Куда делся замечательный речной флот Молдавии

Граждане, чье детство и юность прошли в благополучные годы позднего СССР, жившие на берегах Днестра, никогда не забудут те счастливые и безмятежные годы.

Пляжи Тирасполя, Бендер, Рыбницы, других городов и сел республики в летние месяцы были переполнены отдыхающими. Разнообразные катера и теплоходы перевозили людей по реке в любом направлении. Речных судов было много. Среди них четыре круизных лайнера, были и сверхмощные, даже по меркам наших дней, можно сказать – фантастические, красавицы "Ракеты" и "Зари". Те, кому на этих махинах посчастливилось лететь над водной гладью Днестра, никогда не забудут невероятные ощущения, даже, может быть, покруче, чем первый полет на самолете.

© Photo : Репродукция: Евгений Паскарь Пассажирские теплоходы в Бендерском речном порту, 80-е годы. Фрагмент иллюстрации из журнала Горжусь тобой, Молдавия (МССР)

12 июня 1976 года впервые из главного речного порта Молдавии, города Бендеры, на Бугаз (курорт на берегу Черного моря) отошло судно на подводных крыльях "Ракета". Это чудо техники стало для многих весьма удобным и комфортным средством передвижения, особенно летом.

© Photo : Репродукция: Евгений Паскарь Ракета на Днестре. Фрагмент иллюстрации из журнала Днестр (МССР)

Ежедневные экскурсии по Днестру осуществлялись прекрасными теплоходами. Среди судов речного транспорта были и знаменитые теплоходы Р-51 "Москва". Первые три теплохода этого проекта были переданы в Бендерское речное пароходство.

© Photo : Репродукция: Евгений Паскарь Бендеры. Пасажирский теплоход Москва на Днестре. 80-е годы. Фрагмент иллюстрации из журнала Днестр (МССР)

"Москва-1" и "Москва-2" базировались в Бендерском речном порту, а "Москва-3" - в Рыбницком. "Москва-1" и "Москва-2" в 90-х годах были проданы и вывезены из республики.

© Photo : Репродукция: Евгений Паскарь Речной вокзал в Бендерах. 80-е годы. Фрагмент иллюстрации из журнала Днестр (МССР)

Судоходство и судостроение на Днестре в древности

Навигация по Днестру, вероятно, существовала с древнейших времен. В дельте Днестра колонисты из Эллады в VI веке до н. э. основали свой полис. "В устье этой реки живут эллины, называемые тиритами", – сообщал Геродот. Река служила водной торговой дорогой, по Днестру доставлялись товары в античный полис Тира, на месте которого позже была построена Белгородская крепость.

О лесах Бессарабии

В III веке новой эры в ходе войны конфедерации свободных племен с римлянами на Днестре была построена гигантская флотилия из тысячи судов, каждое из которых могло разместить в среднем более 50 человек. Эти суда были выведены в Черное море, достигнув полуострова Халкидики в Эгейском море. Такое масштабное строительство требовало не только специальных знаний, но и лесоматериалов. Лесов в стране, вероятно, было в избытке в те времена.

"Не только отпрыски и кустарники, видимые по берегам Днестра и во многих местах, покрывающие здешние степи, но самая почва земли, составленная, как было сказано, из согнивших листьев, доказывают, что некогда страна сия покрыта была дремучими лесами. Война и небрежение, вероятно, истребили их…" – сообщал надворный советник коллегии иностранных дел Российской империи Павел Петрович Свиньин в своей работе "Описание Бессарабской области" в 1818 году.

Российский чиновник подчеркивал, что главные и единственные леса в Бессарабской области находятся в Оргеевском цинуте и в Хотинской райе, "в первом большей частью дубовые, а в последнем – буковые. При вступлении еще российского начальства в управление областью леса сии были наполнены строевыми и корабельными деревьями, теперь же в первом осталось оных весьма малое число…"

Судоходство на Днестре в XIX веке

Системно изучая Бессарабию, генерал-майор Русской армии Александр Иосифович Защук оставил интереснейшие записи о стране и, в частности, о главной реке области.

Он отмечал, что значение Днестра чрезвычайно важно для Бессарабии и вообще для прибрежных губерний тем, что прилегающие к нему страны можно назвать житницей разных продуктов, сбыт которых из-за отсутствия железных дорог, дороговизны перевозки, отдаленности разных торговых рынков весьма затруднителен, а в некоторое время года невозможен.

"Хлебородные места Подольской губернии, Бессарабии и Галиции, неистощимый запас на южном склоне Карпатов леса, идущего в огромном количестве вниз по реке, определяют значение Днестра и делают его первым торговым путем, обуславливающим все выгоды, благосостояние и развитие края. При всех однако ж очевидных и так сказать обязательных потребностях судоходство по Днестру находится еще в патриархальном, младенческом состоянии".

© Photo : Евгений Паскарь Такие лодки-однодревки строили и использовали на Днестре. Длина судна ок. 11 метров. Бендерский историко-краеведческий музей

Он отмечал, что судоходство по Днестру начинается в 60 километрах от австрийской границы – в пределах России – от Исаковской таможни.

Днестровские галеры

"Плавание по Днестру производится на судах особого устройства, сколоченных кое-как в верховьях реки, грубых, неповоротливых, четырехугольных, называемых галерами (большое вроде парома плоскодонное судно, которое могло перевозить несколько тонн груза) и совершающих подчас и один рейс с трудом. Галеры эти по приходе в местечко Маяки разбираются на дрова или продаются за бесценок в лом; некоторые же из них посредством бичевника по истечении нескольких месяцев возвращаются назад в самом жалком виде".

По его мнению, то, что Днестровское судоходство заслуживает внимания, доказывают очевидные данные ежегодной отправки грузов и лесных материалов по всему протяжению Днестра. Он насчитал курсирующих по реке галер около 2,5 тысячи, что свидетельствовало о весьма значительных объемах перевозок.

"Но с устройством правильного судоходства посредством буксирных пароходов они могут далеко подняться".

Эпоха пароходов, войн и упадка

Первый пароход на Днестре появился еще в 1842 году. Его купил в Англии новороссийский и бессарабский генерал-губернатор Михаил Семенович Воронцов – в его честь он был назван "Граф Воронцов". В 1845 году изготовленный в Англии и собранный в Одессе буксирно-пассажирский пароход "Днестр" начал использоваться для буксировки барж между Бендерами и пристанями Днестровского лимана. В 1847 году по Днестру начал курсировать первый частный пароход также английского производства, собранный в Одессе, под названием "Луба" (по фамилии судовладельца), курсировавший по маршруту Одесса – Ямполь. Постепенно количество судов на Днестре резко возрастает, значительно увеличиваются пассажирские перевозки. После расчистки русла Днестра, с 1884 по 1893 год, начинается новый этап развития судоходства на реке.

В 1883 году по Днестру было перевезено почти 53 тысячи тонн грузов, в 1889-м — более 200 тысяч тонн. В 1913 году по Днестру перевозилось около 10 процентов всех речных грузов Российской империи, почти 190 тысяч пассажиров.

Однако после развала империи в 1917 году Бессарабия была присоединена в 1918-м к Румынии, и навигация на Днестре прекратилась. Полноценное восстановление и развитие судоходства на Днестре началось после Великой Отечественной войны.

Для того чтобы представить, как развивался речной флот Молдавской ССР, интересно заглянуть в Молдавскую энциклопедию, где опубликованы сведения за 1977 год.

© Photo : Репродукция: Евгений Паскарь Буксир с баржой на Днестре. 80-е годы. Молдавия. Фрагмент иллюстрации из журнала Днестр (МССР)

"В Молдавии две судоходных реки – Днестр и Прут. В пределах республики судоходство по Днестру осуществляется от села Наславча Окницкого район до Днестровского лимана, а по Пруту – от города Леово до впадения в реку Дунай… За последние годы быстро развивалась метериально-техническая база речного транспорта. Значительно увеличилось количество единиц самоходного и несамоходного флота, речной флот получил крупные несамоходные суда единичной грузоподъемностью 500 тонн, пассажирский флот с 1966 года пополнился судами на подводных крыльях типа "Ракета"… В 1977 году объем перевозок грузов и число пассажиров, перевезенных речным транспортом, увеличились по сравнению с 1960 соответственно в 11,1 и 1,5 раза.

© Photo : Репродукция: Евгений Паскарь Теплоходы на Днестре в советские времена пользовались у отдыхающих большой популярностью. Фрагмент фото из журнала Днестр (МССР)

В 70–80-е годы по Днестру ходило до 120 самоходных судов и 50 барж. Только в Бендерском порту находилось порядка 27 буксиров и 27 пассажирских судов.

© Photo : Репродукция: Евгений Паскарь Бендерский речной порт. Теплоход Лучафэрул. 80-е годы XX в. Фрагмент иллюстрации из журнала Горжусь тобой, Молдавия (МССР)

В целом эти годы были периодом расцвета для речного судоходства на Днестре со всеми его плюсами и минусами. Однако в последние тридцать лет мы являемся свидетелями экономического упадка страны в целом и речфлота в частности.

Сегодня от всего этого речного пассажирского флота остались какие-то крохи – старые суда из-за истечения срока эксплуатации утилизированы или проданы за границу, а новых нет. На Днестре сегодня редко можно встретить теплоход с пассажирами – в Бендерах доживает свои дни, собственно, один – "Молдавия". После развала Союза и раскола Молдавской ССР была разрушена единая экономика, а речфлот постепенно деградировал и сегодня в некогда процветающем Бендерском речном порту тихо, а пустое с разбитыми окнами здание Речного вокзала выглядит удручающе, напоминая всем о последствиях непродуманной и безответственной политики.

© Photo : Евгений Паскарь Речной вокзал в Бендерах, май, 2021 года

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