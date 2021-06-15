Какой Молдова подойдет к парламентским выборам 11 июля

Однако все "тяжеловесы" уже вступили в избирательную гонку, а значит, картина предвыборной кампании прояснилась. Понятно, в каком строю соперники идут в битву за власть на ближайшие четыре года.

Это самая важная для политиков схватка — вопрос власти решается именно в парламентской, а не в президентской кампании. Тот, кто контролирует парламентское большинство, контролирует и страну. Поэтому сейчас основной интерес у активной части избирателей и политологов вызывает не вопрос — кто победит на выборах.

То есть, не так и важно, кто получит больше всех голосов и получит пальму первенства. Сама по себе эта "пальма" ничего не означает, если только не настолько велики силы победителя, чтобы самостоятельно получить большинство в парламенте.

Когда важна не победа, а то, что после

Однако, по всем социологическим опросам, которые за несколько недель до выборов отдают первенство пропрезидентской партии "Действие и справедливость", в 2021 году такого не произойдет. Повторения сенсации 2001 года, когда Партия коммунистов единолично получила конституционное большинство, не произойдет. А значит, самый важный вопрос на выборах 11 июля — какой именно будет правящая коалиция, и удастся ли ее вообще создать.

В этом контексте многое зависит от того, кто получит по результатам выборов "бронзовую медаль" — социологи считают, что за нее будут бороться партия "Шор" и блок "Ренато Усатый". Причем разные опросы выдают разный результат. Понятно, что "Шор" скорее всего, настроена на сотрудничество с социалистами и коммунистами — которые уже заявили, что сразу после выборов образуют две разные фракции. У них богатый опыт совместной деятельности в составе парламентского большинства, и этот опыт пока ничто не омрачает.

И напротив, лидер блока "Ренато Усатый" активно выступал в поддержку Майи Санду все последние месяцы. В случае прохождения блока в парламент не будет сомнений, с кем именно "усатовцы" первым делом вступят в переговоры о формировании коалиции.

То есть, либо после 11 июля в парламенте будет создана коалиция на фундаменте пропрезидентской PAS, либо руководить процессом коалиционного соглашения будут коммунисты и социалисты. В другие комбинации поверить трудно: слишком остры противоречия между соратниками экс-президента Додона и активистами нынешнего президента Майи Санду, между партийцами "Шора" и сторонниками Усатого.

Общество остается расколотым

Оба варианта оставят недовольными часть избирателей, и ни один из них не способен консолидировать общество. Напротив, стоит ожидать усугубления политического разобщения, которое все острее чувствуется в Молдове. Слишком круто к Западу взяла Майя Санду, резко переложив руль государства, и внешне спокойные, "взвешенные" речи, которые звучат из ее уст, не особенно убеждают.

Перекос во внешней политике, который ощущается все явственнее, отбирает у пропрезидентской партии очки, которая та могла бы завоевать среди избирателей, не разделяющих симпатии PAS к НАТО, политике откровенной геополитической конфронтации и антироссийской пропаганде, которая доминирует в официальных структурах Евросоюза.

Однако эти два варианта — лучшее из того, что может предложить избирателю нынешняя политическая конъюнктура. Худшим вариантом станет неспособность нового состава парламента создать какое бы то ни было большинство. А значит, и невозможность создать полноправное правительство, на которое обе главные противоборствующие стороны возлагают большие надежды. А затем — и новые досрочные парламентские выборы, неизвестно когда. И все это время управлять страной будут и. о., с до предела урезанными полномочиями.

Без денег и без правительства

Спор о финансировании выборов между ЦИК и правительством обозначил проблему, которую пока удается держать под контролем, но с которой нужно что-то решать — бюджетные резервы государства показывают дно.

Например, социалисты в эти дни требуют помочь сельхозпроизводителям и выделить на компенсации 47 миллионов леев. То есть, это минимум, который, по мнению парламентской комиссии по сельскому хозяйству, может помочь фермерам. Однако по сведениям той же комиссии, в Резервном фонде осталось всего 28 миллионов. И это только один из аспектов дефицита средств, который государство остро почувствовало еще в прошлом году, в разгар пандемии COVID-19.

Главное, что беспокоит избирателей, как и всегда — экономические трудности. Тема борьбы с коррупцией доминирует в предвыборной кампании многих партий, однако эта проблема вовсе не на первом месте. По данным соцопросов, коррупцию считают проблемой №1 только в Кишиневе. На втором месте — некомпетентное управление страной. По всей остальной Молдове больше всего тревожит людей безработица и низкий доход, а коррупция в их "черном списке" — только на третьем месте.

И вообще, похоже, что молдавское общество подошло к тому рубежу, когда рациональные аргументы на избирателя действуют слабо или не действуют вовсе. Не заметно, чтобы предвыборные программы конкурентов вызывали серьезный интерес, словно избиратели уже все для себя решили, и осталось только проголосовать. Да и сами конкуренты не особенно вступают в споры, и серьезных дебатов не происходит ни на каких площадках.

Многие избиратели уже все для себя решили

Косвенно эту решимость подтверждают и социологические опросы. За несколько месяцев до президентских выборов число неопределившихся составляло привычные для Молдовы 23-25 процентов, около четверти. А о том, что не пойдут на выборы вообще, заявляли 10 процентов избирателей.

За несколько месяцев до парламентских выборов 11 июля картина выглядит иначе. Неопределившихся намного меньше — 16 процентов, а людей, которые не хотят голосовать — всего шесть процентов. Тех, кто решает, кому отдать голос, в последний момент, иногда прямо на избирательном участке, заметно меньше, чем в 2020 году.

Есть и еще один важный и настолько же тревожный момент, который в полную силу проявился на президентских выборах 2020 года — вмешательство в избирательный процесс из-за рубежа. В ход предвыборной кампании с беспрецедентным напором тогда вмешались не только политики, но и государственные деятели стран Евросоюза.

Шокирующе открытая агитация за Майю Санду, получателя западной "политической помощи" наблюдалась на протяжении всей кампании и не получала никакого отпора от официального Кишинева. На парламентских выборах симпатии Запада — на стороне пропрезидентской PAS, и послы 27 стран ЕС уже пообещали Майе Санду "содействие в организации выборов за рубежом".

Решат ли проблемы страны парламентские выборы — или Молдова уйдет на новый виток неопределенности, перерастающего в бесконтрольный хаос, выяснится уже менее чем через месяц. Но единственное, в чем точно согласны все избиратели страны — это "пусть изменится хоть что-нибудь". Во всем остальном между ними согласия не наблюдается никакого.

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