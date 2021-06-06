Колодцы в Молдове – традиции, прошлое, настоящее и будущее

По всей Молдове можно встретить разные типы колодцев, которые и сегодня используют для различных нужд местные жители. С ними связаны древние традиции, о них упоминается в сказках и легендах.

В сказке о базилике "Фэт-Фрумос" говорится о том, что Иляна Косынзяна, сестра Солнца, прекрасная, как утро ясное, проворная – на все руки мастерица и резвая, как весенний ветер, в один прекрасный день взяла два кувшина и отправилась к колодцу по воду. А как наполнила кувшины, захотелось ей отдохнуть на срубе колодца. Вдруг увидела девушка стебелек базилика. Недолго думая,она сорвала его, понюхала и от запаха базилика зачала ребенка.

В другой молдавской сказке девушка также у колодца зачала ребенка.

"И до того горевала девушка, а теперь ее горю предела не было. Почернела она, как земля, проливая слезы кровавые, и каждый день пробиралась крадучись к яме глубокой и бросала братцам покушать… Однажды, проходя мимо колодца, захотелось ей испить воды студеной. Утолила жажду свою, присела отдохнуть немного на кремневых камнях, да и зачала от этого. Родила она вскоре мальчика – прекрасного, как солнце ясное. Рос ее сын на глазах: другой за год так не вырастет, как он за день. И прозвала его Кремень-молодец".

© Photo : Евгений Паскарь Колодец

Нет ничего удивительного в том, что с колодцем в сказках связаны судьбы людей. Ведь в реальной жизни колодец, прежде всего, – это резервуар в идеале чистой и прохладной воды – основы жизни. Любопытно, что в легенде о создании Молдавского государства также присутствует тема воды, сообщается о родниках или колодцах – криницах.

В самом названии нашей страны заключен водно-земной смысл, ведь топоним Молдова или Молдава (именно так указано в летописях название реки, от которой получило свое имя княжество) можно перевести как страна плодородных речных долин.

О некоторых молдавских традициях, связанных с колодцами, мы поговорили со специалистом Национального музея этнографии Екатериной Кожокару.

© Photo : Евгений Паскарь Елена Кожокарь

- В каждом молдавском селе строились колодцы. Расскажите немного о традициях их строительства, о связанных с ними историях.

- Источники и колодцы использовались людьми с древних времен. Прежде чем научиться направлять и накапливать воду, люди веками употребляли воду из родников, рек и озер. Водные источники играли ключевую роль в жизнедеятельности человеческого сообщества. Воды, созданные Богом, считаются чистыми и священными.

Селения строились у воды – в долинах рек и ручьев, что создавало благоприятные условия для жизнедеятельности. Новые населенные пункты нуждались в воде для питья, для приготовления пищи, для ухода за домом и животными. Местные жители обустраивали источники, чтобы накапливать больше воды для нужд общины.

В том месте, где источник выходил на поверхность, вырывали яму, а чуть ниже источника закапывали дуплистый ствол дерева, которое сжигали изнутри, оставались только твердые стены. В нем накапливалась вода самого высокого качества, чистая и холодная, всегда обновляемая.

Научившись различать характеристики грунтовых вод, люди использовали не только поверхностные источники, но и те, что находились глубоко под землей. Свои знания, которые передавались из поколения в поколение, искатели воды довели до совершенства – от изучения системы источников до создания колодцев.

- Были ли какие-то особые технологии или секреты в поисках воды для устройства колодцев?

- Во время поиска водных источников, постройки колодцев и их эксплуатации люди руководствовались духовными и моральными правилами, например, неписаным этическим кодексом, что придавало этим процедурам особую ценность.

Природа общается с человеком знаками указывая, куда текут подземные воды.

Считается, что источник на холме лучше, чем в долине, что вокруг него должно быть чистое место и отношение к воде должно быть хорошее: запрещено думать о плохом, использовать плохие слова и совершать дурные поступки – иначе источник может высохнуть навсегда.

Испокон веков существует понимание того, что ни один человек не может управлять водой, даже тот, кто открыл его. Это касается и владельцев земли, на которой построен колодец – вода дана Богом. Вы не можете ее остановить, у вас нет над ней власти. По этой причине колодцы всегда строили возле дорог, на больших перекрестках, рядом с церквями и в других местах, где собирается большое количество людей.

- Существуют ли какие-то особые колодцы?

- Некоторые иностранные путешественники отмечали, что в определенных местах в Молдове строят колодцы в память об усопших, для милостыни, для заботы о душе, для земного очищения, для прощения ошибок, допущенных при жизни. Был даже обычай – на деньги, собранные ребятами-колядующими, строить колодец, который назывался Колодец юношей.

© Photo : Евгений Паскарь К колодцам в Молдове особое отношение

В центре села строили новые колодцы таким образом, чтобы они были полезны нескольким семьям. Поиск места, где мог пройти источник, и весь строительный ритуал, были связаны с известными традициями и обычаями.

Соединяющий миры

- Строители колодцев – это какие-то особые люди?

- В деревенской жизни мастер по строительству колодцев – это человек высочайшей морали: богоизбранный и богобоязненный одновременно, чистый во всем, образцовый домохозяин и семьянин. Выкопав шахту колодца, он проникает в глубины земли и чтобы не подвергаться опасности, поскольку он пересекает границы между мирами, он должен быть чист душой, не должен отнимать жизнь у какого-либо существа – не должен убивать птиц или животных. Несоблюдение некоторых ритуалов могло привести к высыханию колодца. В определенные дни женщинам не разрешалось приближаться к колодцу, точно также, как и входить в церковь. Как и вода, женщина считалась источником жизни, границей между предсуществованием и человеческим существованием – это могло нарушить космический порядок.

Искусство стоить колодцы передавалась от отца к сыну. Мальчики учились с раннего возраста, годами работая с квалифицированным мастером. Опытные мастера знали, как выбрать место для колодца: вдали от кладбища или других нечистых источников, вдали от бордюров, люков или разграничительных участков. Природа указывает на места, где текут хорошие источники – это те места, где в изобилии растут водолюбивые растения, например, кусты галлеры, лопух, крапива мелкая. На земле вода, как у человека – кровь.

По традиции начинали рыть шахту колодца на рассвете засушливого дня, в понедельник, среду или пятницу, в начале месяца, когда в небе является Новая Луна. Выбранное место было окроплено святой водой с базиликом, перевязанным красной нитью. Хозяин предлагал мастеру и его помощникам поесть и выпить, чтобы колодец был полный. Во многих деревнях место колодца выбирал знатный (или уважаемый) старик.

После окончания землекопных работ колодец чистил мастер. Он спускался в колодец в новой одежде, которую получал как милостыню. Веревка и ведро, с помощью которой вынималась первая вода, должны были быть новыми. Через три дня колодец освящали. Работники получали от общины вознаграждение, после чего организовывалась трапеза. Подарки для работников состояли из белой ткани, полотенца, кувшинов для воды, свечей. Первая вода, взятая из колодца, имела особое значение – она считалась лечебной.

Мастер и его помощники – каменщики, плотники, кузнецы и прочие работники – вносили свой вклад в создание аутентичной народной архитектуры. В наших краях им удалось своим мастерством и творчеством придать колодцам уникальный художественный облик. Как и крыльцо домов, гребни крыш колодцев украшены богатым кружевом, вырезанным из дерева или металла. Древние символы и геометрические элементы солнца, животных, цветов не только украшают архитектуру молдавских колодцев, но и придают им глубокий смысл.

- Сохраняются ли традиции строительства колодцев в Молдове или сегодня о них забывают?

К сожалению, в большой степени старинные традиции строительства колодцев сегодня не соблюдаются, используется современная техника и новые материалы.

P.S.

Для добычи воды из подземных источников в Молдове пробурено почти пять тысяч артезианских скважин и обустроено около 180 тысяч колодцев. Во многих районах встречаются минерально-питьевые, а в отдельных местах и лечебно-минеральные подземные воды различного химического состава. Из-за использования химических удобрений качество воды в большинстве колодцев Молдовы не соответствует стандартам.

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