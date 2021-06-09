ЦИК лишает права голоса тысячи граждан Молдовы в России

Власти в Кишиневе никак не отреагировали на дискриминационное решение Центризбиркома о закрытии избирательных участков в шести российских городах.

Решение ЦИК закрыть избирательные участки в шести городах России и "перенести" их все в Москву многих шокировало, и прежде всего — избирателей, которые живут в Российской Федерации.

Им и раньше-то было непросто добраться до участков, чтобы реализовать свое право голоса. А теперь, когда ликвидированы участки в Костроме, Курске, Липецке, Рязани, Сочи и Сургуте, это стало просто невозможным. Тысячи наших граждан, которые живут и работают в России, фактически лишены права голоса недавним постановлением ЦИК.

Характерно, что это решение полностью проигнорировала президент Молдовы Майя Санду, которая всю неделю произносила гневные речи по поводу "намерения ЦИК отнять у диаспоры право голоса".

Глава государства неприкрыто давила на Центризбирком, требуя открыть больше участков в странах ЕС — "чтобы проголосовать смогли все". Но когда право голосовать отобрали у тысяч избирателей в России, это не вызвало у президента ни малейшего интереса.

Решение ЦИК невозможно объяснить попыткой сэкономить, хотя Центризбирком и испытывает серьезные трудности, оказавшись меж двух огней. С одной стороны, в членов комиссии мечет молнии президент при поддержке митингующей толпы. С другой — давит неопределенность с финансированием выборов. По словам членов ЦИК, правительство до сих пор не дало гарантий, что деньги будут выделены в необходимом объеме.

Однако общее число участков, которые планируют открыть в России, не изменилось — 17, как и было. Вот только доступность этих участков для молдавских граждан упала до предельно низкой планки. Проголосовать смогут, фактически, только те, кто живет в Москве и Московской области. Вся остальная огромная Россия, по территории которой рассеяны сотни тысяч граждан Молдовы, от парламентских выборов оказалась отстранена.

В ЦИК мотивировали свое решение "низкой явкой" на участках в шести российских городах. По итогам президентских выборов, в Сургуте в ноябре прошлого года проголосовали 254 избирателя, в Курске — 272, в Липецке — 236, в Сочи — 227.

Эти занятия арифметикой никого убедить не могут. Не в числе избирателей дело, а в обязанности ЦИК обеспечить избирателям конституционное право голосовать. Никому в Центризбиркоме и в голову не пришло, например, закрыть избирательные участки в Латвии и в Литве. Хотя на участке в Риге на президентских выборах проголосовали 84 человека. А в Вильнюсе — всего 77 избирателей.

Более того, на многих участках в США и в Европейском союзе на выборы пришли не больше избирателей, чем в Курске или в Липецке.

© Sputnik / Vadim Rusu Избирательные участки за рубежом

Например, в США, в Денвере проголосовали 217 человек, а в Далласе — 275 избирателей. Эти участки почему-то не тронули.

В Канаде было открыто четыре участка, при этом в Оттаве на участок пришел 251 избиратель. В Италии, в Неаполе проголосовали 347 человек — почему не закрыли этот участок и не перенесли его в Рим?

В Великобритании, в Глазго голосовали 388 человек. Та же история в Испании, где работали пять участков — в Малаге проголосовали 329 избирателей.

Где логика и почему не закрыли участки в США, в Италии, в Канаде, в Испании, но вычеркнули целых шесть городов России из списка?

Решение Центризбиркома тем более нелогично и возмутительно, что "география" в огромной России иная, чем в Европе, где до всего — рукой подать.

Получается, в ЦИК считают, что из Сургута в Москву добраться проще, чем из Неаполя в Рим. Хотя между Неаполем и Римом — 227 километров, два с половиной часа на автобусе, в благодатном климате. А если хочется побыстрее, то скоростные поезда довезут до Рима за полтора часа, и ходят они каждый час.

А вот поехать из Сургута в Москву — это целое путешествие. Двое суток на поезде, так это еще до Сургута надо добраться, с нефтегазовых-то месторождений. Да отпроситься с работы на четыре дня: ведь еще обратно ехать. Здесь не просто нужна гражданская активность, тут нужен настоящий гражданский героизм.

Но если на президентских выборах у граждан Молдовы, которые трудятся в том же Ханты-Мансийском автономном округе еще был шанс проголосовать, хотя и слабый, теперь ЦИК рубанул наотмашь и полностью лишил их этой возможности.

Похоже, что не в слабом знакомстве с географией тут дело. Предложения сократить число участков в России уже звучало в ЦИК в последние дни — из уст члена Центризбиркома Павла Думитру. Остальные члены комиссии это скандальное предложение не поддержали.

На этом фоне возмущение молдавских избирателей, которые живут и работают в России, выглядит оправданным и закономерным.

У граждан Молдовы в России больше причин устраивать пикеты с требованием открыть больше участков, заявил на днях зампредседателя Молдавской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга Александр Танасий.

Он сообщил в телеэфире, что в России, где находится больше половины молдавских мигрантов, на президентских выборах было почти в 8 раз меньше участков, чем в западных странах, а сейчас это соотношение еще больше, и не в пользу избирателей, проживающих в России и СНГ.

Центризбирком может сколько угодно ссылаться на данные предварительной регистрации и на пожелания посольств — но только по официальным данным Центра поддержки молдавских мигрантов, в России находятся около 600 тысяч граждан Молдовы.

На этом фоне фальшиво звучат заявления политиков о "священном праве голоса". Они требуют обеспечить это право для избирателей в Европе — но полностью игнорируют права избирателей, которые живут в России. А выборы, на которых часть граждан намеренно лишена права голоса, не могут считаться ни свободными ни демократическими.

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