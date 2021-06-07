Хватит ли 11 июля бюллетеней на участках за рубежом

Очереди на участках в Париже, Франкфурте, Лондоне и Милане на президентских выборах вскружили голову не только руководству пропрезидентской PAS, но и всем, кто надеется на голоса молдавских гастарбайтеров, что трудятся в Европе. Поэтому решение ЦИК открыть "всего" 139 участков вызвало неподдельный гнев у президента Молдовы.

Как управлять Центризбиркомом вручную

"Сегодняшнее решение ЦИК <...> – это издевательство над сотнями тысяч граждан, которые желают проголосовать, и вызывающее нарушение закона", – заявила Майя Санду. И потребовала от ЦИК "немедленно пересмотреть свое решение".

Никаких законов в ЦИК, разумеется, не нарушали, как и на президентских выборах, когда тоже было открыто 139 участков. А вот ожидания президента нарушили, это было.

Политические партии атаковали Центризбирком всегда, на каждых выборах. У стен ЦИК шумели митинги, а в кабинетах напряженные люди пересчитывали бюллетени, нервно разговаривая по телефонам.

Но еще никогда ни один представитель государственной власти, а тем более, целый президент страны не позволял себе открыто и публично давить на ЦИК.

Тут не о личностях речь, а о принципе: невозможно представить, чтобы глава государства диктовал Центризбиркому, какие именно решения тот должен принимать во время избирательной кампании.

Кто кого хочет лишить права голоса

Градус пафоса взвинтил зампред партии Сержиу Литвиненко — он заявил, что ЦИК "заложил основу для фальсификации выборов". "Не может быть и речи о свободных и справедливых выборах, если люди с самого начала лишены права голоса", — заявил он.

Если Литвиненко возмущен тем, что "люди с самого начала лишены права голоса", то ему прежде всего стоит высказать все это в лицо своему партийному лидеру — Игорю Гросу.

Потому что Гросу эффективно лишал права голоса избирателей из Приднестровья, когда блокировал участки на президентских выборах. Более того, намерен это повторить. То есть, уже заложил, по выражению Литвиненко, "основу для фальсификации выборов".

Понятно, что с точки зрения PAS это — другое. Но тут либо маски заказывать с надписью "хорошие люди", либо прекратить спектакль и вести себя соответственно положению партии, которая намерена идти напролом.

Сколько участков надо, чтобы бюллетеней хватило всем

Вслед за президентом поспешили высказаться в МИДЕИ и в руководстве правительства (где вряд ли боятся за свои нынешние места, скорее, это задел на будущее). Там присоединились к "призывам" президента в адрес ЦИК о пересмотре решения. И подтвердили, что рекомендовали "после консультаций с посольствами" открыть "более 190 участков". То есть, минимум на 50 больше, чем на президентских выборах.

А почему, собственно на пятьдесят, а не на сто или на пятьсот, откуда цифры? Вообще, это удивительная щедрость, учитывая, что в самом начале Аурелиу Чокой пытался слабо возражать требованиям ЦИК выделить из бюджета деньги на выборы. Бюджет пуст, указывал премьер, и смету надо сократить. И вдруг такой широкий размах, такое "гуляем на все".

Вообще, истерика по поводу "лишения права голоса" сильно преувеличена.

Стоит напомнить, что 15 ноября закончились бюллетени на 8 (прописью — восьми) участках за рубежом. На участке 1/348 в Берлине — в 19.20; 1/349 в Франкфурте— в 18.00; 1/344 в Монтре — в 18.55; 1/367 в Болонье — в 20.30; 1/369 в Парме — в 20.45; 1/394 в Лондоне — в 18.00; 1/393 в Лондоне — в 19.00; 1/397 в Нортемптоне — в 19.35.

На 8 участках из 139 возникли серьезные проблемы. На остальных проголосовали все, кто хотел, и все остальные участки за рубежом закрылись в срок. Так почему в 2021 году — плюс 50 участков, или даже больше?

Очереди были и в Москве

Уже не раз, и много лет подряд, и даже в самой ЦИК замечали, что число участков определяется "на глазок", и не слишком успешно. Действительно, факты говорят, что и бюллетеней, и участков хватило бы на всех, будь их размещение эффективнее.

На президентских выборах на 59 участках за границей явка не дотянула и до тысячи человек. Например, в США участков было открыто 12 штук. В итоге, в Вашингтоне проголосовали 518 избирателей. В Миннеаполисе — 308 человек. В Денвере — 217. Литвиненко и PAS стоит потребовать уменьшения числа участков в США. Особенно учитывая, сколько стоит организация выборов в этой стране.

В Риге, в Латвии, на участок пришли 84 человека. В Вильнюсе, в Литве — 77 человек. Может, стоить их объединить, учитывая открытые границы ЕС и микроскопические расстояния? Почему об этом не заявит Литвиненко – непонятно.

Да, все видели очереди у избирательных участков в Лондоне и Франкфурте. Но ведь очереди были и в Москве тоже. И расстояния в Российской Федерации совсем не те же, что в Европе.

Однако PAS "вычеркивает" из жизни граждан Молдовы в России и СНГ и не обращает на них внимания — хотя у них такие же паспорта.

Не важно, что говорят, важно — какие мотивы у говорящих. И создается впечатление, в скандале вокруг зарубежных участков мотив не в том, чтобы бюллетеней хватило на всех. И не в том, чтобы правом голоса воспользовались все граждане Молдовы: и в стране, и за рубежом, и в Москве, и в Лондоне. А в том, чтобы удовлетворить потребности президента в сборе голосов для ее партии. И в укреплении ее личной, персональной власти.

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