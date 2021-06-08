Сумеют ли иностранные эксперты победить коррупцию в Молдове

Финансировать деятельность комитета будут Европейский союз и США. В его состав из пяти членов вошли и два зарубежных эксперта — Джеймс Вассерстром и Драго Кос.

Оба этих человека известны не только за дальними рубежами, но и на постсоветском пространстве. Сферу их деятельности описать довольно трудно — выражение "международные борцы с коррупцией" так же расплывчато, как и термин "активисты". В целом они выполняют те же разоблачительные задачи, что и правозащитники. Но как бы с силовым, правоохранительным уклоном.

У Джеймса Вассерстрома и Драго Коса разная биография. Один — американец, другой — словенец. Один работал в Косово в качестве "информатора ООН" (затем стал инициатором скандала на тему коррупции в самой ООН). Другой занимался мониторингом коррупции в Афганистане.

Вместе они сошлись только на Украине, где оба вошли в состав Независимого антикоррупционного комитета по вопросам обороны. Там они изучали развитие коррупции во время войны, контрабанду из зоны военных действий на Донбассе и связь коррупции с военными потерями.

Теперь два этих человека с неопределенным статусом "международных экспертов" и опытом деятельности в сфере обороны (в том числе исследований в области военного строительства в странах НАТО) будут трудиться и у нас, в Молдове, с подачи президента страны.

По заявлению презиента Майи Санду, новосозданный комитет будет "вправе расследовать любые проявления и подозрения в коррупции на любом уровне".

Однако заранее понятно, что ничего расследовать этот комитет не сможет и его основной задачей будет говорение и участие в разнообразных конференциях, круглых столах и форумах. Потому что в законодательстве Молдовы не предусмотрено никаких легальных способов для включения новой структуры в правоохранительную деятельность или в ведение следствия.

Собственно, эта функция и отображена в названии комитета, практически повторяющего название украинской структуры, где трудились Вассерстром и Кос, — "консультативный". Фактически это зеркальное отражение Высшего совета безопасности при президенте, у которого собственных полномочий нет вообще никаких.

Не будет чем-то оригинальным простое заключение: если бы президент Молдовы действительно хотела вывести борьбу с коррупцией на новый уровень, то стоило бы не создавать новые бесполномочные комитеты (а не идет ли их финансирование в зачет выделенной Молдове европейской помощи?), а заняться укреплением уже существующих реальных силовых структур.

Например, президент могла бы выступить за расширение полномочий Национального антикоррупционного центра, Генеральной прокуратуры, антикоррупционной прокуратуры и прокуратуры по борьбе с оргпреступностью и особым делам.

Ну, или хотя бы не окатывать эти структуры волной холодного непонимания. А морозная стена, покрытая инеем, возникает каждый раз, когда Александр Стояногло и Майя Санду оказываются в одном помещении. Что редко, но случалось.

Однако понятно, что помогать Генпрокуратуре эффективнее бороться с коррупцией президент Молдовы не станет. Это ведомство не подчиняется главе государства, непосредственно им руководить президент не может.

И вот такая несогласованность, отсутствие полного понимания между государственными лицами в деле по искоренению беззакония удручает. Это ли не препятствие в борьбе с коррупцией?

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova