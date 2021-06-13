Молдавские поисковые организации отметили юбилей

В Центре военной истории и культуры Национальной армии Молдовы в воскресенье состоялась торжественная церемония, приуроченная к 10-й годовщине создания первых в стране поисковых общественных организаций, – 13 июня 2011 года Министерство юстиции зарегистрировало общественную ассоциацию "Русский историко-патриотический клуб" (РИПК) и поисковый отряд "Август". Так, действовавшие уже более полутора лет общественники закрепили юридический статус нового, забытого на тот момент вида деятельности по увековечению памяти павших героев Великой Отечественной войны.

С момента своего основания и по сегодняшний день они действуют в рамках единого военно-мемориального проекта.

Долгие годы вопрос об оставшихся на полях сражений солдатах и офицерах Красной армии, павших в годы Великой Отечественной войны, в нашей стране просто не ставился. С момента распада СССР прекратили свою деятельность красные следопыты, действовавшие под чутким руководством ветеранских организаций. Целенаправленного поиска неучтенных воинских захоронений не существовало вовсе, а если случалось обнаруживать солдатские останки в ходе земляных работ, их в лучшем случае тихо хоронили в существующие мемориалы.

Появление поискового движения в Молдове в корне изменило такой подход. За время своей деятельности поисковики обнаружили, идентифицировали и перезахоронили более 1200 солдат и офицеров Красной армии; учредили единственное в Молдове мемориальное воинское кладбище; выявили тысячи ранее неизвестных имен погибших героев, увековеченных впоследствии в граните; восстановили и благоустроили более 70 мемориалов и памятников.

© Photo : Алексей Петрович 13 июня поисковые организации Республики Молдова отметили 10-летие с момента основания

В 2016 году поисковики приняли участие в создании специального органического закона "О режиме воинских памятников и захоронений", который впервые вводил термин "поисковая работа" в нормативный оборот.

Вспомнить вехи создания и развития поискового движения в праздничный день собрались не только следопыты, но и почетные гости – многолетние партнеры молдавских поисковиков.

Исполняющий обязанности министра обороны РМ дивизионный генерал Виктор Гайчук поздравил поисковиков с юбилеем и отметил, что оборонное ведомство под его руководством продолжит содействовать работе по увековечению памяти.

От имени посольства России поисковиков поздравили советник Андрей Горобцов и военный и военно-воздушный атташе РФ в РМ, Герой России Андрей Прибытков, а также глава представительства Россотрудничества в Молдове Андрей Муравьев.

© Photo : Алексей Петрович 13 июня поисковые организации Республики Молдова отметили 10-летие с момента основания

В завершение торжественного мероприятия все члены поискового движения и почетные гости получили специально учрежденный нагрудный знак "10 лет поисковому движению Республики Молдова".

© Photo : Алексей Петрович 13 июня поисковые организации Республики Молдова отметили 10-летие с момента основания

Награда выполнена по специальному эскизу из серебра и представляет собой овальный лавровый венок, верхняя часть которого покрыта развернутым вправо от древка красным знаменем. В центре – карта Молдовы, покрытая красной звездой, внутри которой расположен серебряный журавль – символ погибших на поле боя солдат.

Впереди у поисковиков Молдовы много планов. Следуя завету великого, непобедимого Александра Суворова, они стремятся приблизить окончание войны, которая не завершена до тех пор, пока не похоронен ее последний солдат.

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