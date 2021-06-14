"Оружие Победы"в Гагаузии

В канун Дня памяти и скорби - 80-летия начала Великой Отечественной войны - в городской библиотеке Комрата прошла презентация каталога памятников Великой Отечественной войны на территории Республики Молдова, выполненных в виде военной техники. Автор издания - руководитель Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович, представил книгу библиотекарям Комрата и близлежащих населенных пунктов.

© Photo : Алексей Петрович 14 июня в Комрате прошла презентация фотоальбома "Оружие Победы. Военная техника на страже исторической памяти".

Среди десятков имен и фамилий героев войны, о которых шла речь в рамках мероприятия, для жителей Комрата самым известным и практически родным является имя гвардии младшего лейтенанта 36-й гвардейской танковой бригады Николая Третьякова, удостоенного за освобождение города звания Героя Советского Союза.

22 августа 1944 года четыре танка Т-34 из состава 36-й гвардейской Нижнеднепровской бригады получили боевую задачу: действуя в отдельном разведывательном дозоре, ворваться на западную окраину города Комрат, посеять панику среди отступающих войск противника и отрезать им пути отхода к пограничной реке Прут. В 22.00 танкисты-разведчики на полном ходу вошли в город, завязали бой, в ходе которого, согласно отчету о боевой деятельности 36-й гвардейской танковой бригады, "разгромили значительно превышающие силы противника". В ходе боя из четырех машин, первыми вошедшими в город, три танка были сожжены. Среди тяжелораненых в ночном бою за Комрат оказался и гвардии младший лейтенант Третьяков.

© Photo : Алексей Петрович 14 июня в Комрате прошла презентация фотоальбома "Оружие Победы. Военная техника на страже исторической памяти".

Выдержка из наградного листа:

"Тов. Третьяков, ведя ожесточенную борьбу с численно превосходящим противником на окраине города, нанес ему большой урон: уничтожил огнем своего танка и гусеницами два танка "Тигр", четыре тяжелых полевых орудия, 30 автомашин с грузами, 70 повозок и более 200 гитлеровцев. Танк был подбит, экипаж почти весь ранен, но борьбу продолжал. Гитлеровцы во что бы то ни стало хотели уничтожить танк.

Танк вторым снарядом был подожжен. Экипаж с еще большей яростью обрушил свой огонь на врага, решив дорого продать свою жизнь немцам. И только подоспевшие танкисты спасли героев. Тов. Третьяков в бессознательном состоянии, весь обожженный, был взят из танка".

24 марта 1945 года за этот подвиг Николай Третьяков был удостоен звания Героя Советского Союза. В послевоенные годы жители Комрата неоднократно обращались с просьбой увековечить память героев-танкистов. В 1989-м году, в честь 45-летия освобождения Комрата, из Болгарского военного гарнизона своим ходом в Гагаузию прибыл списанный Т-34. Его установили на выезде из города как символ вечной славы и благодарности советским воинам-освободителям.

© Photo : Алексей Петрович 14 июня в Комрате прошла презентация фотоальбома "Оружие Победы. Военная техника на страже исторической памяти".

Имя Николая Третьякова носит одна из центральных улиц Комрата, а также городской лицей. Ежегодно, в День Победы и день освобождения Комрата у танка проходят торжественные мероприятия, возлагают цветы. Оружие Победы продолжает свою службу Родине, воспитывая подрастающее поколение. Теперь эту работу продолжит и написанная о героях войны книга. Издание будет передано во все библиотеки и учебные заведения Гагаузии.

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