Убит на правом берегу Днестра

В Иркутской области найдены родственники сержанта Калины Ширякова, погибшего при освобождении Молдавии от фашизма. Его медаль "За боевые заслуги", найденная в ходе поисковых работ на Шерпенском плацдарме, вернется в семью героя.

На протяжении многих лет рассказывая детям о войне в рамках походов по местам боевой славы, экскурсий, уроков мужества, рано или поздно заходит разговор о тяжелой и скорбной теме – неизвестных солдатах. Как объяснить детям XXI века, почему на войне люди, имевшие имена, фамилии, звания, семьи, вдруг могли стать неизвестными? Ответить на этот вопрос можно только прямо, и почти всегда приходится выбирать слова и примеры, чтобы не слишком взволновать детскую психику, но и в то же время донести весь страшный смысл горького словосочетания "неизвестный солдат".

© Photo : Алексей Петрович На одного неизвестного солдата теперь станет меньше

В ноябре 2016 года в ходе поисковых работ между селами Шерпены и Пугачены были обнаружены останки неизвестных советских солдат, лежавших в одном захоронении, сделанном по всем признакам в условиях боя. Недалеко от места обнаружения поисковики Русского историко-патриотического клуба и отряда "Август" нашли медаль "За боевые заслуги". Награда была прикреплена к квадратной колодке, что могло означать, что герой получил ее в начальный период войны. На лицевой стороне медали четко прослеживалась вмятина от пули или осколка. К сожалению, атрибутировать награду с обнаруженными останками тогда не удалось – поисковики лишь могли предположить, что с высокой долей вероятности медаль принадлежала одному из найденных в ходе экспедиции солдат. Определить с точностью, кому именно, к сожалению, не было возможности. Останки героев были обнаружены лежащими вповалку, друг на друге, и не подлежали разделению, а сама награда найдена отдельно от захоронения. В мае 2017 года в ходе торжественной церемонии останки героев были преданы земле со всеми воинскими почестями на кладбище мемориального комплекса "Шерпенский плацдарм". Медаль "За боевые заслуги" легла под стекло поискового музея "Ратная слава".

© Photo : Алексей Петрович Медаль За боевые заслуги сержанта Калины Ширякова

Спустя некоторое время архивные поиски дали свои результаты. Владельцем медали "За боевые заслуги" № 188513 оказался командир отделения тяги четвертой батареи 184-го истребительного противотанкового артиллерийского Апостоловского полка резерва Главного командования сержант Калина Ширяков, уроженец Горьковской (ныне Нижегородской) области России. Архив поведал нам детали боевой биографии геройского шофера, павшего смертью храбрых на Шерпенском плацдарме. Медаль "За боевые заслуги" он получил за бои под Сталинградом, за то, что во время боя заменил собою раненого командира отделения, взял командование на себя и уничтожил две пушки и четыре ДЗОТа противника. Вместе с родной батареей сержант Ширяков дошел до берегов Днестра. В страшных майских боях на Шерпенском плацдарме он был представлен к ордену Отечественной войны II степени посмертно.

© Photo : Алексей Петрович Муж, отец, воин. Герой Шерпенского плацдарма сержант Калина Ширяков

Выдержка из наградного листа:

"11 мая 1944 года на правом берегу р. Днестр, в районе Пугачены во время налета вражеской авиации от разрыва бомбы загорелся "Студебеккер", который водил тов. Ширяков. Тов. Ширяков принял все меры, чтобы потушить горящую машину, но от разрыва второй бомбы был убит".

Посмертно сержант Калина Ширяков был удостоен медали "За отвагу".

© Photo : Алексей Петрович Учётная карточка награжденного сержанта Ширякова

Информацию о найденной награде молдавские поисковики передали своим нижегородским коллегам, которые, в свою очередь, через средства массовой информации начали поиск родных Калины Ширякова. Спустя четыре года чудо случилось – в Иркутской области отозвались внуки сержанта. Со слов дочери Веры удалось восстановить недостающие детали биографии героя. До войны Калина Ширяков работал водителем, развозил товары по магазинам. Работать приходилось много – в семье росло семеро детей, шесть девочек и один мальчик. Младшая дочь родилась за месяц до начала Великой Отечественной войны. В 1941 году Калину Ширякова призвали на фронт. Последнее, что запомнили дети, – его крепкий долгий отцовский поцелуй и объятия мужчины, воина, отца, уходившего на защиту своей Родины…

Я не знаю, как объясняла вдова Калины Ширякова Анна Михайловна своим семерым детям, что их отец больше никогда не придет. Я не знаю, каких усилий стоило этой великой женщине самостоятельно поднять такую огромную семью. Доподлинно нам известно лишь то, что все они выросли достойными людьми и сохранили память о своем отце-герое. В год 80-летия начала Великой Отечественной войны награда сержанта Ширякова вернется в семью героя, а имя его будет увековечено на воинском кладбище мемориального комплекса "Шерпенский плацдарм". На одного неизвестного солдата, павшего на молдавской земле, станет меньше.

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