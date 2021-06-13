Молдавские поисковые организации отметили юбилей

В Центре военной истории и культуры Национальной армии Молдовы в воскресенье состоялась торжественная церемония, приуроченная к 10-й годовщине создания первых в стране поисковых общественных организаций, – 13 июня 2011 года Министерство юстиции зарегистрировало общественную ассоциацию "Русский историко-патриотический клуб" (РИПК) и поисковый отряд "Август". Так, действовавшие уже более полутора лет общественники закрепили юридический статус нового, забытого на тот момент вида деятельности по увековечению памяти павших героев Великой Отечественной войны.
Долгие годы вопрос об оставшихся на полях сражений солдатах и офицерах Красной армии, павших в годы Великой Отечественной войны, в нашей стране просто не ставился. С момента распада СССР прекратили свою деятельность красные следопыты, действовавшие под чутким руководством ветеранских организаций. Целенаправленного поиска неучтенных воинских захоронений не существовало вовсе, а если случалось обнаруживать солдатские останки в ходе земляных работ, их в лучшем случае тихо хоронили в существующие мемориалы.
Появление поискового движения в Молдове в корне изменило такой подход. За время своей деятельности поисковики обнаружили, идентифицировали и перезахоронили более 1200 солдат и офицеров Красной армии; учредили единственное в Молдове мемориальное воинское кладбище; выявили тысячи ранее неизвестных имен погибших героев, увековеченных впоследствии в граните; восстановили и благоустроили более 70 мемориалов и памятников.
В 2016 году поисковики приняли участие в создании специального органического закона "О режиме воинских памятников и захоронений", который впервые вводил термин "поисковая работа" в нормативный оборот.
Вспомнить вехи создания и развития поискового движения в праздничный день собрались не только следопыты, но и почетные гости – многолетние партнеры молдавских поисковиков.
Исполняющий обязанности министра обороны РМ дивизионный генерал Виктор Гайчук поздравил поисковиков с юбилеем и отметил, что оборонное ведомство под его руководством продолжит содействовать работе по увековечению памяти.
От имени посольства России поисковиков поздравили советник Андрей Горобцов и военный и военно-воздушный атташе РФ в РМ, Герой России Андрей Прибытков, а также глава представительства Россотрудничества в Молдове Андрей Муравьев.
В завершение торжественного мероприятия все члены поискового движения и почетные гости получили специально учрежденный нагрудный знак "10 лет поисковому движению Республики Молдова".
Награда выполнена по специальному эскизу из серебра и представляет собой овальный лавровый венок, верхняя часть которого покрыта развернутым вправо от древка красным знаменем. В центре – карта Молдовы, покрытая красной звездой, внутри которой расположен серебряный журавль – символ погибших на поле боя солдат.
Впереди у поисковиков Молдовы много планов. Следуя завету великого, непобедимого Александра Суворова, они стремятся приблизить окончание войны, которая не завершена до тех пор, пока не похоронен ее последний солдат.
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