площадь губернии составляла около 41 тысячи квадратных километров. При этом, по вычислениям в 1817 году российских картографов, площадь исторической Бессарабии или Буджака была 17,6 тысячи квадратных километров. К 1827 году здесь проживало 113 тысяч жителей (по данным, приводимым в книге "Статистическое описание Бессарабии…", изданной в 1899 году).

Вот как описывает историческую Бессарабию действительный статский советник, писатель, историк Алексей Иванович Мартос: "Бессарабия лежит между реками Дунаем, Прутом и Днестром; к востоку граничит с Черным морем, а западная ее граница идет с Австрийскими владениями. Бессарабская область по положению своему на границе была в правлении турецком военною губерниею. Главный город Каушаны при речке Ботне прежде сего был славен, а ныне есть бедное местечко, разоренное войною... Сия область в цветущем своем состоянии была богата народонаселением, состоявшим из татар. Следы опустошений укажут любопытному места, где были деревни, местечки и города. Татары сии, именуемые буджакскими, магометанского исповедания... числом... до 70 000, находились у турок совершенно на такой ноге, как у нас уральские или донские казаки: при первой надобности или при самом начале войны с нами все принимались за оружие и, открывая кампанию, своею отвагою нередко останавливали наши операции, а тем самым давали время турецким гарнизонам в крепостях получить из за Дуная подкрепления, снаряды, артиллерию, запасы... и приготовиться встретить своих неприятелей. Через сих татар турки получали сведения о числе наших войск, о генералах, артиллеристах, инженерах и других, и после сих известий, соображаясь со своими силами и обстоятельствами, часто делали из крепостей вылазки и препятствовали командующим открывать блокаду или осаду... Татары сии все конные, в сражениях храбры и честолюбивы — истинное достоинство солдата! При командовании в здешнем краю генерал-фельдмаршала, князя Прозоровского вышеописанные буджакские татары из Бессарабии выведены в Крым, на урочище Молочные Воды, а вместо их после переселены с правой стороны Дуная булгарские колонисты, в Татар-Бунаре, окрестностях Измаила и Томарова. Освободившись от татар, Бессарабия вместе лишилась истинных приверженцев турецких и получила как бы в замену новых трудолюбивых жителей".

Восточная Молдавия и Буковина

Площадь остальной территории Бессарабской губернии, собственно, восточной части Молдавского княжества, составляла около 23,4 тысячи километров.

Еще одна область Молдавского княжества, где оно и зарождалось, – Буковина, после первого раздела Молдавии, входила с 1775 года в состав Австро-Венгрии как Черновицкий округ королевства Галиции и Лодомерии, а в 1849 году получила статус отдельного герцогства. Часть этой Буковины (Северная Буковина) расположена между Днестром и Прутом – ее площадь около четырех тысяч квадратных километров. Интересно, что символика Буковины точно такая же, как и у Молдавского княжества: на гербе Буковины изображена голова тура, а на флаге – красная и синяя полосы. Сегодня Пруто-Днестровская часть Буковины входит в состав Черновицкой области Украины.

© Photo : Репродукция: Евгений Паскарь Северная часть Бессарабской области и Австрийская Буковина. Фрагмент специальной карты Западной части России Шуберта 1832 г.

Административно-территориальное деление

По переписи 1816 года, область была разделена на восемь уездов: Хотинский, Оргеевский, Сорокский, Ясский, Бендерский, Кодрский, Измаильский и Гречанский. Уезды были разделены на исправничества. Исправники избирались из молдавских местных помещиков по обычаю на один год, у них были помощники. В руках исправников, как пишет генерал-майор Александр Иосифович Защук, были суд и расправа, "суд совершался почти всегда на словах и на молдавском языке". Позже, когда генерал-губернатором Бессарабии был граф Михаил Семенович Воронцов, по его проекту было утверждено императором Николаем I новое положение об управлении Бессарабской областью в 1828 году.

Население области во второй половине XIX века

В 1860 году в Бессарабской области насчитывалось (по сведениям Защука), 1319 населенных местностей всякого рода, включая городские предместья и монастыри, и 143 тысячи дворов в городах и селах. В среднем на один двор приходилось от пяти до шести душ обоего пола. Таким образом, население Бессарабской области могло достигать 750 тысяч жителей. Это, подчеркнем, приблизительные расчеты.

При этом в Кишиневе проживало 87,4 тысячи жителей, в Бендерах - более 36 тысяч, Бельцах – восемь, Сороках и Оргееве - по пять тысяч.

Интерес представляют не только статистические данные о населении Бессарабии, но и описание очевидцем городов и сел – среды обитания жителей области.

"Исключая город Кишинев, распространяющиеся необыкновенно быстро, несмотря на грозящий этому городу недостаток хорошей пресной воды, которой он пользуется преимущественно из одного только городского фонтана, и исключая город Аккерман, где развивается виноградное садоводство, прочие города области весьма бедны хорошими постройками. Все они состоят из небольших домов, по наружной архитектуре которых можно узнать, принадлежит ли дом какому-нибудь отставному чиновнику, приобретшему капиталец и устроившему дом для собственного жилья, или еврею, устроившему дом не для своего удобства, а для того, чтобы был сарай для заездного двора или для складки товаров, да канурка, где он с семьею мог бы укрыться от холода и непогоды. Вообще, архитектура здешних городов, не говоря о Кишиневе и Аккермане да немногих домов в других городах, младенчествует как в отношении наружного вида, так и в отношении внутреннего расположения и самой постройки.

По большей части здания в городах строятся из местного камня (оалита), но много есть домов чамурных – из землебитного кирпича.

Лучший во всех отношениях из Бессарабских городов – Кишинев, расположенный на правом берегу незначительного грязного ручья Бык, на покатости его песчаного берега.

Часть города, прилегающая к речке, находится на болотистой местности и своими узкими кривыми переулками с всегдашней невысыхаемой грязью на них и своими прежними постройками напоминает Азию, Турецкое владычество и старинное местечко Кишиноу или, правильнее, Кишла-ноу (новый загон, зимовка скота); климат здесь сырой, вредный здоровью.

Далее вверх по горе, за так называемою митрополиею, бывшею прежде за городом и составляющую теперь центр Кишинева, город совершенно изменяет свой вид. Здесь улицы широкие, прямые; здания каменные, из которых многие прекрасной новой архитектуры.

Распространение Кишинева – необыкновенно быстрое. Там, где лет десять тому назад были песчаные бугры, теперь возвышаются здания, отделенные одно от другого длинными каменными заборами. Эти-то заборы вместе с огромными площадями в ущерб красоте города делают его несколько скучным, пустынным; но зато окрестности Кишинева теряются в зелени виноградных садов и дают городу издали прекрасный вид", - пишет Защук.

© Photo : Евгений Паскарь Фрагмент обложки книги А. Защука, издание 1862 года

Первая Всероссийская перепись населения

28 января 1897 года прошла первая Всероссийская перепись населения, согласно которой в Бессарабской губернии проживали 1 миллион 935 тысяч 412 жителей.

Сведения о численности национального состава Бессарабской губернии таковы: молдаван – 920 919 человек (47,58 % всего населения), украинцев – 379 198 (19,62 %), евреев – 228 168 (11,79 %), русских – 155 774 (8,05 %), болгар – 103 492 (5,33 %), гагаузов – 57,045 (2,88 %).

В столице губернии Кишиневе проживало около 109 тысяч человек.

Родным языком все молдаване назвали молдавский. Русский язык был родным для 537 943 граждан, еврейский - для 228 168, болгарский - для 103 225, немецкий - для 60 206, турецкий - для 55 790.

© Photo : Евгений Паскарь Статистика количества жителей по уездам Бессарабии согласно Всероссийской переписи населения 1897 г. в специальном издании

Население Бессарабии в 1915 году

В начале двадцатого века население Бессарабской губернии быстро растет. По сведениям уроженца города Бендеры, профессора кафедры физической географии Петроградского университета Льва Семеновича Берга, к началу 1915 года в Бессарабской губернии проживало более двух с половиной миллионов жителей, то есть столько же, сколько сегодня в Республике Молдова.

© Photo : Евгений Паскарь Украинцы Бессарабии и Украины в альбоме Бессарабия и Северная Буковина

Своими размерами, пишет Берг, Бессарабия превосходит некоторые из небольших государств Западной Европы: ее площадь без водных пространств составляет 39 015 квадратных верст, а с ними – 40 097 квадратных верст и, таким образом, немного превосходит площади Швейцарии и Дании, отдельно взятых. Она значительно больше Голландии и еще больше Бельгии, которая по своей площади немного уступает Московской губернии.

"Всего в Бессарабии к 1 января 1915 года насчитывалось 2 миллиона 686 тысяч 600 душ, - несколько менее, чем в Дании, и более, чем в Норвегии", - отметил Берг.

Таким образом, за сто лет население Бессарабии, находившейся в составе Российской империи, возросло с 250 тысяч (если опираться на данные командующего Дунайской армией Павла Васильевича Чичагова) в 1812 году до почти 2,7 миллиона жителей в 1915-м, т. е. в 10 раз.

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